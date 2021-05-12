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«Правительство подготовило документ для придания Баткенской области особого статуса», — сказал премьер-министр Улукбек Марипов на встрече с жителями села Кок-Таш (Торт Кочо).



«Соответствующее решение мною подписано и направлено в парламент для рассмотрения. Как только документ примут, Баткенская область получит особый статус, предполагающий в том числе налоговые преференции», — сказал премьер-министр. Он также добавил, что в настоящее время продолжается работа по делимитации и демаркации государственной границы. Когда разговор зашёл непосредственно о бытовых сложностях жителей, возникших в результате приграничного конфликта, глава правительства заверил баткенцев, что всем, у кого разрушено или сгорело жильё, построят новые дома. «Предварительно речь идёт о 30 домах в Баткенском и 70 в Лейлекском районах. Сейчас комиссия ведёт подсчёт, и, как только она закончит работу, начнётся строительство. Мы должны все работы завершить до наступления холодов»,- сказал Улукбек Марипов.

На встрече с жителями села Сада Лейлекского района Баткенской области, где разрушено около 10 жилых домов, премьер-министр заверил, что для правительства приоритетно как можно быстрее восстановить каждый разрушенный объект. «Нападения на мирных граждан никто не мог ожидать.

Не мне давать оценку произошедшему, время всё расставит на свои места.

Сейчас для нас самое главное — восстановить разрушенное.

Уже подсчитано, сколько домов и инфраструктурных объектов пострадали, сколько социальных объектов сожжено. Сейчас все усилия сосредоточены на решении этой задачи, с тем чтобы жители могли как можно быстрее вернуться к себе домой»,- сказал глава правительства.

Улукбек Марипов подчеркнул, что каждый озвученный в ходе разговора с жителями вопрос не останется без решения, по некоторым из них уже ведётся работа. «На восстановительные работы выделено 700 млн. сомов, из которых 500 млн. направлены на строительство и ремонт социальных объектов (школы, детские сады, дороги), остальные 200 млн. сомов — на восстановление разрушенных и сожжённых жилых домов. Сейчас работает специальная комиссия по оценке ущерба, по итогам её работы мы незамедлительно приступим к активной фазе восстановительных работ», — сообщил он.

Премьер-министр Улукбек Марипов посетил Центр общей врачебной практики Исфаны, где находятся пострадавшие в ходе событий на кыргызско-таджикской государственной границе. «Спасибо вам за ваши храбрость и отвагу. Наши врачи окажут каждому получившему травмы и ранения в событиях на границе своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. Все необходимые лекарства есть. Сейчас самое главное — восстановить здоровье и набраться сил. В остальном поможет государство. Ресурсы и возможности для этого у нас есть»,- заверил Улукбек Марипов.

Как рассказали главе правительства врачи, в Центр общей врачебной практики за помощью обратились 20 пострадавших, 10 из которых — освобождённые из плена наши соотечественники. Семь пациентов в связи с тяжестью полученных травм направлены в больницы Бишкека. Остальные 13 граждан продолжают получать лечение в городе Лейлеке, их состояние оценивается как средней тяжести.

«Когда человек заболел и нуждается в помощи, то в первую очередь он обращается за помощью именно к врачам. Долгое время труд медиков не оценивался по достоинству. Сейчас мы исправляем эту ошибку», — подчеркнул премьер-министр в разговоре с медперсоналом центра.

Далее глава правительства встретился с жителями села Арка-2, где сельчане подняли ряд вопросов, решить которые необходимо в сжатые сроки. Речь идёт о завершении процесса оформления государственной границы, восстановлении домов и социальных объектов, обеспечении безопасности местных жителей, создании рабочих мест.

Премьер-министр также встретился с жителями села Максат. Здесь главной просьбой от местного населения стал вопрос обеспечения безопасности путём решения насущных проблем. «Решение приграничных вопросов — дело не из лёгких. Многолетний опыт красноречиво говорит об этом. Однако, несмотря на сложности, руководство страны намерено поставить точку в вопросе делимитации и демаркации государственной границы. До решения этого вопроса нам необходимо восстановить разрушенное и скорее вернуться к обычной, мирной жизни. Сгорели десятки домов, восстановить которые мы поможем. Также бесплатно восстановим все сгоревшие или утерянные в ходе последних трагических событий документы: паспорта, свидетельства о рождении, браке, документы на имущество. Вам никуда не надо ехать. Специалисты соответствующих государственных служб, в том числе занимающиеся оценкой нанесённого ущерба, приедут к вам сами», — подчеркнул премьер-министр.

В результате ознакомления премьер-министра с ситуацией в Баткенской области предварительно планируется строительство ряда социальных объектов. Так, в сёлах Кызыл-Бел, Ак-Сай, Моргун и Борбордук предстоит возвести типовые общеобразовательные учреждения, в селе Максат восстановят сгоревшую школу и построят детский сад, детское дошкольное учреждение планируется возвести также в селе Кулунду. Кроме того, выделенные средства уйдут на строительство новых и ремонт имеющихся дорог: Мин-Булак — Чорго — Ак-Сай, Кок-Таш — Ак-Сай — Тамдык, а автодороги Ак-Сай — Рават, Кулунду — Максат — Арка, Чайхана — Ак-Сай, Кызыл-Бел — Достук будут заасфальтированы.





