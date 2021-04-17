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В столице обсудили Национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года — это второй долгосрочный документ, определяющий приоритетные направления гендерной политики.

Презентовала документ гендерный эксперт Зульфия Кочорбаева. По её словам, сегодня важно определить новые задачи для достижения гендерного равенства, проанализировать, что не было исполнено в предыдущие годы, изучить текущую ситуацию, чтобы понять, какие вопросы надо ставить во главу угла. В результате в стратегию вошли такие главные направления, как политическое участие женщин, их экономические возможности, защита от семейного насилия и т. д.

Теперь по порядку. Уровень экономической активности женщин трудоспособного возраста за последние 15 лет снизился на 11,3% (с 62,8% в 2005 году до 51,5% — в 2019-м). При этом у противоположного пола этот показатель стабильно держится выше 80%. Почти половина женщин трудоспособного возраста не задействованы на рынке труда из-за влияния традиций. Например, келинка должна заниматься домашними делами, заботиться о детях, муже, его родителях и т. д. Так, представительниц прекрасного пола, ведущих домашнее хозяйство, стало на 99,3 тысячи больше, чем неработающих мужчин. Это свидетельствует о серьёзном гендерном дисбалансе и сокращении экономических возможностей женщин. Количество же занятых женщин осталось практически неизменным (825,2 тысячи в 2005 году и 859,7 — в 2019-м), несмотря на постоянный рост численности населения. При этом неоплачиваемый домашний труд женщин не оценивается по достоинству и воспринимается в обществе как необременительная обязанность. По данным Национального статистического комитета, женщины в среднем около 4,5 часа ежедневно тратят на ведение домашнего хозяйства, а мужчины — около одного.

— Очень важно вывести женщин на рынок труда. При этом создавать для них условия, позволяющие сочетать семейные роли и обязанности с рабочими функциями. К примеру, решить проблему нехватки мест в детских садах, обеспечить безопасность на рабочем месте, в том числе уберечь от домогательств. То есть должен быть комплексный подход. Ведь зарабатывающая женщина может удовлетворять потребности детей, улучшить их питание, обеспечить доступ к обучению. А значит, они вырастут здоровыми и образованными, — отметила Зульфия Кочорбаева.

Кроме того, среди верующих бытуют стереотипные представления о том, что религиозная женщина не должна работать. В таких семьях девочек чаще выдают замуж в юном возрасте, лишая возможности получить профессиональное образование. В дальнейшем им сложнее найти работу, они сильно зависят от супруга.

Получившие же образование представительницы слабого пола находятся в уязвимом положении из-за предвзятого отношения работодателей. В них меньше верят и меньше платят. Многие предпочитают нанимать мужчин, избегая социальной ответственности перед женщинами, — выплаты пособий по беременности и родам, предоставления оплачиваемых декретных отпусков, сохранения рабочих мест.

Также есть гендерные стереотипы, что мужчины лучше справятся в IT-сфере, более сильны в технических специальностях. Охотно женщин берут только на малооплачиваемые вакансии в социальной сфере, торговле. Но и в этих секторах на руководящие должности чаще всего продвигают мужчин. В сфере предпринимательства женщины также сталкиваются с ограничениями и неравенством. Из-за сильного влияния традиционных взглядов активы и имущество чаще всего зарегистрированы на мужчин, а значит, женщины имеют ограниченный доступ к кредитам. Основные источники кредитования женского предпринимательства — микрофинансовые организации, однако там меньше суммы и выше процентные ставки.

Кроме финансово-имущественных ограничений, женщины, занимающиеся предпринимательством в сельском хозяйстве, сталкиваются с дополнительным риском. Зачастую различные непредвиденные чрезвычайные ситуации, спровоцированные изменением климата, могут крайне негативно отразиться на их бизнесе. Женщины, особенно в сельских районах, как правило, относятся к беднейшим и наиболее уязвимым группам населения. Они составляют 27% всех предпринимателей, в аграрном секторе их доля ещё меньше — 10%. В результате предпринимательская деятельность женщин, как правило, ограничивается малым бизнесом с несколькими сотрудниками, требованиями по низкому стартовому капиталу и меньшими возможностями по расширению бизнеса. В настоящий момент в стране функционирует более 428 тысяч фермерских хозяйств, из них 20,2% (85 043) возглавляет прекрасный пол, что говорит о его ограниченном доступе на землю. На местном уровне отмечается низкое представительство женщин в органах общинного ведения лесного хозяйства и управления пастбищами. Согласно информации, представленной Министерством сельского хозяйства и мелиорации (2016 г.), в стране из 454 действующих пастбищных комитетов около 11 возглавляют женщины. Доступ к поливной воде для них по-прежнему осложнён.

