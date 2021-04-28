Поделиться VK Print

Обращение председателя общественного объединения «Клуб генералов Кыргызской Республики» к кыргызстанцам



Убийства Бурулай Турдаалы кызы и Айзады Канатбековой ещё раз обнажили проблему нашего общества — похищение девушек для вступления в брак, насилие над ними.

Наше общественное объединение приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших девушек, разделяет боль утраты!

То, что случилось с нашими девочками, это, действительно, как сказал Президент, трагедия и боль не только для их семей, но для всего общества и государства. Мы, ветераны правоохранительных органов, с горечью воспринимаем такие события, понимаем обеспокоенность населения этими вопиющими фактами и требуем наказать виновных по всей строгости закона.

Конечно, вина за то, что не уберегли наших девочек, лежит и на сотрудниках милиции, которые не отнеслись должным образом к сообщению о похищении Айзады Канатбековой, не приняли всех исчерпывающих мер по установлению её местонахождения и освобождению от похитителя. За это халатное отношение к своим служебным обязанностям уже понесли наказание сотрудники, прямо или косвенно имеющие отношение к произошедшему. На первый взгляд, наказание должностных лиц МВД достаточно суровое, но и инцидент крайне вопиющий, вызвал широкий общественный резонанс, ударил по имиджу всего Министерства внутренних дел.

Подавляющее большинство сотрудников органов внутренних дел день и ночь стоят на страже правопорядка и общественной безопасности, и в зной, и в стужу несут службу, ежегодно раскрывают тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Прискорбно, что безалаберность отдельных сотрудников перечёркивает все достижения и роняет авторитет сотрудников милиции в глазах народа.

Окончательный вердикт лицам, содействовавшим похищению, должностным сотрудникам, проявившим халатность, определит суд. Но обществу, государственным органам, в особенности правоохранительным, необходимо уже сейчас работать над ошибками, чтобы в будущем наши девочки оставались в безопасности, чтобы они и их родители жили с уверенностью в светлом будущем.

Для недопущения подобных случаев впредь нужно принять комплекс системных государственных и общественных профилактических мер.

— Во-первых, необходимо глубоко укоренить в сознании общества, что похищение с целью вступления в брак — это тягчайшее преступление, и это нужно внедрять в сознание людей, начиная с детского сада. Воспитатели и учителя, поэты, писатели, художники, сценаристы фильмов и другие общественные деятели, уважаемые аксакалы, суды аксакалов, местные женские и молодёжные советы, общественно-профилактические центры, общество должны разъяснять, что это постыдный обычай, который нужно оставить в историческом прошлом. А сами сородичи — порицать тех родственников и детей родственников, которые выбрали такой путь установления брачных отношений.

Большую роль в реализации этой миссии я отвожу министерствам культуры, образования, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления. Например, уже сегодня можно было бы объявить конкурс на лучшие фильм, литературное произведение, публицистическую статью, песню, раскрывающие негативный образ данного явления.

— Во-вторых, сотрудники правоохранительных органов должны понять и усвоить, что похищение с целью вступления в брак и похищение человека — это тождественные вещи, тягчайшее преступление, и при сообщении о таких случаях необходимо не поздравлять и подбадривать родителей похищенных девушек словами «ждите сватов», а сразу же действовать, принимать комплекс мер оперативно-разыскного характера для установления местонахождения похищенной девушки и возвращения её родителям живой и невредимой. Надеюсь, последние меры дисциплинарного характера в МВД стали хорошим уроком для наших сотрудников органов внутренних дел.

— В-третьих, МВД говорит о несовершенстве законов, и эту позицию также необходимо принять к сведению. Действительно, сегодня мы нуждаемся в эффективных законах, защищающих граждан от семейного насилия и насильственных действий в отношении женщин с целью принуждения их к вступлению в брак. По моему мнению, охранные ордера нужно выдавать как женщинам и детям, пострадавшим от семейного насилия, так и женщинам, страдающим от назойливого внимания мужчин, пытающихся любыми способами принудить к вступлению в брак. Почему Айзада пыталась бежать в Турцию от назойливого ухажёра? Потому что не было других законных путей защититься от него. Выдача охранного ордера девушкам, находящимся в опасности и возможное наказание по Кодексу о проступках и Уголовному кодексу, возможно, остудит пыл таких парней.

