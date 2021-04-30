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Президент Садыр Жапаров принял участие в открытии 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН, которая началась в Бангкоке (Таиланд) в формате видеоконференции.



В мероприятии участвуют лидеры стран — участниц ЭСКАТО. Форум проходит с 26 по 29 апреля 2021 года и посвящён теме «Восстановление после кризиса по принципу «лучше, чем было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихо-

океанском регионе».

Глава государства выступил с приветственным словом, в котором отразил видения о дальнейшем развитии организации и выработке совместных решений по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Уважаемая госпожа исполнительный секретарь,

Ваше Превосходительство!

Для меня большая честь выступить с приветственным словом на открытии 77-й сессии ЭСКАТО. В этот непростой период для всего человечества перед вами стоит весьма важная задача — выработать решения по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу «лучше, чем было». Пандемия COVID-19 привела к серьёзным проблемам в международной торговле во всём мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это поставило под угрозу дальнейшую полноценную реализацию Целей устойчивого развития. Большинство развивающихся стран лишились существенной части доходов. А ресурсы, которые они имеют, вынуждены направлять на ликвидацию последствий пандемии.

В прошлом году в ходе Политического форума по устойчивому развитию Кыргызстан представил свой первый Национальный добровольный обзор достижения Целей устойчивого развития. Этот доклад мы составили с учётом влияния COVID-19 на реализацию поставленных целей. В нём также отражены сферы, где нам требуется международная поддержка. В этой связи мы надеемся, что ЭСКАТО продолжит уделять пристальное внимание вопросам дальнейшего достижения Целей устойчивого развития.

Уважаемая г-жа Алишабана!

Уважаемые участники заседания!

Кыргызская Республика — это развивающаяся горная страна, не имеющая выхода к морю. Данное обстоятельство значительно затрудняет наши возможности по ведению внешней торговли. В этой связи мы приветствуем поддержку ЭСКАТО по линии Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. Кыргызская Республика нуждается в доступе к портам Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

Следовательно, Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в страну. Мы активно работаем над улучшением инвестиционной и торговой политики. Наша основная цель — это создание благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечение защиты прав предпринимателей и инвесторов.

В условиях пандемии нам необходимо не создавать препятствия и новые барьеры, а максимально сотрудничать в целях развития торговли и повышения уровня жизни населения. В завершение желаю всем участникам заседания дальнейшей плодотворной работы и успехов в достижении наших общих целей!»

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.