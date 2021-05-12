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В программе «Маек» ОТРК с участием ветеранов милиции состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Баткенской области с точки зрения исторических особенностей. В программе принял участие глава кыргызстанской секции международной полицейской ассоциации Шейшенбек Байзаков.

О чём нам рассказал бывший начальник УВД Баткенской области, генерал-майор в отставке Шейшенбек Байзаков.

— Сегодня в Кыргызстане проводится расследование произошедшего вооружённого конфликта на госгранице Кыргызстана и Таджикистана. Окончательную оценку дадут после расследования. А на данный момент самое главное для нас — сохранение достигнутых договорённостей и недопущение эскалации.

Прежде всего я хотел бы выразить соболезнование семьям погибших, родителям, родственникам, братьям и сёстрам, у кого погибли родные. В 1999-2000 годах было вторжение бандформирований международных террористов. Они вошли на территорию Кыргызстана и хотели создать там исламское государство, которое называлось бы «ФАНО» (Фергана, Андижан, Наманган, Ош). В 2000 году мы создали Баткенскую область, и это оказалось очень правильным решением руководства страны. Тогда существовала Ошская область, самая большая — 24 района, до отдалённых районов Баткена насчитывалось

1 200 км. Ещё тогда очень много споров (земельные, водные и т. д.) было с таджикской стороной. Я думаю, есть некоторая вина и Таджикистана, и нашей стороны, потому что следовало завершать делимитацию и демаркацию границы в короткие сроки. Область создана в 2000 году, то есть ей 20 лет, а у нас из 958 км границы не проведена делимитация и демаркация почти половины. В связи с этим и возникают постоянные споры.

В Баткене очень радушные, добродушные, отзывчивые люди. Там, как в старые времена, гостеприимно относятся к путнику. В Баткене мало земель, пригодных для возделывания сельскохозяйственных культур. Но там на каменистых землях произрастает урюк, абрикосы, всё это к нам приходит оттуда.

Мне рассказывал бывший губернатор, что видел как-то одного местного жителя, который убирал камни на своём участке. На вопрос, что собирается делать, он ответил: «Обустраиваю участок, посажу здесь абрикосы, и вырастет сад, хочу в дальнейшем жениться».

Это я рассказываю к тому, что в Баткене люди привыкли полагаться на свои силы, опираться на то, что у них есть, не требуют от центра какой-либо помощи.

Хотя, учитывая отдалённость, границу между двумя странами, можно было бы установить коэффициенты в отдельных местностях, увеличить расходы на здравоохранение, образование. Из Баткенской области очень много уехавших на заработки за рубеж, потому что там нет таких возможностей трудиться и зарабатывать.

Баткенская область граничит с девя-тью районами Таджикистана и шестью Узбекистана, протяжённость границ около

1 000 км. И когда создали область только с Таджикистаном, обустроили 12 постов. Это создавало сложности перехода границ для жителей Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Поэтому путём договоров мы сократили до 5 постов, что послужило упрощению проезда границы именно для населения. Во время Баткенских событий 1999-2000 годов, то есть за два года, потери составили 55 человек, из них 51 — военнослужащий, четыре — гражданские лица. То, что произошло за 3 дня 2021 года в Баткенской области по людским потерям и пострадавшим, конечно, не лезет ни в какие рамки. Бог судья, я думаю, история оценит.

Конечно, в первую очередь, нам нужно завершить процесс делимитации и демаркации. Кроме того, на оперативную обстановку всего Центрально-Азиатского региона влияет наркотрафик. Я думаю, если в скором будущем закончатся делимитация и демаркация, то контрабанде, наркотрафику поставим заслон.

В каждом районе и области есть уважаемые и авторитетные люди, которые внесли свой вклад в становление и развитие этого района или области. В своё время мы очень дружно работали с руководителями регионов Таджикистана, коллегами, на границе встречались, в праздники Нооруз, 9 Мая, 1 Мая, 7 ноября проводили совместные мероприятия. Приезжали в Исфару, где проводили массовые, культурные мероприятия. Они приезжали к нам. Крепко дружили. Позже этого не стало. Надо открыто сказать, здесь есть ошибки и нашего руководства. Назначение руководителей районов и областей должны быть не кратковременным, а длительным, потому что человек пришёл, ещё год не проработал, его уже заменили. Вот такая частая смена руководителей влияет на дружбу между районами и народами. Ещё есть влияние власти, такой власти у губернатора и акима нет, финансов нет. Все финансы уходят в айыл окмоту. И здесь идёт не подчинение независимых айыл окмоту, их много и губернаторы, акимы не могут повлиять.

Надо организовать народную дипломатию, проводить встречи, чтобы закрепить дружбу между народами Кыргызстана и Таджикистана.

Пресс-служба МВД.