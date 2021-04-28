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Общественное объединение «Центр помощи женщинам» с июля по август прошлого года реализовало проекты по борьбе и профилактике семейного насилия в отношении женщин и детей.



Как сообщила их координатор Наргиза Аманбаева, они нацелены на повышение потенциала и активизацию общественно-профилактических центров (ОПЦ) и женских советов в борьбе с семейными издевательствами и побоями, поскольку в большинстве случаев пострадавшие обращаются за помощью и консультациями не в правоохранительные органы, а именно в эти организации.

— Масштабы насилия растут с каждым днём не только в регионах, но и в новостройках Бишкека, — отметила она.

Всего в столице 47 ОПЦ. Среди них отобрали 10 пилотных, где провели обучающие тренинги по адвокации. Местным сообществам рассказали, как защищать права женщин — жертв насилия, о гендерном равенстве, правах человека. Всего совместно с женскими советами и общественно-профилактическими центрами организовано 10 мероприятий: авто- и велопробеги против кражи девушек, ранних браков, дебаты среди молодёжи и родителей о семейных взаимоотношениях а также конфликте поколений, мирный марш в защиту прав мигрантов, форум-театры и т. д.

— Акции прошли очень информативно, ярко. Через постановки наглядно доносились вся суть и масштаб проблем. В них поучаствовало более 500 людей, которые потом в свою очередь передали полученные знания другим, — добавила Наргиза Аманбаева.

Ещё один координатор проектов Элиза Аджиева отметила, что в основном жертвами домашнего рукоприкладства становятся женщины и девочки. Если в 2014 году от него пострадали 2 521 представительница женского пола и 98 мужчин и мальчиков, то в 2018-м — 6 562 и 552 соответственно. При этом не все жертвы обращаются за помощью. Уголовных дел, связанных с насилием, в 2013 году зарегистрировано 175, в 2019-м — 649.

Также Аджиева подчеркнула, что Центр помощи женщинам продвигает политические и социально-экономические права женщин.

— Мы считаем, что проблема семейного насилия решится лишь тогда, когда будет равная представленность женщин и мужчин в Жогорку Кенеше и местных кенешах, — добавила она.

Председатель Комитета по предотвращению семейного насилия жилмассива «Ак Жар» Гулбубу Дондоева отметила, что часто жестокому обращению подвергаются дети мигрантов.

— К нам в комитет с прошлого ноября по апрель этого года обратились 40 семей. Наша ново-стройка расположена рядом с рынком «Дордой», где и трудятся многие жители, — продают там чай, толкают тачки, собирают картон. Во время пандемии все остались без работы. Недостаток в продуктах, недопонимание стали причиной роста насилия в семьях. Больше всего страдали дети мигрантов, которых били родственники, — сообщила она.

В свою очередь руководитель общественного фонда «Ынтымак-КАБЖ», председатель ОПЦ и активист жилмассива «Колмо» Каныбек Иманкулов подтвердил, что проблема семейного насилия существует в новостройках.

— Знаю разные истории. Недавно мальчик остался один. Его отец ушёл из семьи, мать спилась. Ребёнка пристроили в детский дом. Это печально. Хочу отметить, что в пригородах живут люди, приехавшие из сёл, у большинства из них нет прописки. Раньше участковые знали каждого жителя, а сейчас из-за внедрения электронного учёта эти люди нигде не числятся. И если кто-то из них совершит насилие или другое преступление, найти его будет трудно. Поэтому считаю, что нужно вернуть прописки, и тогда число домашних нападений сократится. Прошу правительство рассмотреть этот вопрос, — заключил он.

Аида ШИРИНОВА.