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Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с представителями банковской сферы, с которыми обсудил предстоящую цифровизацию банковской системы.

«Встречи подобного формата стали хорошей традицией. Ранее состоялся диалог с представителями бизнес-сообщества, IT-сферы, строительной и швейной отраслей, где озвучены проблемные вопросы, по которым в настоящее время уже ведётся активная работа. Надеюсь, что сегодняшний разговор также окажется продуктивным и конструктивным», — сказал Улукбек Марипов, подчеркнув, что жёсткие ограничительные меры, принятые правительствами разных стран в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, повлекли за собой снижение экономической активности во всём мире, в том числе в Кыргызстане.

«Следует объединить наши усилия по нивелированию негативных последствий от пандемии COVID-19, сохранить устойчивость финансово-банковской системы. В рамках реализации указов Президента в целях совершенствования услуг для населения необходимо проведение серьёзных реформ по цифровизации банковской системы», — сказал Улукбек Марипов.

Финансисты основным барьером по цифровизации банковской системы в работе с госорганами обозначили бюрократические проволоки, отсутствие единого взаимодействующего госоргана, а также высказали ряд замечаний по работе ГП «Тундук».

«В рамках цифровизации банковской системы мы взаимодействуем более чем с десятью

госорганами, однако ввиду отсутствия согласованности действий процесс получения тех или иных справок затягивается, это создаёт определённые неудобства. Предлагается создание единого органа, который стал бы связывающим информационным звеном между банковскими институтами и государственным аппаратом», — сказал президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

Премьер-министр отметил, что данный вопрос рассматривается, добавив, что в ближайшее время решено усилить полномочия Госслужбы цифрового развития, где сосредоточат все системы электронного взаимодействия, в том числе автоматизированную систему «Тундук», подходы к работе которой полностью пересмотрят, а процесс реализации проектов выведут на высокий уровень.

В рамках цифровизации банковской системы поступили предложения по внедрению электронных трудовых книжек в систему трудовых отношений в республике, что обеспечит постоянный и удобный доступ сотрудников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учёта.

На встрече обсудили и меры по обеспечению устойчивости и безопасности банковской и платёжной систем, макроэкономической стабильности в стране в условиях пандемии коронавирусной инфекции, экспертизы и оценки скорейшего урегулирования дистанционного труда различных категорий работников в период пандемии коронавирусной инфекции, а также внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность банковского сектора.

По итогам детального обсуждения указанных вопросов глава правительства дал поручение профгосорганам совместно с представителями банковского сектора разработать концепцию внедрения электронных трудовых книжек и внести на рассмотрение правительства, а также в оперативном порядке направить на рассмотрение в Жогорку Кенеш проект закона по урегулированию дистанционной работы в период пандемии коронавирусной инфекции.