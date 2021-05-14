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Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие соотечественники, проживающие вдали от родины, от снежных вершин Ала-Тоо! Сегодня я волею судьбы стою перед вами, подписав Основной закон — Конституцию Кыргызской Республики! Я обращаюсь к каждому из вас, ко всем сыновьям и дочерям нашего народа, от мала до велика!

Мы стали свидетелями событий, угрожающих территориальной целостности и безопасности Кыргызстана. Для сохранения мира и стабильности мы приняли все необходимые меры. Хочу выразить мои глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в этих событиях.

Прошу почтить память погибших минутой молчания!

Я уже дал указание как можно быстрее начать восстановление разрушенных сёл. Граждане, пострадавшие в этих событиях, получат всестороннюю поддержку государства. В кратчайшие сроки мы проведём работы по восстановлению и нормализации жизни наших граждан в пострадавших населённых пунктах.

Дорогие кыргызстанцы!

Я вместе с вами чувствую и понимаю все тяготы и невзгоды, с которыми вам сегодня приходится сталкиваться. Ни одному из предшествующих президентов не выпали на долю столь сложное экономическое положение и кризисная ситуация, как сейчас. Сегодня экономика Кыргызстана в плачевном состоянии — с дефицитом в 20 миллиардов сомов. Из-за последствий пандемии по сей день приостановлена торговля со всеми странами. Не стану критиковать прошлое и искать виновных. Наш мудрый народ прекрасно знает, кто есть кто. Все 30 лет независимости мы оставались в постоянном поиске путей развития. Но время, данное нам историей на это, закончилось, мы больше не можем себе позволить ошибаться. Даст Бог, мы найдём выход из этого затруднительного положения. Для этого нужно трудиться днём и ночью.

За последнее время я провёл много встреч с простыми людьми, экспертами и специалистами в различных областях. Я хотел узнать, о чём думает и простой народ, и эксперты, их мысли о событиях, происходящих в нашей стране. Поэтому моё обращение — обобщение народного мнения, надежд и чаяний наших граждан. Я прекрасно понимаю, что у меня, как главы государства, очень мало времени. Прошли времена пустых обещаний, что жизнь через два-три года жизнь людей сказочно улучшится, уже никто не поверит.

Текущую ситуацию с момента обретения независимости можно охарактеризовать следующим образом: деградация традиционных, культурных и духовных ценностей народа; разрозненность общества; стагнация системы государственного управления; ослабление экономики; зависимость нашей страны от внешних сил, особенно от ресурсов и центров влияния.

Уважаемые кыргызстанцы!

В прошлом году темпы роста ВВП нашей страны снизились почти на 9 процентов! Это самый низкий показатель за последние 20 лет. Дефицит бюджета увеличился втрое по сравнению с предыдущими годами и составил 3 процента от ВВП! К концу года размер внешнего долга равен 58 процентам к ВВП, достигнут критический уровень! В результате непрофессионализма чиновников и политиков, пренебрежительно относящихся к национальным интересам и инвестиционным проектам, пострадали наши стратегические секторы — энергетика и горнодобывающая промышленность. Результатом безалаберного отношения к использованию земельных ресурсов наше сельское хозяйство не может подняться выше уровня мелкотоварного производства. Тяжёлая экономическая ситуация день ото дня усугубляет социальное положение народа. Следует засучив рукава без промедления переходить к решительным действиям.

В ближайшее время Жогорку Кенеш рассмотрит проект конституционного закона о выборах. Важно, чтобы они были честными и справедливыми. Недавние выборы в местные кенеши показали, что, несмотря на запрет административного вмешательства, всё-таки наблюдались факты нарушения закона и подкупа голосов. Мы искореним такие явления. У нас хватит для этого сил и воли.

Надеюсь, ЦИК примет справедливое решение по прошедшим выборам в местные кенеши. Мы должны показать, что невозможно избираться путём подкупа голосов. Это должно стать уроком как для граждан, так и для политиков. Для обеспечения экономического роста надо реализовать несколько задач.

Первое — необходимо повысить приток инвестиций в страну и увеличить объёмы экспорта. Одна из важнейших задач правительства и Национального банка — обеспечение экономики капиталом.

