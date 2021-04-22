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Предварительно за изменения Конституции на прошедшем референдуме проголосовало порядка 79% избирателей. Официальные итоги ЦИК подведёт к маю. Напомним, в Основной закон внесено свыше 80 поправок. Большая часть из них касается полномочий Президента, исполнительной, судебной и законодательной ветвей власти. Что ждёт Кыргызстан дальше, обсудили эксперты на онлайн-конференции «Принятие новой Конституции: что нужно для появления ответственной власти?»

Открывая заседание, политолог Игорь Шестаков отметил, что об изменении Конституции поговаривали уже давно, ещё до прихода к власти Садыра Жапарова, который лишь инициировал внесение поправок в Основной закон. «Летом, когда шла вторая волна пандемии, которая оказалась очень трагичной для Кыргызстана, многие граждане задавались вопросом: чем занимается и почему не помогает людям Жогорку Кенеш? При отсутствии фактического участия депутатов в решении возникавших на тот момент проблем кыргызстанцы убедились в неэффективности формы правления, выбранной в 2010 году. По сути, власть не брала на себя ответственности за судьбы граждан, и они выживали сами, как могли. Тогда и стал звучать вопрос, нужна ли нам парламентская система и насколько она способна решать проблемы в кризисных ситуациях, связанных в том числе с безопасностью страны, т. к. сохранение здоровья людей — первооснова системы безопасности», — сказал эксперт.

По его мнению, трагические события из-за коронавируса подтолкнули население к осознанию того, что Кыргызстану больше подходит президентская модель, при которой есть конкретный человек — глава государства, который отвечает и берёт на себя ответственность за то, что происходит в стране. «На мой взгляд, такая форма правления более адаптирована под те кризисы, которые нам приходится переживать, поэтому на референдуме население и поддержало изменение Конституции. Ещё один вопрос, который, на мой взгляд, нашёл отклик у наших граждан, — инициатива об уменьшении количества депутатов, т. к. вопрос, зачем нужны 120 парламентариев, тем более в условиях дефицита бюджета, обсуждался в обществе ещё задолго до октябрьских событий. Согласно новой Конституции, нардепов станет 90, но и эта цифра дискуссионная, т. к. некоторые считают, что достаточно и 60. Давно идут и разговоры относительно необходимости избирать парламентариев по мажоритарно-пропорциональной системе, учитывая, что принятая в 2010 году не устанавливала никакой связи между партиями и электоратом.

В новой Конституции есть целый комплекс проблем, которые необходимо решить, но это не даёт права иностранным государствам критиковать принятый населением документ. Россия, Китай и другие страны, которые являются нашими соседями и стратегическими партнёрами, лояльно отнеслись к изменению нашего Основного закона. Однако отдельные западные государства, прежде всего США, высказались по этому поводу достаточно критично. К слову, Госдепартамент в лице посла Америки в Кыргызстане Дональда Лу открыто выступал против конституционной реформы, заявляя о поддержке отдельных кандидатов, которые против внесения изменений в Основной закон, и критикуя тех, кто их предлагает. Позиция Вашингтона отра-

зилась и в заключении Венецианской комиссии, т. е. мы видим, что наш внутренний вопрос оказался в центре крупной геополитической игры», — заявил политолог.

Он напомнил, что спорную Конституцию 2010 года Венецианская комиссия одобрила и даже оказала финансовую поддержку Временному правительству при её написании.

Относительно заявления Венецианской комиссии и

Госдепа США высказался и член Конституционного совещания, доктор исторических наук Муратбек Иманкулов. По его мнению, это следует рассматривать как вмешательство во внутренние дела независимого государства. Они обвиняют нашу страну в том, что мы уходим от парламентской модели в сторону авторитаризма. Хотя, по факту, его у нас и не было, лишь пародия на него, т. к. ключевые принципы парламентского правления у нас не реализованы, поэтому нет порядка.

Эксперт считает, что Венецианская комиссия так поступает, чтобы поддержать ряд неправительственных организаций, которые в интересах своих иностранных спонсоров создают в нашей стране бардак. Поэтому надо законодательно закрепить возможности государства по контролю финансовой деятельности неправительственного сектора. Между прочим, данный законопроект уже рассмотрен парламентом в двух чтениях.

