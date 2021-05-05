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«Только любя свою страну, мы можем добросовестно служить своему народу. Поэтому я призываю молодых людей быть гражданами, которые ставят интересы нашего народа на первое место», — сказал Президент Садыр Жапаров на церемонии награждения победителей национального конкурса «Город, дружественный детям и молодёжи» и встрече с активной молодежью из городов-участников.



Глава государства в своём выступлении остановился на роли молодёжи в современном обществе. По его словам, молодёжь, у которой есть огромный социально-экономический, культурный, творческий и научный потенциал, сегодня — стратегический ресурс для развития страны.

«Мы можем рассматривать молодёжь как самый ценный человеческий ресурс для экономического роста и благополучия поколений. За молодыми людьми будущее. Другими словами, каждое полезное дело, совершённое нынешним старшим поколением, это вклад в ваше светлое будущее. Поэтому вы не должны оставаться равнодушными к тому, что мы делаем сейчас.

Мы прекрасно понимаем, что для достижения Целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, надо активно вовлекать молодёжь в процесс развития страны и создавать возможности для неё. Сидящие здесь ребята — это залог развития социально-экономического, культурного, творческого и научного потенциала нашей страны», — сказал Садыр Жапаров, добавив, что восемнадцать городов, участвовавших в конкурсе «Город, дружественный детям и молодёжи», подали пример, сотрудничая с профгосучреждениями, организациями, СМИ и гражданским сектором в качестве «центров роста» для создания благоприятной для детей и молодёжи среды. Он отметил оказанную всестороннюю поддержку международных партнёров по развитию, которые, в том числе на призовой фонд, выделили 6 млн. сомов.

Он поблагодарил ЮНИСЕФ, Фонд миростроительства ООН и других партнёров за их поддержку инициативы правительства страны «Город, дружественный детям и молодёжи».

«Эта инициатива показывает, что местная молодёжь желает активно участвовать в развитии своих регионов, а решения и программы муниципалитетов могут внести важный и значимый вклад в создание лучших условий для детей и молодёжи. Участие в такой инициативе — это забота о детях, создание условий для самостоятельного развития нового поколения и стремление к успеху», — сказал Президент.

В связи с этим Садыр Жапаров отметил, что данный конкурс должен стать не разовым присуждением званий за достижения городов, а постоянным соревнованием при финансовой поддержке государства. Он выразил надежду, что в будущем конкурс начнёт проходить на регулярной основе.

«Население Кыргызстана составляет 6 млн. 256 тысяч 730 человек. В том числе молодых — 1 млн. 610 тысяч 309 человек, или 26% от общей численности населения. В то же время количество молодёжи сокращается. Местный рынок труда не обеспечивает их всех работой. Это вынуждает их мигрировать», — сказал Президент, поэтому, подчеркнул Садыр Жапаров, государство должно уделять особое внимание экономическим возможностям молодёжи.

«Духовно-нравственное воспитание и совершенствование юных граждан Кыргызской Республики следует направить на формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к наследию предков, окружающему миру и собственным решениям. Потому как образование через прививание нравственности подрастающему поколению способствует формированию ценной личности, полноправного члена общества, ответственного гражданина, способного построить крепкую семью», — заявил Президент, подчеркнув важность в век информационных технологий направления молодых людей в сторону укрепления их стремления к прогрессу и воспитания чувства патриотизма, чтобы молодёжь чувствовала себя активным строителем сильной и процветающей страны.

Также, по словам главы государства, для обеспечения позитивного развития молодёжи надо расширять спектр молодёжных программ и вовлекать их в широкий круг социальных сфер.

«Если вы хотите внести свой вклад в развитие, я призываю всех быть патриотами нашей страны, нашего народа», — заключил свою речь призывом к молодёжи Президент Садыр Жапаров.

Отметим, что в церемонии награждения приняли участие постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело и представитель ЮНИСЕФ в стране Кристин Жольм.

В двухгодичном национальном конкурсе «Город, дружественный детям и молодёжи», инициированном ЮНИСЕФ при финансовой поддержке Фонда миростроительства, участвовали 18 городов: Бишкек, Кара-Балта, Токмок, Нарын, Балыкчи, Каракол, Талас, Кара-Куль, Таш-Комур, Кербен, Кочкор-Ата, Джалал-Абад, Узген, Ош, Кара-Суу, Кадамджай, Баткен и Исфана.

По итогам конкурса: город Кара-Куль Джалал-Абадской области занял первое место в конкурсе и стал обладателем призового фонда в 3 млн. сомов; Балыкчи в Иссык-Кульской области получил второе место и 2 млн. сомов; Баткен в Баткенской области заслужил третье место и 1 млн. сомов.

Также десяти городам, набравшим высшие баллы по комплексной оценке, проведённой Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики, присвоено звание «Город, дружественный детям и молодёжи». В этот список, кроме победителей, вошли Кадамджай, Токмок, Нарын, Джалал-Абад, Кочкор-Ата, Ош и Каракол.

Для оценки различных городов разработана детальная методология. Помимо 26 показателей, Минкульт совместно с ЮНИСЕФ провели исследование для сбора более качественных данных. Комиссия приняла окончательное решение, используя все собранные доказательства, включая отчёты и документы, представленные различными муниципалитетами.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.