Main Menu

«Врачи — врачам» помогут всем

| апреля 28, 2021
ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

Врачи проекта «Оказание помощи и поддержки врачам в период пандемии СOVID-19 в Кыргызстане» проводят обучение медработников Таласской области.

Проект направлен на обучение медработников региона профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных с СOVID-19 в соответствии с утверждённым протоколом Минздрава, на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, проведение исследований по оценке качества оказания медпомощи и безопасности работников организаций здравоохранения.
В качестве тренеров выбраны врачи, прошедшие обучение и стажировку в Австрии, работавшие в «красных зонах» нашей страны, принимавшие участие в разработке клинических протоколов. Аналогичное обучение пройдёт в Нарынской и Баткенской областях.

COVID-19 No Comments »


« (Previous News)
(Next News) »



Related News

«Врачи — врачам» помогут всем

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintВрачи проекта «Оказание помощи и поддержки врачам в период пандемии СOVID-19 в Кыргызстане» проводят обучениеRead More

Бояться ли аллергии в период пандемии COVID-19?

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintБольшинство пациентов с аллергией предрасположены к острой респираторной вирусной инфекции. ОРВИ, в том числе коронавирус,Read More

Добавить комментарий