Второе — не допустить изоляции нашей страны. Для этого есть два условия: первое носит экономический характер, нужно обеспечить свободное перемещение товаров со странами — основными торговыми партнёрами. Второе условие — вакцинация. Если мы не проведём вакцинацию населения, это станет проблемой, препятствующей перемещению граждан в условиях пандемии.

Третье — не допустить роста цен на продовольственные продукты. Правительству следует решить вопрос обеспечения населения социально значимыми товарами и в срочном порядке урегулировать цены!

Одно из важных условий антикризисной политики — решения должны приниматься быстро и оперативно. Требую, чтобы Кабинет министров работал круглосуточно в режиме чрезвычайной ситуации! Я также требую от местных властей работать в условиях антикризисного режима.

Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие сограждане!

Если бы мы были слабым народом с низким потенциалом, то уже потерялись бы в жерновах истории, не сумев сохранить свое имя, как и многие бесследно исчезнувшие народности. Но нельзя забывать о том, что мы в течение десятков веков сохранили на огромном евразийском пространстве своё наследие и имя «кыргызы».

Мы живём в самом сердце земли, на перекрёстке цивилизаций и переплетения разных культур. Поэтому нам нужно найти свой путь через кыргызскую идентичность, иными словами, необходимо найти собственную модель экономического развития. Для широкого, открытого, всестороннего обсуждения относительно столь важной и значимой для нас цели накануне тридцатой годовщины независимости призываю провести всемирный курултай кыргызского народа.

Каждый народ строит свою жизнь на основе собственных ценностей. У нашего народа испокон веков их две — свобода и справедливость. Мы с вами неоднократно становились свидетелями и каждый день наблюдаем — наш народ не будет терпеть несправедливость и не согласится на жизнь, которая бы ограничивала их права. Необходимо ввести концепцию «естественного управления», «управления в соответствии с природными характеристиками кыргызского этноса». Его главный принцип — согласовывать какие-либо решения с учётом позиции и интересов наших граждан.

Именно поэтому в Конституции закреплён институт курултая. В то же время, согласно подписанной Конституции, в целях построения эффективной кадровой политики, а также обеспечения социальным пакетом государственных служащих поручаю разработать программу «Келечек» и представить её в ближайшее время. В кратчайшие сроки надо пересмотреть и кардинально реформировать работу государственного аппарата, построить новую модель системы исполнительной власти, которая станет профессионально служить общественным интересам.

Разрешите высказать своё мнение относительно дальнейших планов экономического развития нашей республики. Запланировано проведение экономических реформ, включая развитие фискальной, судебной, правозащитной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики. Цифровизация должна стать всеобъемлющим элементом реформ.

Во-первых, мы создадим максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. Прежде всего это будет защита от несанкционированных проверок, вмешательства, рейдерства и нападений. Устраним бюрократические барьеры, сократим сроки получения лицензионно-разрешительных документов, обеспечим свободный оборот капитала. Осуществим реформу фискальной системы, направленной на улучшение управления, упрощение и цифровизацию процедур, снижение налогового бремени и вывод бизнеса из тени. Мы выведем диалог государственно-частного партнёрства на новый уровень! Поэтому поручаю до 1 октября 2021 года внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики новый Налоговый кодекс, а также новый закон по снижению тарифов социальных выплат.

Во-вторых, бизнес должен верить в беспристрастность, справедливость и объективность судебной системы. В рамках планируемой судебной реформы мы усилим защиту прав частной собственности и станем развивать институт третейских судов.

В-третьих, необходимо обеспечить качественное изменение структуры внешней торговли и увеличить экспортный потенциал страны. Проведение внешнеторговых операций для бизнеса будет удобным, быстрым и простым.Также важно обеспечить транспортно-логистическую интеграцию страны и решить проблемы с транспортировкой отечественной продукции.

Транзитный потенциал страны недостаточно развит из-за отсутствия интегрированной железнодорожной системы международного железнодорожного сообщения через территорию страны. Поэтому в рамках проекта «Один пояс, один путь» планируется строительство железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Мы ускорим реализацию этого проекта.

Мы рассматриваем вопрос выделения земельного участка для создания современно оборудованного мультимодального грузового авиахаба.

Кроме того, надо подумать о разработке нового Трудового кодекса, который предусматривает значительное сокращение регулирования трудовых отношений. Это улучшит инвестиционный климат и уравновесит права и интересы работников и работодателей.

