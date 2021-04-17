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Миссии наблюдателей межгосударственных и межпарламентских объединений выразили оценки процесса голосования на референдуме по проекту Конституции и на выборах депутатов местных кенешей.



Миссия ТюркПА подчёркивает, что референдум прошёл мирно и состязательно, с представлением широкого спектра взглядов и мнений о новой Конституции. Об этом сказал глава миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюрко-

язычных государств (ТюркПА), депутат Национального собрания Турции Шекер Реджеп на брифинге в Бишкеке.

По его словам, референдум продемонстрировал прочную основу демократических институтов и активную роль неправительственного сектора в общественной и политической жизни Кыргызстана. Отмечен прогресс, достигнутый страной, в укреплении демократических стандартов в законодательстве о выборах и референдумах. Высокая оценка дана использованию биометрических данных, оборудования для электронного подсчёта голосов; подготовке и распространению аудиовизуальных материалов для избирателей с ограниченными возможностями; соблюдению безопасности в контексте пандемии. Также участники брифинга с одобрением упомянули финансовую прозрачность процесса.

На всех избирательных участках наблюдалась хорошая организованность с соблюдением санитарных норм. Об этом сказал член миссии ТюркПА, представитель Казахстана. Упомянул он и о прозрачности проведения плебисцита. «Мы думаем, что кыргызский народ сделал выбор своего будущего», — заключил он.

Миссия наблюдателей Организации Исламского сотрудничества высоко оценила новые технологии, применяемые в выборном процессе, заявил глава делегации Махмуд Шакир. По его словам, они способствовали честности голосования. «Выборы и референдум прошли в соответствии с избирательным законодательством КР и международными стандартами», — сказал он. Также он отметил усилия ЦИК по предотвращению распространения коронавируса.

Представитель миссии наблюдателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Шухрат Жураев также говорил о хорошей организованности процесса, законности и открытости. «В целом, выборы в депутаты местных кенешей и референдум прошли успешно и в полном соответствии с законодательством», — заключил он.

Ещё один наблюдатель от ССТГ Омер Кожаман также подчеркнул законность и соответствие международным стандартам, соблюдение санитарных норм, отсутствие технических проблем, условия для ЛОВЗ и общественный порядок. По его словам, итоги миссия предоставит через 2-3 дня, но предварительно сообщает, что «референдум проведён открыто и прозрачно, в соответствии с законодательством».

Проведение референдума соответствует международным стандартам, сказал на брифинге член Межпарламентской ассамблеи СНГ Фарит Мухаметшин.

Голосование, состоявшееся в Кыргызстане, можно назвать выборами ответственности. Об этом сказала международный наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОДКБ Ольга Ковитиди. «Участие в кампании большого количества международных и общественных наблюдателей подчёркивает демократичный и открытый характер референдума», — сказала она.

Наблюдатели отмечают, что подготовка и проведение референдума осуществлены в порядке, предусмотренном законодательством КР и нормами международного права. По их мнению, участникам голосования создали все необходимые условия, а СМИ предоставили гражданам информацию о сущности референдума.

«В ходе голосования обеспечено свободное волеизъявление граждан Кыргызстана. Поступившие в ЦИК замечания не могут повлиять на исход выборов», — заявила Ковитиди.

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