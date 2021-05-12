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Сотрудники аппарата Бишкекского городского кенеша перечислили однодневную заработную плату в помощь пострадавшим в Баткене. Денежные средства перечислены на единый спецсчёт по добровольным сборам.



Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства также перечислят однодневную заработную плату в помощь гражданам, пострадавшим из-за событий на границе.

Сотрудники и подопечные столичного Дома престарелых не остались в стороне и собрали гуманитарную помощь для сограждан, которые пострадали в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Работники перечислили однодневную заработную плату, а пенсионеры собрали денежные средства, тёплые вещи, матрасы, продукты питания и средства личной гигиены.

Они добавили, что вместе с народом Баткенской области скорбят о погибших и готовы оказать помощь.

Работники ГП «Кыргызкомур» и его филиалов Кара-Кече и Иссык-Кульское пароходство перечислили свою однодневную зарплату в помощь пострадавшим Баткенской области — более 500 000 сомов. Коллектив госпредприятия приносит искренние соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в те трагические дни в Баткенской области.

Департамент государственной экспертизы при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций перечислил 125 тыс. сомов на расчётный счёт аппарата полпреда в Баткенской области.

Коллектив департамента выражает искренние соболезнования родным и близким погибших соотечественников.