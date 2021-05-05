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Президент Садыр Жапаров в ходе посещения Специализированного центра реабилитации детей и семьи (Дом ребёнка) в Бишкеке высадил на его территории деревья в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Глава государства вместе с персоналом учреждения высадил саженцы яблонь и отметил особое историческое значение Великой Победы, повлиявшей на ход всей мировой истории.

Садыр Жапаров подчеркнул, что данная акция — это дань памяти предкам, павшим на полях сражений, труженикам тыла и всем тем, кто приближал Победу для обеспечения светлого будущего своих потомков. Он особо отметил, что в памяти кыргызстанцев навсегда останется храбрый подвиг отцов и дедов, который и далее должен всегда свято чтиться в обществе. Президент Садыр Жапаров призвал руководителей и сотрудников всех госструктур, местных властей и простых граждан страны принять участие в данной акции, отдать дань памяти и уважения предкам, а также внести лепту в озеленение территорий в своих регионах.

Фото Султана

ДОСАЛИЕВА.