Ещё одно направление, включённое в стратегию, — усиление защиты женщин от дискриминации и справедливое правосудие. Несмотря на прогресс в законодательстве, остаётся ещё много системных проблем, таких как отсутствие системы оказания помощи пострадавшим от гендерного насилия и консолидация усилий всех структур. Официальные данные о случаях насилия занижены. Практика показывает, что значительная часть пострадавших от насилия предпочитает не обращаться в правоохранительные органы за защитой своих прав. Это связано с недоверием к системе правосудия и отказом от восприятия проблемы гендерного насилия как серьёзного преступления, грубо нарушающего права женщин, а также отрицательным отношением общества к самим пострадавшим. Обращение также не гарантирует наказания виновников. Значительное количество рассмотренных дел по гендерным преступлениям заканчиваются постановлениями о их прекращении. Это свидетельствуют о том, что пострадавшие женщины и девочки испытывают серьёзные препятствия в доступе к правосудию. В последние 5 лет отмечается небольшое снижение числа зарегистрированных изнасилований/покушений на изнасилование — с 285 в 2015 году до 280 — в 2019-м.

— Предлагается улучшить работу правоохранительных органов в защите от семейного и гендерного насилия, усилить координацию между госорганами. Если же дело дойдёт до судебного процесса, то суд должен рассматривать его должным образом без ущемления прав жертвы. Также важно работать с правонарушителями, чтобы они больше не повторили такого. Здесь должна быть выстроена целая система совместной работы, — добавила Зульфия Кочорбаева.

В республике наблюдается ежегодный рост числа выданных органами внутренних дел охранных ордеров по фактам семейного насилия — с 3 358 в 2015 году и более чем в 2 раза в 2017-м (7 323), а в 2019-м — 5 355. Число рассмотренных судами административных правонарушений по семейному насилию в 2017 году (17), по сравнению с 2013-м, выросло в 2,5 раза. Количество возбуждённых уголовных дел, направленных в суд, увеличилось с 238 до 649.

Следует отметить, что семейное насилие отнесено к проступкам в соответствии с вступившим в силу в 2019 году Кодексом о проступках, в этом же году зарегистрировано 7 045 проступков. Увеличилось число женщин, пролеченных по поводу заболеваний (травм) после совершённого семейного насилия, с 63% в 2013 году до 67% — в 2019-м. Ежегодно свыше одной тысячи лиц, а в отдельные годы — почти до трёх тысяч пострадавших от семейного насилия обращаются в отделы судебно-медицинской экспертизы. Обращения женщин в среднем в год составляют 88% от общего числа. Это свидетельство того, что семейное насилие всё больше криминализируется, а тяжесть его последствий для жизни и здоровья пострадавших возрастает. Довольно широко распространены такие формы проявления насилия в отношении женщин, как похищение девушек для принудительного замужества в несовершеннолетнем возрасте. По данным медико-демографического исследования, 14% женщин вступили в брак до достижения 18 лет и менее 1% — вышли замуж до 15 лет. Более 20% браков совершаются путём похищения невесты, доля насильственных браков составляет 6%.