Муратбек Иманкулов заявил также, что многие необоснованно критикуют новую Конституцию и сроки её принятия. «Я изучил опыт стран и могу заверить, что у многих Основной закон принимали за 2-3 месяца. Что же касается опасений, что наш документ приведёт к диктатуре, то отмечу, что к ней приводила именно парламентская система, как и к отставанию в развитии во многих отраслях. Во время пандемии мы увидели неэффективность парламентаризма, поэтому народ выбрал порядок и дисциплину, диктатуры Президента он не допустит. Это показали три революции», — отметил доктор исторических наук.

С тем, что парламентаризм в Кыргызстане потерпел полное фиаско, согласен и политолог Бакыт Бакетаев. Он подчеркнул, что народ возлагает на Садыра Жапарова большие надежды. При помощи новой Конституции руководство страны планирует в ручном режиме дать импульс развитию экономики Кыргызстана. К сожалению, в Основном законе не видно, по какой экономической модели мы пойдём и как её воспримут разные политические элиты, а это не только политики, но и олигархи, которые имеют свои собственные цели и задачи, тогда как народ требует внедрения социалистических принципов — социального и экономического равенства. Поэтому нужно сначала определиться с экономической моделью, а потом реформировать Конституцию. «Президент взял на себя большую ответственность. Но вот вопрос: сможет ли Конституция повернуть наше общество на беспрекословное подчинение Президенту, учитывая, что за 30 лет оно привыкло к свободе слова и разгулу демократии. Я, например, сомневаюсь, что наших граждан можно превратить в аморфную массу, которой можно руководить в ручном режиме», — считает эксперт.

В свою очередь политолог, завкафедрой МУК Алина Молдокеева отметила, что многих беспокоит, что все изменения, которые внесены, концентрируют власть в одних руках. Некоторые неправительственные организации даже называют Конституцию ханституцией. При этом прошлый опыт Кыргызстана говорит о необходимости централизации власти, т. к. только при таких условиях возможны позитивные изменения в развитии страны. «Есть опасения, что новая Конституция может привести к узурпации власти, но вместе с тем власть можно узурпировать и не имея закреплённых законодательно возможностей. Несмотря на то что изначально у нас достаточно либеральная по своему содержанию Конституция, она не дала положительных результатов. Поэтому все изменения, которые внесены в наш Основной закон, по официальным итогам, поддержало большинство населения», — заявила она.

А вот по мнению общественного деятеля Турсунбека Акуна, кыргызстанцы давно ждут сильного президента, который сможет взять на себя реальную ответственность. Народ поддержал новую редакцию Конституции. Люди сделали такой выбор, поскольку после ЦК Компартии ни один глава государства не брал на себя всю полноту ответственности. Несмотря на то что каждый из предыдущих президентов фактически правил единолично, а когда возникали какие-то проблемы, жертвой делали премьер-министра. Жители просто дошли до критической точки и хотят, чтобы кто-то отвечал за происходящее.

А вот заявления американских дипломатов и членов Венецианской комиссии он рассматривает как часть большой геополитической игры. «Запад заигрался. Во время подготовки проекта новой Конституции против выступал не только Дональд Лу, но и прозападные неправительственные организации, средства массовой информации. Они планировали реализовать у нас белорусский или даже украинский сценарий. Их задача — создать условия для постоянных переворотов и хаоса, чтобы отделить республику от России и Китая. Поэтому сейчас нашей первостепенной задачей должна стать созидательная работа, чтобы не дать деструктивным силам реализовать их планы», — поделился Турсунбек Акун.

Мнения о том, что западным странам, по факту, безразлично, какая форма правления в Кыргызстане, придерживается и эксперт по вопросам безопасности Таалайбек Джумадылов. Вашингтон просто ищет возможность использовать нашу страну в своём противостоянии с Москвой и Пекином, и нам нужно быть к этому готовыми. Если бы им была выгодна президентская форма правления, то они бы ратовали за неё. Это всего лишь инструмент. Нужно думать о том, способна ли она обеспечить благосостояние, безопасность и приведёт ли к развитию нашей страны. Ещё есть вопрос — сумеет ли высшее руководство воспользоваться этим инструментарием.

