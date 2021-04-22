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Глава правительственной делегации по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы — председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев встретился с жителями села Ынтымак Савайского сельского округа Кара-Сууйского района Ошской области.

Он рассказал обо всех пунктах протокола, подписанного на совместном заседании правительственных делегаций в Ташкенте, в том числе об обмене 50 га земли вокруг Кемпирабадского водохранилища.

Жители подняли ряд вопросов, связанных с распределением водных ресурсов, выпасом скота. В свою очередь Камчыбек Ташиев подчеркнул, что кыргызстанцы имеют полный доступ к водохранилищу. «Граждане могут рыбачить, брать воду, поить скот. Это закреплено в протоколе отдельным пунктом», — добавил он.

По итогам встречи решено рассмотреть возможность обмена 20 га земли в начале Шарихансайского канала возле Кемпирабадского водохранилища вместо указанных в протоколе 50 га. Камчыбек Ташиев сказал, что во время очередных переговоров с узбекской стороной он обсудит с коллегами вопрос о сохранении за собой оставшихся 30 гектаров в селе Ынтымак Савайского сельского округа Кара-Сууйского района.