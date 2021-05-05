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Общественное объединение «Правозащитное движение Бир дуйно — Кыргызстан является правопреемником правозащитного центра «Граждане против коррупции». Эта некоммерческая организация» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией КР, со взятыми Кыргызстаном международными обязательствами в сфере защиты прав и свобод человека, на принципах добровольности, равноправия её членов, законности, гласности, самофинансирования и самоуправления. «Бир дуйно» находится в ранге международного, регионального дискурса по правам человека, объединяя активистов по правам человека самого различного уровня. Главной миссией объединения является защита прав и свобод человека на основе Всеобщей декларации ООН по правам человека, через продвижение и уважение человеческого достоинства, принципы универсальности и равенства. Уровень выполняемых движением задач весьма серьёзен, важен и ответственен. О том, какие ключевые проблемы сегодня стоят перед правозащитным движением и как «Бир дуйно — Кыргызстан» справляется с ними, корреспонденту «СК» рассказала его лидер, известная правозащитница Толекан ИСМАИЛОВА.

— Когда организовалось ваше объединение?

— Мы работаем с 1998 года. Вначале это был «Форум НПО Кыргызстана», затем коалиция «За демократию и гражданское общество», знаменитая гражданским образованием активистов от Гульчи — родины Курманджан датки до самых отдалённых горных сёл Кыргызстана, потом — «Граждане против коррупции». Тогда мы добились хороших результатов, выиграли в Конституционном суде право граждан на мирные собрания и митинги, надбавку к зарплате учителям, дошли от районного до Верховного суда КР. Это была уникальная организация, которая включала многих людей разных этнических групп, и в этом были её сила и успех. С 2005 года мы взяли название «Бир дуйно — Кыргызстан», с этого времени у нас действует международная платформа, которая включает в себя кинодокументалистов, ведущих режиссёров и журналистов, экспертов, гражданских активистов, как молодых, так и опытных, неравнодушных людей из разных стран мира. Их объединяют фундаментальные ценности прав и свобод человека, стремление к достойной жизни и активному гражданскому участию. Они собираются в Бишкеке на международный фестиваль документальных фильмов по правам человека, который называется «Бир дуйно — Кыргызстан», а по итогам форума проходят также вокальные фестивали в семи регионах страны. Его цель — продвижение прав и свобод человека через культуру и искусство — документальное кино. На примере реальных историй зрители имеют возможность более глубоко понять существующие социально-экономические, политические проблемы в мире. Девиз кинофорума — «Бир дуйно — Кыргызстан» ( «Один мир — Кыргызстан»). Словом, это фестиваль, где есть место каждому, что означает его открытость и доступность для всех, вне зависимости от пола, возраста, национальности и социального статуса.

В частности, форум позволяет всем категориям населения, особенно уязвимым его слоям — мигрантам, молодёжи, детям, женщинам, представителям национальных меньшинств, вовлекаться в дискуссию о справедливости, коррупции, добросовестном управлении, правах, обязанностях граждан и формировать культуру взаимодействия с властью. Фестиваль имеет масштабный, международный характер, является инновационным подходом к развитию гражданской активности и служит современной площадкой для обсуждения социальных проблем различных групп людей. Фильмы по правам человека дошли не только до столицы Кыргызстана, но и до самых далёких сёл в регионах. Школьные и университетские волонтёры, учителя и преподаватели вузов продвигают документальные картины в учебные программы. С каждым годом всё больше меняется сознание кыргызстанцев, повышается гражданское участие и растёт количество зрителей. Форум проводится в Бишкеке ежегодно, начиная с 2007-го, в этом году ему исполняется 15 лет. Мы сейчас все думаем, как его лучше организовать и провести, поскольку это и юбилей, и в то же время пятнадцатилетний опыт защиты прав человека. Многие герои кинолент уже выросли и стали успешными людьми, это будет очень интересная диалоговая площадка, куда мы всех приглашаем в конце грядущего ноября.

— Сейчас, в связи с пандемией, в чём сложность деятельности вашего объединения, что в ней, возможно, изменилось?