Поддерживаю также инициативу вице-премьер-министра А. Новикова и других экспертов, в частности учёных Академии МВД, которые предлагают уравнять такие виды преступных деяний, как похищение девушек с целью вступления в брак, со статьёй Уголовного кодекса о похищении человека. Не должно быть разницы — похищают ребёнка, бизнесмена или девушку. Любой вид похищения должен наказываться строго. Санкция за эти виды преступных деяний должна быть строгой и идти минимум по третьей категории (от 7,5 года).

Нашему обществу необходимо также понять, что от отставки одного или нескольких должностных лиц ничего не поменяется. Уйдёт один министр, придёт другой, что изменится? За 30 лет мы поменяли 30 премьер-министров, и что, стали жить лучше?

Посмотрите, в соседних Казахстане, Узбекистане, Таджикистане премьер-министрами и министрами внутренних дел работают по пять и более лет, в России по 10 и более лет. Для того чтобы изменить систему, необходимо в ней досконально разбираться, систематически заниматься взращиванием и расстановкой компетентных кадров. Как это сделать в условиях, когда руководители министерств и ведомств в нашей республике занимают должность всего несколько месяцев? Каким волшебником должен быть министр, чтобы совершить реформу и системные изменения за 4-5 месяцев?

Если общество, особенно гражданское, будет толкать на резкие и системные изменения каждого нового министра, то велика вероятность ошибок, не так ли? Мы сейчас ругаем правительство за то, что совершило резкие преобразования, и в то же время министра внутренних дел за то, что за четыре неполных месяца он в корне не поменял милицию, где логика?

Конечно, народ можно понять, он устал ждать, хочет изменений к лучшему. Но государство — это не квартира, где можно сделать генеральную уборку за один день, выбросить весь хлам и закупить новую мебель. Пора уже поумнеть и понять, что волшебства нет и не будет, в одночасье жить лучше мы не станем. Чтобы решать системные государственные и общественные проблемы, нужны финансы. В любой сфере нужны деньги. Хотите хорошее здравоохранение, качественное образование, честных судей и милиционеров? Всего этого не будет, пока не появятся средства, не будет достойной оплаты труда учителей, медиков, судей и милиционеров.

А финансов не будет, пока в стране не восстановятся покой и порядок, пока не придут инвесторы и не помогут запустить новые предприятия и заводы. А как они придут с деньгами туда, где нет покоя и порядка? Даже те, кто уже инвестировал в нашу страну, не чувствуют себя в безопасности, не говоря уже о том, как они переживают за свои вложенные капиталы. Местное население не поддерживает, власти стоят сторонними наблюдателями, правительство бьётся как рыба об лёд, чтобы удержать уже приехавших инвесторов, в условиях пандемии пытается привлечь новых. В каких обстоятельствах приходится работать инвесторам? Не то что зарубежный гражданин, сами кыргызстанцы, проживающие в своём родном селе, не чувствуют себя в безопасности и беспокоятся за свой небольшой бизнес, так как завидующие им сородичи и односельчане готовы в любую минуту насолить.

Обращение к моим согражданам — это душевный порыв. Уважаемые кыргызстанцы, я, как аксакал, призываю вас: давайте жить спокойно, давайте начнём созидать! Революции и митинги ни к чему хорошему не приводили и не приведут! В условиях пандемии и общемирового кризиса волнения в государстве и несогласованность в обществе повлекут ещё более печальные последствия, пора это понять. Давайте дадим новой власти время, ведь глава государства 11 апреля этого года взял на себя всю ношу ответственности и сказал прилюдно, что будет отвечать за всё головой! Давайте наберёмся терпения и дадим поработать Президенту, правительству и всем государственным органам!

С уважением,

председатель общественного объединения «Клуб генералов Кыргызской Республики», соавтор государственного герба Кыргызской Республики

С. ДУБАНАЕВ.