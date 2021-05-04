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Когда осень приходит в жизнь…

| апреля 30, 2021
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Сегодня по дороге на работу залюбовалась тремя бабушками, прогуливающимися по парку. Всё реже встречаю таких ухоженных и даже стильных пожилых людей! Одна из них надела невероятно красивый кардиган, выполненный в кыргызском национальном стиле, а на голову модную шляпку, шею же украсил яркий шёлковый шарф алого цвета. Две её приятельницы тоже не отставали — красивые головные уборы хорошо гармонировали с одеждой и обувью. Они неспешно шли, беседуя о чём-то увлекательном, судя по эмоциям на лицах, рассматривали неповторимый весенний ковёр из зелёной травы и ярко-жёлтых одуванчиков, а мне подумалось, что вот так стареть, наверное, совсем неплохо…

Но такую уютную старость могут обеспечить «осенним людям» только близкие — дети, внуки, например. Ведь в почтенном возрасте, как правило, приходят болезни, и нужно хорошо питаться, своевременно получать медицинскую помощь, покупать лекарства, а всё это ой как недёшево стоит теперь, не говоря уже о кардиганах и стильных шляпках. И пенсии в нашей стране в основном низкие, без поддержки старикам тяжело приходится. Да и с обществом нашим творится что-то необъяснимое. На днях видела ролик в Сети, как дочь выселяла из дома свою пожилую мать, а в дверях толпились судебные приставы. Похоже, что у нас в Кыргызстане снято. Причину выселения я толком не поняла — то ли алкоголем бабушка злоупотребляла, то ли что-то ещё, но, в любом случае, совершилось скверное дело, нельзя так со своими стариками…
Удивляет и всё увеличивающееся количество людей азиатских национальностей в домах престарелых, а ведь традиционно в их семьях не принято было бросать стариков, что же произошло?.. Жизнь сильно усложнилась, стала намного дороже. Многие трудоспособные граждане вынуждены уезжать на заработки в другие страны, а старики зачастую остаются предоставленными сами себе… Молодёжь понять можно, но а кто же позаботится о тех, кто их вырастил? Государство? Есть в этом что-то неправильное, болезненное…
Бывая по работе в различных интернатах, я не раз замечала, что для многих из тамошних жителей очень важно внимание — чтобы выслушал кто-то, доброе слово сказал… У меня есть соседка. Дочь её умерла от рака. Внуки живут отдельно, но помогают бабуле. Однако щемящее одиночество чувствуется всякий раз, когда я или мой муж возимся с ключами в замке, а она слышит и сразу открывает дверь, чтобы просто немного поговорить, хоть о чём…
В нашей стране появляется всё больше волонтёров, которые оказывают различную помощь нуждающимся. Если у кого-то из вас, наши читатели, тоже есть в сердце желание и возможность помочь пожилым, то выберите время и побывайте, пожалуйста, в каком-нибудь доме престарелых. Проведите время за беседой с его жителями — они непременно будут вам рады! Даже если у вас нет средств помочь продуктами или медикаментами, поверьте, общение для стариков не менее важно!
В молодости редко хочется думать о том, что осень жизни придёт, если дожить получится, конечно. А зря, хорошо бы иногда поразмышлять о том, как мы относимся к нашим старикам. Возможно, это же и получим на закате дней…
Нина ГОРШКОВА.
Фото автора.


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