По его словам, во избежание возможных негативных событий Садыру Жапарову нужно обратиться к народу с программной речью. «Время обещаний прошло. Пора избавляться от тактики отвлечения внимания общества и реально действовать. В первую очередь провести аудит, т. е. реально оценить положение дел в экономике, сфере безопасности, внешней политике, здравоохранении и, вообще, социальной и гуманитарной сферах. Во-вторых, определиться, чего мы хотим и куда движемся, т. е. обрисовать контуры будущего и поставить чёткие цели и задачи. Далее решить, как мы станем двигаться к образу будущего. Нам сейчас нужна своего рода «дорожная карта» перехода от нынешнего положения дел к развитию», — подчеркнул Таалайбек Джумадылов.

Российский политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович подчеркнул, что развитие страны в первую очередь зависит от экономики, для поднятия которой нужны инвестиции, а для этого необходима стабильность. Бизнесмены должны быть уверены, что заключённая сделка станет действовать и не отменится из-за давления снизу или сверху. «Сейчас запускается новый проект «Джеруй», который может стать лакмусовой бумажкой. Если инвесторы увидят, что его реализация идёт по плану, без препятствий со стороны различных госструктур и общественности со стороны Кыргызстана, то в течение двух-трёх лет начнут приходить новые инвесторы, постепенно вливая в экономику республики финансы и создавая рабочие места», — уверен аналитик.

По его словам, предыдущие власти внесли определённый вклад в развитие Кыргызстана. Они создали доступ на евразийский рынок и базу для получения евразийских инвестиций, выстроили определённые отношения, которые позволяют работать не только на внутренний рынок, но и выводить товары вовне, в перспективе — в страны дальнего зарубежья. Новой власти важно не растратить этот капитал, но начать его использовать. Экономика принципиально важна для страны, за её развитием поднимется уровень жизни и изменится сознание людей.

Эксперт также заявил, что изменения Конституции — сугубо личное дело Кыргызстана. И если народ считает, что такое перераспределение властных полномочий сделает жизнь в стране лучше, никто извне не имеет права называть эти поправки недемократичными, неэстетичными и т. д. «Сейчас произошла определённая перестройка, глава государства получил большие полномочия, и важно, чтобы это аккуратно и осторожно использовалось, тем более что возникли угрозы ввиду неприятия изменений внешними игроками, прежде всего США. Я считаю, что эскалация напряжённости между Москвой и Вашингтоном не влияет на отношения Кыргызстана и Америки, потому что отношения американской стороны с новой властью испортились сразу после прихода Садыра Жапарова. Напомню, американское посольство сразу объявило о его связях с преступностью и осуждало его номинацию на пост премьер-министра. Поэтому корень здесь не в кыргызско-российских отношениях, а в том, что Вашингтон слишком привык диктовать зарубежным странам, кто и как ими должен управлять», — заявил Никита Мендкович.

А вот эксперт по гуманитарным вопросам, экс-замминистра образования Умутхан Тыналиева отметила, что влияние западных сил на внутриполитические процессы в Кыргызстане имеет косвенную причастность ввиду наличия у них конъюнктурной составляющей. Аналоги сильной президентской власти присутствуют во многих странах, в том числе в России. «Станет ли наш Президент «кыргызским Путиным», зависит от многих факторов, но ключевым станет наличие дееспособной, адекватной и ответственной команды, а не кучки фаворитов, что всегда приводило к краху предшествующих лидеров. Сегодняшний рейтинг Садыра Жапарова не показатель на контрасте с предыдущими президентами. Это классический показатель ожиданий и надежд на дееспособную, вменяемую, регулярно осуществляемую, государственную, а не приватизированную олигархами и региональным кланами власть. Став «Президентом надежд», он избрался на свой пост на волне ожиданий экономического роста и общих перемен к лучшему. В Кыргызстане общество и экономика определяются состоянием власти и государственного правления, поэтому то, что произошло в связи с изменением Конституции, затрагивает абсолютно всех», — подчеркнула эксперт.

По её словам, прошедший референдум лишь узаконил фактически сложившуюся за годы независимости систему управления. Теперь Президент становится не только главой государства, но и исполнительной власти. «На самом деле, эта система действует в нашей стране последние 30 лет, мы прекрасно видели влияние предыдущих президентов на парламент, правительство и судебную власть, теперь же это зафиксировано на законодательном уровне», — подчеркнула она.

При этом обратила внимание, что для успешного развития страны недостаточно хороших законов и правильной Конституции. Также необходимо наличие массовой социальной нормы, включающей адекватные представления о правомерности и справедливости.

Подготовила

Ирина КОВШОВА.