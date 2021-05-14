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Наше время богато событиями. 2021 год войдёт в историческую летопись нашей страны как год принятия новой Конституции Кыргызской Республики. Этот важнейший политический документ формулирует основные принципы внутренней и внешней политики нашего государства, устанавливает основы его политического, социально-экономического устройства и духовно-культурного развития.

В Основном законе страны также закреплены ключевые полномочия органов власти: Президента Кыргызской Республики, законодательной власти (Жогорку Кенеш), исполнительной (Кабинет министров) и судебной власти, органов государственной власти со специальным статусом, органов местного самоуправления.

По своей структуре новая Конституция весьма схожа с традиционными конституциями развитых стран мира с президентской формой правления, в которых оптимальным образом обеспечена координация всех ветвей государственной власти, даны полные гарантии единства интересов народа и государства, незыблемости унитарного устройства.

Наша страна 5 мая 2021 года праздновала 28-летие самой первой Конституции Кыргызской Республики, которая дала старт суверенитету нашего государства. Основной миссией самой первой Конституции, принятой легендарным парламентом 5 мая 1993 года, стало законодательное оформление на политической карте мира, появление нового независимого кыргызского государства, формирование ключевых подходов к его обустройству с учётом выбранного демократического пути развития и перехода к рыночной экономике.

Однако отношение общества к Конституции в новейшей истории нашей страны оказалось далеко не однозначным. За годы независимости Основной закон по тем или иным причинам менялся 10 раз (!). К сожалению, до настоящего времени мы так и не научились уважать Конституцию, не научились жить по закону. И как тут не согласиться с председателем Конституционного суда Российской Федерации В. Зорькиным: «Проблема не в том, чтобы искать недостатки в Конституции, а в том, чтобы научиться правильно пользоваться этим драгоценным инструментом». Очень точно сказано. Поэтому нам надо прекратить гоняться за миражами и научиться жить по Конституции.

Отмечая День Конституции как праздник и повод для новых размышлений о её роли, месте и значении в жизни современного общества, хочется отметить, что сегодня на первый план вновь вышли непростые вопросы, которые очень точно в своём Послании народу Кыргызстана 5 мая сформулировал Президент Садыр Жапаров: «Мы живём в самом сердце земли, на перекрёстке цивилизаций и переплетения разных культур. Поэтому нам нужно найти свой путь через кыргызскую идентичность, иными словами, необходимо найти собственную модель экономического развития».

Сейчас, когда в нашем обществе многое меняется, когда вновь идут горячие споры о будущем развитии Кыргызстана в условиях быстро меняющегося мира, ценности Конституции, их защита и полноценное проведение в жизнь — это единственный способ сохранить общественную стабильность в стране даже в самые трудные и хаотичные времена и единственная цель, способная объединить самые разные политические силы.

Надеемся, что новая Конституция Кыргызской Республики сможет стать эффективным инструментом в укреплении государственности, надёжной опорой в разработке сильной государственной идеологии (пришла пора, наконец, серьёзно заняться этим вопросом). Очень хочется верить, что новый Основной закон сможет стать главным источником права Кыргызской Республики и той базой, которая поспособствует созданию таких крупномасштабных стратегических программ развития Кыргызстана, как «Один пояс, один путь», внедрение инновационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, государственном управлении, внешней торговле, экологической безопасности в условиях цифровизации общества.

С принятием новой Конституции открываются новые возможности в укреплении статуса права и закона в деятельности государственных, общественных, политических и других институтов государственной власти, включая и укрепление правоохранительной, судебной и правозащитной деятельности.

В итоге желаем новой Конституции Кыргызской Республики — в добрый путь! Верим, что она поспособствует появлению нового порядка в экономике, науке, образовании, культуре и, самое главное, создаст крепкий фундамент для реального улучшения жизни народа Кыргызстана. В принципе, именно для этого государство, как таковое, и создали в своё время.

Академик НАН КР А. БОРУБАЕВ.

Член-корреспондент Ч. АРАБАЕВ.