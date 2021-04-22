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В соответствии с постановлением Роспотребнадзора №12 от 09.04.2021 г. граждане государств — членов ЕЭС, в том числе кыргызстанцы, въезжающие в Россию, должны подтвердить наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Данное правило распространяется на всех пассажиров.

Для вылета необходимо:

1. Скачать мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» на свой смартфон в AppStore или Google Play.

2. Найти ближайшую лабораторию из предложенного списка. Записаться на приём и прийти в лабораторию с паспортом, по которому планируется вылет.

3. В лаборатории представить сведения для заполнения анкеты. Указать номер телефона, на котором установлено мобильное приложение, и сдать тест.

4. Отсканировать при помощи мобильного приложения QR-код, указанный в заявлении.

5. Перед вылетом проверить, что в мобильном приложении доступна информация о результатах теста и что сроки действительны на дату отправления (ПЦР-тест должен быть сдан не ранее чем за 72 часа до вылета).

6. При посадке предъявить QR-код на экране мобильного телефона, используя приложение.