— Хороший вопрос, мы ещё три года назад, до пришествия коронавируса, начали думать о том, почему в Кыргызстане не решаются системные проблемы, почему люди, живущие в таких зонах бедствия, как Майлуу-Суу, Мин-Куш и других местах, где есть урановые захоронения, до сих пор страдают, почему уже в течение 30 лет, как мы получили независимость, не решается эта проблема? Например, Майлуу-Суу входит в список десяти самых опасных мест в мире, что несёт угрозу всему региону. Поэтому пандемию мы встретили с пониманием, осознанно, потому что у нас есть партнёры из разных стран планеты, например, Филиппин, Малайзии, Мьянмы, которые страдают от авторитарных систем, поскольку ключевые проблемы общества там не решаются. Пандемия, конечно, принесла шок, но мы многому научились, оперативно перестроились, и когда ещё никто не ходил в закрытые учреждения КР, например, в тюремную систему, мы с мая 2020 года уже начали помогать. Обезопасили себя и привлекли более 360 тысяч сомов для того, чтобы помочь сотрудникам этих учреждений и уязвимым группам (это женская колония, СИЗО №1, ИК, где содержатся осуждённые на пожизненный срок, и колония в Вознесеновке для детей, находящихся в конфликте с законом).

Нам важно было поддержать и показать, что именно в период риска активисты, люди с добрым сердцем могут помочь и привлечь внимание властей к положению весьма уязвимых групп. Потом уже наш сотрудник Райхан Абдраимова вместе с представителями местной власти и волонтёрами оказывали помощь жителям столичных новостроек. Мы увидели масштаб той безысходности, что царила в многодетных семьях с одним родителем. Мы выявили такие семьи и начали адресно им помогать. В этом была такая сплочённость, потому что мы сами боялись коронавируса, но в то же время стали изучать опыт борьбы с ним, стараясь каким-то образом влиять на ситуацию, начиная с семьи и заканчивая нашими фокус-группами, чтобы не оставить людей в беде.

Мы доставляли СИЗы в закрытые учреждения, а одиноким и малоимущим семьям находили доноров, чтобы с их помощью приобрести самое необходимое. Например, когда этой зимой Райхан Абдраимова (у неё 19-летний опыт работы в мэрии, где она занималась проблемами столичных новостроек и хорошо знает людей — активистов, социальных работников) вместе с волонтёрами помогала семьям в жилмассивах, нам помог Женевский офис БИСЕ. Мы смогли эффективно организовать адресную доставку необходимых продуктов и лекарств в семьи, где один родитель или же, вообще, только дети-сироты. Мы также сотрудничали с главой реабилитационного центра Алексеем Петрушевским, у которого были свои проблемы на тот момент, но он не оставлял сирот, которым требовалась поддержка. Мы сотрудничали и с ним, и с местными администрациями. Наши волонтёры получили много благодарностей от районных властей Бишкека и Чуйской области после спада пандемии. На Иссык-Куле мы наладили тесные контакты с двумя молодёжными движениями, обучили их членов, как оказывать помощь и поддержку сельскому населению. Наше движение помогло фельдшерам, которые трудятся за зарплату в 3 000 сомов, а обслуживают несколько сёл, медицинскими техническими аппаратами. Двум айыл окмоту оказали помощь в приобретении кислородных аппаратов и выделили 50 тысяч сомов Чолпон-Атинской больнице, которая на тот момент находилась в плачевном состоянии. У врачей не было даже средств на транспорт, а люди в «красных зонах» попросту умирали. Удалось привлечь внимание бизнесменов, они подключились и стали активно помогать больнице.

Нужно отметить, что пандемия, конечно, имела негативное влияние. Однако, когда ты начинаешь думать над альтернативами, то находишь пути и способы, как помочь оставаться активным человеком себе и получать человеческое удовлетворение, помогая другим во время острой кризисной ситуации. Наша миссия состояла не только в том, чтобы помочь, но чтобы люди сами оказывали поддержку близким, соседям, односельчанам, ведь все мы находимся в одной лодке и можем разом утонуть. Мы обучали людей, особенно молодых, подчёркивая, что надо изучать обстановку и владеть необходимой информацией. Сообщество Кыргызстана объединяет более 100 этнических групп. Полагаю, мы самая изумительная страна, где есть разные люди, имеющие общие ценности, всегда готовые помогать друг другу, несмотря на любые вызовы и катаклизмы. Мы также помогали домам малютки, привлекли Институт омбудсмена КР. Большое спасибо Токону Болотбековичу Мамытову, Национальному центру против пыток, его директору Бакыту Рыспекову за то, что они выделили сотрудников и мы совместно посещали именно закрытые специализированные учреждения, а также дома малюток-сирот, психиатрические больницы. Когда прибыли в Токмок и увидели там беспомощных людей, которые остро нуждались, нас поддержали и помогли больным Министерство

соцобеспечения и Минздрав.

