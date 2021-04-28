Поделиться VK Print

Премьер-министр Улукбек Марипов провёл совещание по внедрению цифровизации налоговых и таможенных процедур.

«Одна из главных задач — полномасштабное внедрение системы фискализации налоговых и таможенных процедур в установленные сроки, несмотря на любое противодействие. Это позволит искоренить коррупцию и существенно сократить уровень теневой экономики, а также повысить доходы государства. Принимаемые меры должны отвечать таким критериям, как поддержка честного бизнеса, создание комфортных и упрощённых механизмов взаимодействия с государственными органами, а также борьба с коррупционными проявлениями и создание здоровой конкуренции», — сказал Улукбек Марипов.

На совещании рассмотрена «дорожная карта» по цифровизации налоговых и таможенных процедур на 2021 год и даны соответствующие предложения и дополнения к ней.

Улукбек Марипов поручил усилить работу в части обеспечения строгого учёта ввозимых товаров, ускорению работ по оцифровке всех процедур взаимодействия с налогоплательщиками, а также построению современных аналитических систем в фискальных органах.

Отметим, что на 1 апреля к электронному сервису «Кабинет налогоплательщика» подключены 273 277 предпринимателей, из них

41 461 — юридические лица, 231 816 — физические.

Так, все НДС-плательщики и субъекты, осуществляющие импорт и/или экспорт товаров, с июля 2020 года перешли на обязательное применение электронных счетов-фактур.

С момента запуска системы ей пользуются 13 342 предпринимателя, им выписано 4 796 513 электронных счетов-фактур на общую сумму оборота 608 млрд. 219 млн. 825 тыс. сомов. За первые три месяца 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) сборы только по НДС увеличились более чем на 131,6% и составили более 2 млрд. сомов. Важно, что за счёт электронных счетов-фактур выявляется большое количество недобропорядочных субъектов, ранее уклонявшихся от уплаты налогов.

В части цифровизации механизмов учёта трансграничного движения товаров со странами Евразийского экономического союза с начала года запущена система «Сводный пост».

Только за январь-март оформлено в электронном виде более 36 606 сопроводительных накладных на общую сумму более 70 млрд. сомов. За последние три месяца работы системы рост поступлений НДС на импорт (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) возрос на 129,9%, или более 1 млрд. 149,2 млн. сомов, составив

4 млрд. 998 млн. сомов.

В целом налоговой службой за январь-март собрано 21 млрд. 743 млн. сомов. План выполнен на 106,5 %, или перевыполнен на 1 млрд. 320 млн. сомов.

