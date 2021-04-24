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Жители 5-го микрорайона столицы вышли на мирную акцию протеста против строительства 14-этажного жилого дома, который планирует возвести строительная компания на месте бывшей автостоянки аккурат впритык к стадиону школы №3.

Как утверждают жители, в начале 2021 года администрация автостоянки попросила в течение месяца освободить территорию от автомашин, а в марте её уже обнесли строительным забором. Выяснилось, что некая новая на рынке Кыргызстана строительная компания Azius Constructions присмотрела этот участок для своего первого проекта и уже активно призывает партнёров для долевого строительства. Причём, по данным жителей микрорайона, не имея никаких разрешительных документов на стройку. Активисты района направили заявление в Бишкекглавархитектуру, чтобы узнать о законности строительства планируемого объекта. На запрос пришёл официальный ответ о том, что на время получения заявления никаких обращений на разработку архитектурно-планировочных условий на данный участок не поступало.

До этого все переговоры от лица компании с общественностью вела юрист, которая показала жителям проект 14-этажного жилого дома в бумажном варианте. На просьбу о встрече с руководством компании жители получили отказ, мотивируемый тем, что все вопросы будут озвучены и разобраны непосредственно через самого юриста.

«По плану детальной планировки города за 1978 год никакого объекта тут не значится. 5-й микрорайон был достаточно уплотнён ещё с 1982-го, а значит, будущее строительство незаконно. Тем более что новый план детальной планировки не принят. У нас есть документы по участку именно этого микрорайона», — говорит представитель общественного фонда «Наше Право» Светлана Антропова.

Тем временем на сайте компании полным ходом идёт реклама о возведении объекта, но ни самого проекта, ни планировки нет. Жители близлежащих домов настроены противостоять стройке и планируют для решения вопроса обращаться в разные инстанции, а также в мэрию Бишкека с просьбой разбить на данном месте сквер, ведь в 5-м микрорайоне зелёных зон катастрофически не хватает.

Дарья РУБЦОВА.

Фото автора.