Звонили также различным донорам, например, в Арабский фонд, который оказывает благотворительную помощь только продуктами. Подали туда список и получили от них пакеты продуктовых наборов, а наши бескорыстные волонтёры объезжали нуждающихся и, приходя к нам, плача, спрашивали, зачем так много детей иметь, если такое безвыходное положение. Ребята ездили в новостройки, а к ним выходила навстречу мама с кучей ребятишек мал мала меньше, чьи глазёнки выражали всю боль и трагизм ситуации. Зимой увидели, что многие дети вообще без обуви, и мы нашли хорошую отзывчивую организацию БИСЕ. Это Женевская благотворительная правозащитная организация, которая выделила небольшие средства для того, чтобы помочь детям-сиротам из новостроек. Мы их обували, одевали вместе с районными администрациями — Ленинской, Первомайской. Находили сирот, которые попрошайничали в разных местах, узнавали размеры их одежды и обуви. Нам здорово помогали столичные таксисты информацией о местонахождении такой детворы.

— Кто вас финансировал, помогал изыскивать средства?

— Нас финансируют разные доноры, проект охватывает столицу и Чуйскую область. Например, мы выиграли грант Демократической комиссии при посольстве США в Кыргызстане. Было выделено $50 тысяч на мониторинг и на помощь закрытым учреждениям, благодаря которой мы привлекли экспертов Национального центра по предупреждению пыток и посещаем все закрытые учреждения, начиная с тюрем и заканчивая реабилитационными центрами детей-сирот. Потом оказываем помощь, изучая их нужды, мы не можем просто дать — вот возьмите, мы вам то-то и то-то даём. Нет, спрашиваем, что необходимо в первую очередь. Адресная помощь оказывается в соответствии с нуждами и потребностями того или иного учреждения. Думаю, что это эффективный менеджмент, когда сами начальники ИВС прибывают, как вчера из Канта, благодарят и забирают вместе со своими сотрудниками помощь для ИВС.

Это всё с учётом COVID-19 и соблюдения прав человека в закрытых учреждениях. Проект реализует команда молодых экспертов вместе с правозащитниками, которая во главе с Аидой Байжумановой, специалистами Центра по предупреждению пыток, института омбудсмена объезжают такие учреждения и выясняют, чем они могут помочь, привлекая экспертов по медицине и по прозрачности, эффективности международной и национальной помощи во время рисков и бедствий, включая пандемию.

Каждая копейка должна принести двойную пользу для людей. Мы осуществляем контроль за выделенными средствами, мониторим их расход. Например, когда эксперты делали обход ИК №28, то одна из медсестёр сообщила, что благодаря помощи «Бир дуйно» в прошлом году в колонии смогли своевременно преодолеть трудности, а оказанная помощь была весьма важной и нужной. Отдавать же просто так — это та же коррупция. Волонтёры видят, как это делается. Человеческое достоинство в том и состоит, чтобы не обманывать в столь тяжёлые времена, а быть нужным, полезным, помочь самым уязвимым и остро нуждающимся. Думаю, что наша миссия правозащитников и общая помощь были эффективными, только на последнем этапе проекта её оказали на 437 390 сомов. В общей сложности около $14 тысяч — это стоимость приобретённоых санитайзеров. В другую часть входили транспортные расходы, мониторинги, отчёты, консультации и беседы, изучение законодательства (где, в чём пробелы, как помочь).

С нами работает более 50-60 экспертов, в том числе эксперт по доказательной медицине Бермет Барктабасова. Она подала резюме на конкурс, и её выбрали, поскольку она доктор именно по доказательной медицине, знающий и толковый специалист. Бермет первая подняла вопрос о вакцинациях в психбольнице, что законом запрещено. Мы её поддержали и заявили, что глава Минздрава должен был сделать сравнительный анализ, чья вакцина лучше, где она эффективней применяется. Мы небольшая страна, неужели надо что-то придумывать. Государственные мандат и ответственность обязывают профильное руководство проявлять чуткость, отзывчивость и мудрость в период пандемии. Мы из-за безответственности чиновников многих хороших и нужных людей потеряли, близких и родных. Уроки COVID-19 должны быть очень тщательно проанализированы и продуманы, власть должна научиться адекватно реагировать и быть стратегически дальновидной. На то она, собственно, и власть!

