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Президент Садыр Жапаров ознакомился с реализацией реформы сферы защиты детей на примере Специализированного центра реабилитации детей и семьи, расположенного в Бишкеке.

Директор СЦРДиС Чолпон Арыкпаева рассказала о деятельности учреждения, в котором воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, от рождения до 4-летнего возраста и дети-сироты. По её словам, ранее в центре проживало около 100 ребят, но в результате проведённых реформ по упрощению процедур усыновления количество воспитанников удалось заметно снизить. В настоящий момент в центре проживают 24 воспитанника, кроме этого, около ста детей с особенностями в развитии со всей страны проходят курсы реабилитации и восстановления.

Президент осмотрел здание стационара, совершил обход детских групп, справился о состоянии здоровья воспитанников. Он также осмотрел корпус, где располагаются комнаты реабилитации и раннего вмешательства.

Сотрудники центра рассказали о проделанной работе в рамках реформы в области защиты детей, направленной на устройство детей в семьи, упрощение процедур усыновления и воссоединении с семьёй.

Главе государства продемонстрировали электронный портал предоставления услуг по усыновлению с автоматической базой детей. Данная информационная система охватывает детские учреждения интернатного типа всех форм собственности. Она значительно упрощает процедуру усыновления — с её помощью любой желающий дистанционно может подать заявку на усыновление ребёнка, тем самым устраняются многие бюрократические и коррупционные барьеры. Регистрация заявок на усыновление производится в электронном виде через «Портал государственных электронных услуг». Процесс сбора документов для потенциальных усыновителей идёт через сотрудников территориального подразделения, которые с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» собирают информацию от уполномоченных органов.

Здесь же Президент побеседовал с персоналом центра, выразил им благодарность за заботу о детях, выслушал их проблемы и пожелания. Они попросили рассмотреть вопрос обеспечения жильём. Президент ответил, что в ближайшие месяцы ожидается принятие законодательных мер по повышению доступности ипотечного кредитования для всех категорий граждан. Также глава государства рассказал о планах по поэтапному повышению заработных плат работникам бюджетной сферы.

Подытоживая встречу, Президент Садыр Жапаров вручил директору учреждения сертификат на 700 тыс. сомов в целях приобретения автомашины для перевозки детей.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.