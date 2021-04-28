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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию народного артиста СССР, народного артиста Кыргызской Республики, известного оперного певца Булата Минжылкиева.



В холле театра была организована выставка о жизнедеятельности Булата Минжылкиева, с которой перед началом мероприятия ознакомился Президент Садыр Жапаров. На мероприятии продемонстрировали документальный фильм «Бас, потрясший мир» о творческом пути известного оперного певца. Президент Садыр Жапаров выступил с приветственной речью, в которой отметил выдающийся талант и неизмеримый вклад в кыргызское искусство корифея оперы Булата Минжылкиева.

«Уважаемые кыргызстанцы, дорогие гости, деятели культуры и искусства, участники международного фестиваля оперного искусства имени Булата Минжылкиева.

Сегодня мы находимся на международном фестивале оперного искусства, празднуя 80-летие великого оперного певца, прославившего кыргызскую песню и мелодию в классическом понимании на весь мир, огромного таланта, корифея ХХ века во вселенной музыки, народного артиста СССР, народного артиста Кыргызской Республики, лауреата Государственной премии имени Токтогула, выдающейся личности, внёсшей значительный вклад в кыргызскую профессиональную музыку и оставившей в ней неизгладимый след, — Булата Абдуллаевича Минжылкиева.



За свою трудовую деятельность Булат Абдуллаевич мастерски исполнил произведения на разные темы и внёс значительный вклад в становление и развитие кыргызской оперы. Он обучался в студии Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, а затем в Ташкентской консерватории в Узбекистане. Булат Минжылкиев, путешествуя по всему миру, восхищал многих своим мелодичным голосом. Мастер также трудился в Миланском театре в Италии, на родине оперы, с целью обмена опытом, где продемонстрировал высокий уровень кыргызской оперы и таким образом прославил кыргызский народ среди народов других стран.

Жизнь Булата Минжылкиева и его служение народу — пример для всех нас. Наряду с творческой деятельностью он проявил себя как разносторонний специалист и образованный человек в социально-политической сфере, участвуя в принятии политических решений. Например, он являлся депутатом 10-го созыва Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР в 1975 году, что для нас большая честь.

Ещё в молодости он получил высокие награды за неустанный труд. Звание заслуженного артиста Киргизской ССР ему присвоили в 31 год, народного артиста — в 33 года, народного артиста СССР в 36 лет. Надеюсь, его пример станет большим уроком для подрастающего молодого поколения. В 1998 году за значительный вклад в развитие мировой оперы в знаменитом Мариинском театре в Санкт-Петербурге и Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева открыты музей в честь великого сына кыргызского народа Булата Минжылкиева. Кроме того, его именем названа одна из улиц Бишкека.



Булат Минжылкиев не только исполнял песни и романсы всемирно известных композиторов-классиков, но и лирические и патриотические песни кыргызских композиторов и мелодистов, создав яркий образ кыргызской оперы.

Могу с уверенностью сказать, что творчество всемирно известного оперного певца Булата Абдуллаевича никогда не будет забыто, пока есть его народ и кыргызская музыка. Его имя, написанное золотыми буквами в истории нашей страны, будет всегда с большой гордостью упоминаться на великой сцене!»

Далее состоялся гала-концерт IV Международного фестиваля оперного искусства имени Булата Минжылкиева.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.