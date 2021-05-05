Main Menu

Для нас ценна поддержка

| апреля 30, 2021
ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

Премьер-министр Улукбек Марипов и региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Нил Маккейн обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Глава кабмина поблагодарил финансовый институт за оказываемую стране поддержку, направленную на социально-экономическое развитие республики, и отметил важность каждого реализуемого проекта.
«У Кыргызстана есть позитивный опыт совместной работы с Европейским банком реконструкции и развития с самого момента установления двустороннего сотрудничества. Текущий портфель банка довольно внушительный и составляет более $330 млн., реализуются 44 проекта. Для нас ценна поддержка, оказываемая вами отечественным предпринимателям. Но и это не предел для нашего сотрудничества. Совместными усилиями мы можем интегрировать ваши возможности и программы правительства Кыргызстана, направленные на стабилизацию экономической ситуации», — сказал премьер-министр.
Нил Маккейн в свою очередь рассказал о деятельности и приоритетах банка, включая оказание помощи в проведении реформ. Стороны обсудили и реализацию проектов в сфере транспортной и дорожной инфраструктуры, реабилитации систем водоснабжения и ирригаций в ряде городов.

Правительство No Comments »


« (Previous News)
(Next News) »



Related News

Для нас ценна поддержка

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintПремьер-министр Улукбек Марипов и региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии НилRead More

Улукбек Марипов: Надо провести серьёзные реформы по цифровизации банковской системы

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintПремьер-министр Улукбек Марипов встретился с представителями банковской сферы, с которыми обсудил предстоящую цифровизацию банковской системы.

Добавить комментарий