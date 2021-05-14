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Готовы помочь баткенцам

| мая 7, 2021
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Правительство активно занимается восстановлением сёл, пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. На днях премьер-министр Улукбек Марипов провёл встречу с руководителями строительных компаний.

«В настоящее время начаты работы по расчистке завалов и восстановлению повреждённых и сожжённых домов, социальных и инфраструктурных объектов. Я вернулся из Баткенской области и был приятно удивлён, что бизнес-сообщество, в частности представители строительных компаний, хотят оказать посильную помощь в восстановлении разрушенного и сгоревшего. Нам нужно скоординировать наши усилия, чтобы работа велась оперативно и качественно. Средства на восстановление есть, и они уже выделены. Но помощь лишней никогда не бывает», — сказал Улукбек Марипов.
Глава правительства сообщил, что из государственного бюджета на эти цели выделено 700 млн. сомов. «Большую часть, а именно 500 млн. сомов, направят на воссоздание социальных объектов и строительство автодорог, ведущих к пострадавшим сёлам. Остальные 200 млн. сомов пойдут на строительство разрушенного жилья. Как раз здесь ваши знания и опыт пригодятся. Нам необходимо построить современные дома со всеми необходимыми условиями. Самое важное — работы следует начать как можно скорее, чтобы к осени пострадавшие граждане уже могли заселиться», — отметил премьер-министр.
Представители строительных компаний и других сфер бизнеса выразили готовность оказать помощь в восстановлении инфраструктуры Баткенской области.
По итогам совещания принято решение в ближайшее время выехать непосредственно на место и определиться с тем, какую конкретно помощь и в каком объёме окажут бизнесмены.
По последним данным, в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе на территории Баткенской области полностью разрушены 136 жилых домов. Из них 46 — в Баткенском и 93 — в Лейлекском районах. Кроме того, в непригодность пришли 5 общеобразовательных школ,
2 фельдшерско-акушерских пункта, 3 детских сада, 2 пункта отдела милиции, 24 автозаправочные станции, 60 коммерческих объектов, 2 пограничные заставы и
1 клуб.

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