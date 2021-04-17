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В столице вакцину против коронавируса получило более 360 человек.

Из них 295 медработников, 20 преподавателей столичных школ, пожилые люди старше 65 лет и военнослужащие.

Отметим, что в марте через Республиканский центр иммунопрофилактики получено 150 тысяч доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

Процесс пройдёт поэтапно. Сначала препарат получат группы населения, которые находятся в зоне повышенного риска: пожилые лица старше 65 лет, медицинские работники, педагоги и персонал общеобразовательных организаций, военнослужащие и другие. Затем привьют горожан с хроническими заболеваниями. В последнюю очередь — социально уязвимые группы населения и желающие.

В столице открыты прививочные кабинеты в ОЦСМ четырёх районов, ЦСМ №2 Ленинского района, ЦСМ №7 Первомайского района. Предусмотрены отдельные кабинеты для наблюдения пациентов после прививки. Перед вакцинацией заполняется информационный лист согласия, проводится осмотр и предоставляется информация о вакцине и побочных проявлениях. Также каждому горожанину выдаются памятка и карта с информацией о времени, дозе полученного препарата и датой следующего укола. Все данные привитых заносятся в единую базу данных. Вакцинация проходит на добровольной основе.

Препарат запрещено вводить людям с острой формой заболевания и положительным результатом ПЦР, имеющим тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, беременным и в период грудного вскармливания; несовершеннолетним; с аллергической реакцией на первое введение вакцины (анафилактический шок, судорожный синдром, температура).