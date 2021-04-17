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Несколько дней назад общество сотрясла страшная весть об убийстве Айзады Канатбековой — очередной жертве ала качуу (воровство невест)… 5 апреля в УВД Первомайского района Бишкека обратилась гражданка Ш. Н. Она написала заявление и попросила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые около 07.30 в районе пересечения улиц Медерова и Тыныстанова на автомобиле Honda Civic похитили её дочь. Момент похищения попал на камеры. Сотрудники милиции начали досудебное производство по статье 175 Уголовного кодекса «Похищение лица с целью вступления в брак».

До последнего сохранялась надежда, что девушку всё-таки найдут ЖИВОЙ, ведь момент преступления отчётливо виден на камерах видеонаблюдения, да и до какого-то времени работал телефон Айзады и её похитителя — даже дети знают сейчас, что местоположение можно запеленговать с помощью сотового телефона. Активные пользователи социальных сетей делились друг с другом информацией — люди ждали решительных действий от милиции. Я молилась, верила, как и множество жителей Кыргызстана, судя по публикациям в Сети. Мы не дождались… По предварительной версии правоохранительных органов, Замирбек Тенизбаев задушил девушку, а потом покончил жизнь самоубийством.

Брат подозреваемого рассказал правоохранителям, что Замирбек в 2017 году вернулся из России, где был судим и отсидел около 6,5 года за разбойное нападение! По возвращении он сначала снимал квартиру, таксовал, а потом стал жить в машине. Похищал он Айзаду не один, а с подельниками. Их нашли и заключили под стражу.

«Завидный» жених, ничего не скажешь… И дело даже не в том, что он сидевший и жил в машине. По сути, это было бы неважно — я не собираюсь никого осуждать, если Айзада полюбила его. А он бы всё сделал по-человечески. Не понимаю — ну ведь было же время, чтобы найти эту злосчастную машину с похищенной девушкой?.. Кто-то пишет, что нужны были разрешения на некоторые действия правоохранителей. Но значит, необходимо было в срочном порядке их выдать! Однако бедная девочка так и не дождалась помощи… Я, как и многие наши соотечественники, недоумеваю, почему сотрудники милиции не спасли её? Было ведь много возможностей для этого. Потом я говорила себе, мол, я дилетант в этих делах и, может, не понимаю чего-то? Но увольнение некоторых руководителей ведомства и десятков милиционеров говорит о том, что МВД признаёт свою вину!.. Ещё ряд сотрудников предупреждены о неполном служебном соответствии, кое-кто получил строгий выговор. Всего 44 сотрудника наказаны. Перечислять пофамильно не стану, эта информация и так доступна на сайтах информационных агентств.

Вроде бы, наказание сотрудники милиции получили, главный злодей сам с собой разобрался (по предварительной версии, убил себя), его дружки арестованы, но не легче, почему-то не легче… Вспоминаю другую несчастную жертву ала качуу Бурулай Турдалиеву. Обычая, который давно пора называть своим именем — не национальной традицией, а похищением человека, и наказывать соответственно!



27 мая 2018 года 30-летний Марс Бодошев украл эту девочку, которой было всего 19! Родственники написали заявление. Инспекторы УОБДД в селе Сосновка Жайыльского района задержали похитителей, затем доставили в РОВД их и девушку. Какое-то время она ещё была жива. А дальше случилось странное и страшное: Марс зашёл в комнату приёма граждан — там сидела Бурулай, и нанёс ей несколько ударов ножом. Почему милиционеры не обыскали его и не забрали нож?.. Как это можно было допустить в стенах РОВД, до сих пор в голове не укладывается… Жертва преступного обычая скончалась…

Я беседовала с несколькими парнями кыргызами, и на мой вопрос: «Вы бы заступились за сестёр, если их украли?», они ответили примерно одинаково, что, конечно, ала качуу — это же незаконно! Парни городские, правда. А в глубинках и не только сколько ещё несчастных айзад, бурулай, которые молчат от страха быть опозоренными, если сбегут от похитителей в родной дом? Потому что часто их потом не принимают — родных дочерей! В угоду кому, чему? Традициям? Нужно уже проснуться обществу и понять — ала качуу не традиция, а уголовно наказуемое преступление! Я не имею в виду ситуации, когда жених и невеста заранее договариваются. Сколько нужно ещё смертей, чтобы женщины Кыргызстана перестали страдать от насилия???

Талантливый художник Татьяна Зеленская давно рисует исполненные драматизма картины на тему насилия над женщинами в нашей стране. Трагичный образ Айзады Канатбековой она тоже создала. Изобразила машину, в которой несчастная Айзада прожила свои последние мучительные часы — мужская рука её душит, а сбоку две фигуры в погонах просто наблюдают за её убийством… Картина эта уже гуляет в Сети, и разрешение автора на публикацию далеко не все спрашивают. Я же написала ей и спросила разрешения из уважения к необыкновенной художнице и неравнодушному человеку, которая борется за права наших женщин посредством искусства. Она поблагодарила за уважительное отношение к её труду и прислала картину хорошего качества. Тему нарушения авторских прав мы поднимем в другой статье. Сейчас не об этом.

Я обращаюсь к каждому, кто считает себя мужчиной в Кыргызстане: защитите женщин! Не нужно слепо следовать сомнительным традициям, иначе мы будем оплакивать ещё не одну девушку, а кого-то обстоятельства могут толкнуть и на самосуд! Я серьёзно. Многие мои знакомые пишут на своих страницах в социальных сетях о том, что если украдут их детей, то похитителям они не завидуют!

Опомнитесь, люди! Мы не в каменном веке живём! Каждая женщина имеет законодательное право за защиту, но и в самосознании некоторых кыргызстанцев должно многое поменяться. Нужно давать серьёзные сроки за ала качуу, чтобы неповадно было в следующий раз портить чьи-то девичьи жизни!

Нина ГОРШКОВА.

Фото Сергея СЯЧИНА и из интернета.