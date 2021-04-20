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В Кыргызстане на 15 апреля зарегистрировано 305 новых случаев заболевания COVID-19 U07.1 и U07.2.



В Бишкек заразились 186 человек, Оше — 7, Чуйской области — 89, Таласской — 4, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 2. За сутки коронавирусом заболели 12 медиков.

На стационарном лечении в республике находятся 1 010 пациентов, из них у 685 заболевание средней тяжести, у 27 — удовлетворительное состояние, у 263 — тяжёлое и у 35 — крайне тяжёлое. На амбулаторном лечении пребывают 1 139 человек.

За последние сутки по республике от коронавируса, с учётом внебольничной пневмонии, выздоровели 178 кыргызстанцев.

На 15 апреля от COVID-19 умерли 6 человек.