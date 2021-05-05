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Премьер-министр Улукбек Марипов и региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Нил Маккейн обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Глава кабмина поблагодарил финансовый институт за оказываемую стране поддержку, направленную на социально-экономическое развитие республики, и отметил важность каждого реализуемого проекта.

«У Кыргызстана есть позитивный опыт совместной работы с Европейским банком реконструкции и развития с самого момента установления двустороннего сотрудничества. Текущий портфель банка довольно внушительный и составляет более $330 млн., реализуются 44 проекта. Для нас ценна поддержка, оказываемая вами отечественным предпринимателям. Но и это не предел для нашего сотрудничества. Совместными усилиями мы можем интегрировать ваши возможности и программы правительства Кыргызстана, направленные на стабилизацию экономической ситуации», — сказал премьер-министр.

Нил Маккейн в свою очередь рассказал о деятельности и приоритетах банка, включая оказание помощи в проведении реформ. Стороны обсудили и реализацию проектов в сфере транспортной и дорожной инфраструктуры, реабилитации систем водоснабжения и ирригаций в ряде городов.