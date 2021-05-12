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Это была военная агрессия

| мая 5, 2021
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Действия таджикской стороны расцениваются как военная агрессия, заявила Генеральная прокуратура Кыргызстана.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что «29 апреля 2021 года, начиная с 04 часов 40 минут утра в Баткенской области Кыргызской
Республики бандитские формирования и регулярные войска Республики Таджикистан вероломно атаковали границы Кыргызской Республики с применением автоматического оружия, миномётов, боевых вертолётов, тяжёлой бронетехники, артиллерийских расчётов и других видов вооружения в отношении мирного населения Кыргызской Республики в нарушение требований устава Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года, Соглашения о создании Содружества Независимых Государств от
1991-го, Алма-Атинской декларации от 1991-го, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств — членов СНГ от 1994-го и Договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года.
Применение наступательного тяжёлого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана. В спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооружённые наёмники и другие бандформирования.
Указанные вооружённые формирования целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызстана. В связи с чем кыргызская сторона эвакуировала мирное население из отдельных населённых пунктов Лейлекского и Баткенского районов, после чего военнослужащие и бандформирования Таджикистана начали мародёрствовать, забрав имущество местного населения, домашний скот, автомобили на территорию Таджикистана. При этом для сокрытия своих преступных действий также совершены массовые поджоги жилых домов и иных разграбленных объектов инфраструктуры. В результате чего гражданам и государству причинён колоссальный материальный ущерб.
В первые часы вооружённого нападения с применением миномётного огня и другого армейского вооружения на участке «Головной» Баткенского района погибли 24 мирных гражданина, которые находились в этом месте. С целью недопущения захвата территории Кыргызстана и предотвращения убийства мирного населения Вооружённые силы Кыргызской Республики приняли меры по отражению атак превосходящих по численности сил противника.
В рамках возбуждённых уголовных дел по вышеуказанным фактам установлено, что в результате вооружённого нападения убиты 36 граждан Кыргызстана, из них трое военнослужащих, остальные мирные граждане, в том числе 2 малолетних ребёнка, получили ранения свыше 180 граждан, которые госпитализированы в медучреждения республики, большая часть из них находится в крайне тяжёлом состоянии, эвакуировано более 33 тысяч граждан из зоны конфликта.
В результате военной агрессии со стороны Республики Таджикистан уничтожено более 170 жилых домов, здания медицинских и образовательных учреждений, объекты инфраструктуры и имущество граждан Кыргызстана.
Так, в приграничных сёлах Кыргызстана обнаружены многочисленные гильзы от автоматического, крупнокалиберного оружия, фугасы и мины, неразорвавшиеся снаряды и авиационные ракеты, траншеи, окопы и другие фортификационные сооружения, возведённые Вооружёнными силами Таджикистана.
Военнослужащие Таджикистана и многочисленные группы бандформирований целенаправленно применяли фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов, а также автомобилей скорой помощи, перевозивших раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных, международных норм Республикой Таджикистан вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашениям Женевских конвенций.
При этом военнослужащие Кыргызстана огнестрельное оружие применяли исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности. Вместе с тем Вооружённые силы и гражданские лица Кыргызской Республики не нападали на населённые пункты и другие объекты, находящиехся на территории Республики Таджикистан.
По вышеуказанным фактам Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 29 апреля 2021 года возбудила уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фотовидеофиксация.
Публикуется в сокращении.

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