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В связи с распространением в средствах массовой информации недостоверной информации о возможных нарушениях Центральная избирательная комиссия сообщает следующее.

Согласно статье 35 Конституционного закона «О референдуме Кыргызской Республики», статье 36 Закона «О выборах депутатов местных кенешей»:

После оглашения итогов голосования протокол об итогах голосования, первичные, итоговые чеки об идентификации избирателей и автоматически считывающих урн, заверенные печатью участковой избирательной комиссии, направляются на центральный сервер (не на сайт) Центральной избирательной комиссии путём сканирования через автоматически считывающие урны.

Поступившие на центральный сервер Центральной избирательной комиссии сканированные документы после проверки на соответствие правильности заполнения протокола публикуются на сайте Центральной избирательной комиссии.

Учитывая, что выборы депутатов местных кенешей проводятся территориальными избирательными комиссиями, а также принимая во внимание проведение двух избирательных кампаний (выборы депутатов местных кенешей и референдум), проверка правильности заполнения протокола по каждому избирательному участку занимает определённое время.

На данный момент более 50% сканированных версий протокола об итогах голосования, первичные, итоговые чеки об идентификации избирателей и автоматически считывающих урн, опубликованы. Указанные документы публикуются по мере проверки на соответствие правильности заполнения.