Гендерные стереотипы, закреплённые в общественном сознании, не позволяют девушкам уйти от похитителя и заявить на него в правоохранительные органы. Поэтому регистрируется очень малое количество дел. Подобные преступные деяния многими оправдываются прежде всего в силу обычаев и традиций, существующих в стране. В Семейном кодексе имеются нормы, защищающие совместную собственность, к которой относится имущество, нажитое супругами во время брака, на часть его имеет право женщина после прекращения брака. Однако данная правовая защита относится только к состоящим в зарегистрированном браке. Судебные тяжбы в гражданско-правовом порядке, как правило, заканчиваются не в пользу женщин. Ещё одна проблема, требующая решения и на законодательном уровне, — сексуальные домогательства. При её изучении выяснилось, что каждая четвёртая опрошенная женщина в возрасте от 20 до 38 лет с ним сталкивалась. При этом Трудовой кодекс, регулирующий правоотношения в сфере труда, не содержит прямого указания на запрет сексуальных домогательств на рабочем месте между лицами, состоящими в трудовых правоотношениях, не обеспечивает чётко выраженных мер по их предотвращению, не закрепляет эффективной защиты и порядка рассмотрения жалоб от потерпевших.

Следующий блок стратегии посвящён женскому политическому участию. Требование о представительстве не более 70% лиц одного пола предусмотрено Законом «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» и предусматривает квоты для Верховного суда (в том числе судей Конституционной палаты), Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, Счётной палаты, заместителей акыйкатчи (омбудсмена). Резервирование мест для женщин установлено избирательным законодательством при проведении выборов как на национальном, так и местном уровнях. В 2011 г. принят Конституционный закон «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», в котором провозглашается, что женщинам наравне с мужчинами обеспечиваются равные возможности реализации права избирать и быть избранными на должность Президента, депутатом Жогорку Кенеша, а также предусмотрены 30-процентные квоты. В том же году принят Закон «О выборах депутатов местных кенешей», установивший требование о том, что при формировании списков кандидатов в районные и городские кенеши политические партии, группы избирателей обязаны учесть представительство не более 70% лиц одного пола, при этом очерёдность женщин и мужчин в списках кандидатов, выдвинутых от политической партии, должна быть соблюдена. Однако, несмотря на законодательные специальные меры, избранные женщины «вымывались» из числа депутатов ЖК, местных кенешей. Вынужденные или добровольно сдавшие мандат представительницы слабого пола заменялись депутатами-мужчинами, что в конечном итоге нивелировало все успехи законодательства по установлению квот. Доля женщин-депутатов Жогорку Кенеша сократилась с 21,7% в 2014 году до 16,7% — в 2019-м, в местных органах представительной власти с 19% до 11%. В этой связи по инициативе организаций гражданского общества в 2017 году приняты изменения в Конституционный закон «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». В случае досрочного прекращения полномочий депутата его мандат передаётся следующему зарегистрированному кандидату того же пола. Таким образом, выбывающая из числа депутатов женщина должна заменяться депутатом-женщиной, следующей по списку.

В 2019 году принят Закон «О внесении изменений в Закон «О выборах депутатов местных кенешей». Он ввёл обязательное резервирование не менее 30% мандатов депутатов айыльного кенеша для женщин по каждому айыльному кенешу. Согласно закону, избранными признаются женщины-кандидаты, получившие наибольшее количество голосов по отношению к другим женщинам — кандидатам.

— Очень важно работать с общественным сознанием в отношении женского лидерства, гендерного равенства. Зачастую люди не понимают, что это такое, почему оно важно. Существует масса негативных убеждений, не дающих возможности двигаться женщинам вперёд, — заключила Зульфия Кочорбаева.

Мероприятие продолжилось работой в пяти секциях, где участники внесли свои предложения по основным направлениям стратегии. Все замечания включены в резолюцию.

Ожидается, что после реализации стратегии население республики станет свободным от гендерных стереотипов и сексизма. Женщины-политики приобретут популярность и станут успешно продвигать программы экономического и социального развития страны. Вырастет число женщин на рынке труда, занятых в высокооплачиваемых отраслях экономики, больше девочек начнут получать технические специальности, а мальчики заинтересуются сферой образования и культуры. Институт семьи укрепится за счёт более равномерного распределения домашних обязанностей, повысится представленность прекрасного пола в органах власти и управления как на национальном, так и местном уровнях, повысится гендерная компетентность государственных и муниципальных служащих, женщины получат фактическое право и возможность совмещать семью и карьеру.

Аида ШИРИНОВА.