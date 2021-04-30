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Врачи проекта «Оказание помощи и поддержки врачам в период пандемии СOVID-19 в Кыргызстане» проводят обучение медработников Таласской области.

Проект направлен на обучение медработников региона профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных с СOVID-19 в соответствии с утверждённым протоколом Минздрава, на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, проведение исследований по оценке качества оказания медпомощи и безопасности работников организаций здравоохранения.

В качестве тренеров выбраны врачи, прошедшие обучение и стажировку в Австрии, работавшие в «красных зонах» нашей страны, принимавшие участие в разработке клинических протоколов. Аналогичное обучение пройдёт в Нарынской и Баткенской областях.