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Штаб добра «Помощь Баткену», организованный под эгидой правительства во Дворце спорта имени Кожомкула, приостанавливает свою работу и выражает благодарность всем откликнувшимся на призыв о помощи для пострадавших жителей Баткенской области.

Всю гуманитарную помощь, поступившую ранее, доставят автотранспортом Министерства чрезвычайных ситуаций в Баткенскую область. Особую благодарность штаб добра «Помощь Баткену» выражает Чынгызу Алканову, Адилету Ногойбаеву, Бекназару Асанову, Бермет Тологоновой и ресторану «Падишах», сети ресторанов Kaynar Group, сети кофеен Bellagio, отелю Sheraton, ОсОО «ШНОС», ОсОО «Партнёр Нефть», сети гипермаркетов «Фрунзе», ОсОО «Nomad ордо», бару Pablo bar, ресторану «Насип», ОО «Энактас Кыргызстан», ОсОО «Elite House», ОсОО «Прод Импекс», ЗАО «Соса Cola», магазину мужской одежды Kepka kg, ЗАО «Шоро», ОсОО «Азия Экопродукт», ОО «Кыргыз Юнион», движению «Биздин Бишкек», молодёжному парламенту, добровольной народной дружине «Аракет», Национальному обществу Красного Полумесяца, мобильной бригаде автоволонтёров, студентам Кыргызской государственной медицинской академии, а также всем неравнодушным гражданам и организациям, оказавшим посильную помощь пострадавшим жителям Баткенской области.

Вместе с тем сбор гуманитарной помощи продолжается, и груз будет передан непосредственно на места. В Бишкеке сбор, учёт, погрузку и отправку гуманитарного груза будет координировать мэрия столицы.