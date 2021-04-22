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Большинство пациентов с аллергией предрасположены к острой респираторной вирусной инфекции. ОРВИ, в том числе коронавирус, могут усугубить клиническое течение астмы, аллергического ринита и значительно усложнить диагностику, поскольку аллергия, особенно весной, в пыльцевой сезон, имеет схожие с ОРВИ симптомы, такие как кашель, чихание, затруднённое дыхание, головная боль, утомляемость, насморк.

Также дерматит, как хроническое воспаление кожи, сегодня формируется в результате аллергии и нарушения структуры эпидермиса. Контактный дерматит вошёл в список заболеваний, способных осложниться в период пандемии. Американское общество по контактному дерматиту ожидает увеличения случаев этого кожного недуга и рекомендует соблюдать гигиену рук, проводить профилактику кожных заболеваний и восстановления кожи.

COVID-19 встречается у 0,39-12,3% детей в разных странах мира. У них он протекает в лёгкой или среднетяжёлой формах. В то же время нуждаются в госпитализации пациенты с ожирением, диабетом и другими сопутствующими заболеваниями. Повышенное количество специального белка АПФ2 (ангиотензинпревращающий фермент), необходимого для проникновения коронавируса внутрь клетки человека, выше у курящих, пациентов с диабетом и гипертонией, что приводит к утяжелению течения заболевания.

В республике проблемными остаются вопросы своевременной диагностики, терапии аллергических заболеваний и информационно-методической обеспеченности врачей в период распространения коронавирусной инфекции. Хотя международные ассоциации, общества (Европейское респираторное общество, Европейская академия аллергии и клинической иммунологии, Американское общество по контактному дерматиту) разработали рекомендации по ведению пациентов с аллергией в период пандемии COVID-19. Отсутствие противовоспалительной терапии астмы угрожает пациентам развитием серьёзных, а порой и опасных для жизни обострений. Она должна быть продолжена до достижения контроля астмы, что поможет снизить риск неблагоприятного течения COVID-19.

Таким образом, достаточная и корректная санитарно-просветительская, противоэпидемическая, образовательная работа, открытое обсуждение важных вопросов, связанных с новой коронавирусной инфекцией, как среди населения, так и медицинской общественности, а также обоснованные и своевременные ограничительные меры позволят избежать дальнейшего распространения COVID-19, организовать адекватную диагностику, лечение и профилактику сопутствующих заболеваний.

Шайирбек СУЛАЙМАНОВ, член Научно-консультативного комитета по COVID-19, доктор медицинских наук, профессор КРСУ.