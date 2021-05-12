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По событиям на кыргызско-таджикской границе лидеры профсоюзов Кыргызстана направили обращение в Организацию Объединённых Наций.



Письмо адресовано Специальному представителю Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталье Герман и Постоянному Представителю системы ООН в Кыргызской Республике

г-на. Озонниа Ожиело. В нём отмечается, что инцидент привёл к многочисленным жертвам, большому числу пострадавших, разрушению школ, детских учреждений и множества частных домов. Люди остались без крова и средств к существованию. Профсоюзные лидеры Кыргызстана выступают против любых военных столкновений, где бы это не происходило, а пограничные или иные споры между государствами должны разрешаться дипломатами за столом переговоров, считают они.

Руководители профсоюзов надеются, что данный военный инцидент, приведший к большому числу жертв из числа мирных граждан, станет предметом серьёзного обсуждения международными организациями и произошедшему дадут соответствующую правовую оценку. Главное — задействовать все механизмы и каналы по недопущению в будущем военного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Вооружённый конфликт нанёс нашей стране огромный урон во всех сферах жизнедеятельности.

«В этой связи мы были бы благодарны вам, уважаемые Н. Герман и О. Ожиело, вашему способствованию для скорейшего решения вопросов об оказании гуманитарной, технической и финансовой помощи пострадавшему региону нашей страны по линии ООН с целью преодоления последствий от разрушительного столкновения», — обращаются профлидеры к представителям ООН.

Письмо подписали С. Бозгунбаев, Р. Бабаева, К. Рыспаев, К. Осмонов, А. Токтогулов, Э. Таджибаев,

А. Кыдырбаева, В. Сурлевич, Э. Кызаев, Ч. Токобаева, Э. Джунушалиева, Э. Карачалов, Н. Плотникова,

А. Жаркынбаева, Р. Кадыралиев,

А. Казаков, М. Курманкожоев, Э. Аглиулин, К. Алымбаев, А. Жакыпов,

Б. Муслимов, Г. Джайчиева, А. Алимжанов.

Ветераны профсоюзного движения З. Исхакова, Т. Мусаев, Т. Султакеев, Т. Джаналиев, О. Жайлообаев.