А пандемия показала в минувшем году, во-первых, что власть не очень ответственна, особенно состав Жогорку Кенеша КР. В период пика инфекции госчиновники ушли в отпуска, по сути, полноценно работали только штабы, но не всегда эффективно. Люди по большому счёту были предоставлены сами себе и забыты, хотя в других странах именно в такие непростые моменты власть начинает очень продуктивно действовать. Мы критикуем её, что вряд ли кому-то нравится, но это мандат власти, чтобы адекватно реагировать на бедствие, вырабатывать национальные планы по ЧС, вовлекать людей в их реализацию и помогать. А когда чинуши уходят в сторону, то поражаешься этому, ведь они просто отстранились от выполнения прямых служебных обязанностей. В октябре люди спрашивали, а за что их разогнали, теперь все понимают почему. Да потому, что они занялись лишь собой, подготовкой к выборам и неэффективным использованием международной помощи. Когда наш Президент был с визитом в РФ, у него спросили: как случилось, что выделенные международные ресурсы неэффективно использовались или выделялись средства, какая-то материальная помощь килограммами, но она абсолютно не нужна была стране. То есть ответственность власти — это тот фундамент, на котором строится наша общественная безопасность. К сожалению, власти нередко бывают глухими к гласу народа. Думаю, что сейчас должна проявиться политическая воля, надо привлекать во власть очень умных людей, давать возможность людям разных национальностей, чтобы они начали работать во всех структурах власти. Тогда мы сможем уверенно, успешно двигаться дальше.

— Недавно правозащитное движение «Бир дуйно — Кыргызстан» направило своё обращение к Президенту КР, почему вы это сделали?

— Мы даже спать двое суток не могли, потому что для нас было трагедией, когда узнали, что вакцинацию делают в психбольнице. Это было во время мониторинга специальных закрытых учреждений Чуйской области. Мы предупреждали власти, писали об этом удручающем факте. Мы открыты, хотя нас весьма не любят некоторые чиновники во власти. Всегда гонимы те, кто смеет говорить правду. Безответственная власть, которая вызывает бесконечные революции и перевороты, то убывает за пределы республики, то попадает в места не столь отдалённые. Если бы она своевременно реагировала и изучила проблемы, те негативные факты, о которых говорят люди, которые вскрывает экспертный мониторинг, особенно в закрытых учреждениях, и, согласно законодательству, принимала неотложные меры, то, полагаю, что у нас меньше было бы революций, не было бы октябрьских событий минувшего года. Но когда глава Минздрава публично призывает всех пить горячий напиток из иссык-кульского корня, то молчать уже нельзя. Мы обратились и попросили посмотреть и изучить мировой опыт, ведь ещё в 1947 году, это известно из истории Третьего рейха, когда фашисты массово убивали в концлагерях детей и женщин, испытывая на них различные ядовитые препараты. После всего этого мир должен был извлечь необходимые уроки, в том числе Кыргызстан, ведь наша страна — член ООН и свои международные обязательства мы должны знать и выполнять.

Поэтому глава здравоохранения должен строго пресекать незаконные эксперименты и действия и сообщать руководству страны о том, что без серьёзных испытаний, исследований и разрешения международных организаций нельзя проводить подобные опыты над пациентами. Народные средства есть народные средства лечения, а государственный подход обязывает провести научную экспертизу и получить твёрдые доказательства полезности и эффективности того или иного лекарственного препарата.

Думаю, что Генпрокуратура разберётся во всём этом неприглядном явлении и вынесет ему законодательную оценку. Это и стало сутью нашего обращения к главе государства. Также мы заявили, что до случая с иссык-кульским корнем общественность была возмущена действиями милиции. В советский период мы видели разные этнические группы в её кадровом составе, а сегодня — это клановая милиция, что, не стесняясь, берёт взятки, слилась с коррупционерами, олигархами, преступностью и не отвечает современным профессиональным требованиям к сотрудникам правоохранительных органов. Сегодня, как никогда, назрело принятие концепции реформирования силовых структур, если этого не сделать, то мы не застрахованы от новых революций и прочих социальных катаклизмов, поскольку зыбкая общественная безопасность только на руку различного рода радикалам.

— У вас есть надежда, что новая власть всё в нашем общем доме поправит?

— Знаете, надежда и в октябре была. Мы писали в обращении к Президенту, что он на собственном опыте пережил все «родимые пятна» милицейского и судебного произвола, ведь сегодня ни для кого не секрет, что тюремная система, могу это сказать открыто, захвачена криминалом, там госструктуры если и работают, то декоративно. Мы поэтому и ведём речь о том, что, если не будет кардинальной реформы в силовых структурах и закрытых учреждениях, мы и дальше будем сами плодить будущих маргиналов-преступников. Речь, повторяю, о том, чтобы самые ключевые институты — учреждения и органы силовых структур были адекватны и боролись именно с криминалом, а не с теми, кто справедливо критикует их непродуктивную деятельность. Сегодня, дабы не оставаться в плену у времени, не быть унесёнными его внезапными вызовами, всему обществу надо извлечь серьёзные уроки, преподнесённые пандемией, предметно и конкретно проанализировать их и, особенно новой власти, научиться совместно с активным населением обеспечивать общественную безопасность граждан, расширяя их доверие к себе, и напряжённо трудиться во имя достойного будущего Кыргызстана и его граждан.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.