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Президент Садыр Жапаров встретился с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая совершает турне по странам Центральной Азии.

Стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего взаимодействия в различных сферах и приоритеты сотрудничества на ближайшую перспективу.

Глава государства выразил готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с ОБСЕ, а также со Швецией на двусторонней основе. Остановился на последних общественно-политических процессах в стране, знаменующих начало завершения «переходного периода», отметив стабилизацию внутриполитической ситуации. Садыр Жапаров подчеркнул роль международных наблюдателей в проведении выборных мероприятий в стране. По его словам, согласно новой редакции Конституции, вся ответственность ложится на главу государства. Президент выразил уверенность в том, что её принятие укрепит порядок в стране, гарантирует её дальнейшее развитие.

Он также остановился на сотрудничестве с ОБСЕ, назвав организацию важной площадкой для равноправного диалога по вопросам безопасности и сотрудничества. Президент отметил совершенствование отечественного избирательного процесса в качестве эффективного примера сотрудничества с организацией и подчеркнул конструктивную работу Управления Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в рамках проектов совершенствования механизмов и инструментов межнациональной политики в Кыргызстане.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан останется приверженным идеям свободы, демократии и безопасности на территории

ОБСЕ, подтвердив полную приверженность страны принципам и обязательствам организации. Вместе с этим Президент подчеркнул важность развития двустороннего и многостороннего сотрудничества со Швецией, выразив заинтересованность в её опыте по борьбе с коррупцией и расширении сотрудничества в области экологии и защиты окружающей среды.

В свою очередь действующий председатель ОБСЕ Анн Линде отметила, что Кыргызстан является очень ценным партнёром и страной-участницей, с которой организация намерена продолжить взаимодействие. Отметив, что вопросы гендерного равенства и роли женщины в становлении мира и стабильности играют большую роль и являются приоритетными для ОБСЕ, Анн Линде поздравила Кыргызстан, как одну из первых стран в регионе, которая приняла План действий по реализации Резолюции Совета Безопасности ООН о роли женщин в обеспечении мира и безопасности, а также ввела 30-процентную квоту для них на местных выборах.

Вместе с этим она подчеркнула, что вопросы охраны окружающей среды также являются приоритетными в деятельности организации, и сообщила о намерениях принять в текущем году Министерскую Декларацию о климате и его влиянии на безопасность, выразив надежду на поддержку Кыргызстаном данной инициативы. Анн Линде обратила внимание на важность укрепления совместного сотрудничества Кыргызстана и Европейского союза, что также является основой для упрочения кыргызско-шведских двусторонних отношений.

В заключение Президент Садыр Жапаров заверил, что Кыргызстан всегда открыт и готов к дальнейшему плодотворному взаимодействию с ОБСЕ.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.