В-четвёртых, надо привлекать прямые инвестиции в экономику и развивать международное сотрудничество. Бюджет ограничен, поэтому важно привлекать прямые инвестиции и внешнюю помощь для реализации новых проектов и восстановления инфраструктурных объектов. Это должно отвечать стратегическим целям и задачам государства.

В-пятых, необходимо работать над повышением эффективности использования государственных активов. Экономическая реальность подтвердила, что частный управленец работает более эффективно, чем государственный.

Наша задача — реструктурировать госпредприятия и в будущем передать их в частную собственность. Тогда как на стратегических объектах следует приватизировать рабочие функции и предоставляемые сервисные услуги. Фонд гос-

имущества после выполнения этих работ мы ликвидируем. Государственное имущество, не подлежащее приватизации, надо передать министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления. Для реализации этих планов достаточно одного года.

Вышеупомянутые реформы позволят развивать приоритетные отрасли экономики. Это энергетика, недропользование, сельское хозяйство. Энергетический сектор нуждается в масштабной технологической модернизации, требующей значительных инвестиций. Нам необходимо обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии и тепла и энергетическую безопасности страны. Растущие потребности в энергоресурсах требуют ввода в эксплуатацию новых мощностей и использования других, экологически чистых видов энергии. Развитие сельского хозяйства остро нуждается в земельной реформе и модернизации землеустройства. Надо завершить формирование рынка земли, чтобы усилить институты землеустройства в регионах, вовлечь их в хозяйственный оборот.

Будет проведена инвентаризация земельного фонда республики и обновлён земельный кадастр. Мы собираемся либерализовать сельскохозяйственные угодья. Стратегическая цель реформы аграрного сектора — обеспечение продовольственной безопасности.

Ещё один стратегический сектор экономики — горнодобывающая промышленность. Развитие отрасли намечено основывать на рациональной разработке месторождений с соблюдением национального законодательства и международных экологических стандартов. В перспективе следует учитывать долю государства в разработке месторождений полезных ископаемых. Инвестиционную политику в этом секторе направим на защиту интересов страны, и для привлечения международного капитала создадим Национальную горнодобывающую компанию, которая привлечёт государственные активы в области недропользования. Однако экономика не должна развиваться только за счёт недропользования и традиционных стратегических секторов. Сейчас очень важно инвестировать в передовые технологии и инновационное производство, в основе которых лежит наука. Прежде всего, нужно обеспечить развитие «экономики знаний — креативной экономики» — одного из наиболее перспективных направлений. Креативные идеи важны в высококонкурентной и быстро меняющейся мировой экономике. Фактически, теперь вы можете работать онлайн в любой глобальной компании, не покидая страну, принося пользу как себе, так и стране.

К примеру, за 5 лет доход резидентов успешно развивающегося в Кыргызстане Парка высоких технологий увеличился в десятки раз. Их услугами пользуются клиенты более чем в 30 странах мира. Государство должно оказывать больше поддержки таким инициативам и способствовать их развитию. Это откроет творческий потенциал молодёжи и сможет генерировать инновационные продукты, пользующиеся спросом во всём мире.

В то же время экономика зависима от природных ресурсов. В последние годы природа ещё раз напомнила нам, что вода не является неиссякаемым ресурсом. Тенденция изменения климата связана с таянием ледников и уменьшением их площади. Для оптимизации водопотребления необходимо внедрять водосберегающие технологии, восстанавливать инфраструктуру и строить водоколлекторы. В этом вопросе мы должны использовать возможности глобальных экологических и климатических фондов. В рамках национальной программы «Ресурсы развития» необходимо провести серьёзную работу над водным вопросом.

Мы всегда говорили, что внимание государства надо сосредоточить на человеке. В то же время человек не может жить без общества и вне общества. Приоритет человека — чувствовать, что он свободен, защищён, имеет возможности для развития. Семья — основа общества. Изменения страны должны начинаться с семьи. Нам необходимо укреплять наши традиционные семейные отношения и сохранять наши ценности. В условиях глобализации одна из важнейших задач — сохранить свою идентичность.

В этой связи в качестве ещё одного важного шага мы включили в Конституцию институт государственного секретаря, который займётся этими вопросами. Мы должны создать кыргызскую философско-историческую школу, площадку для историко-культурного наследия. Сегодня представители около 100 этносов и этнических групп проживают в Кыргызстане и вносят свой вклад в его развитие. Наш главный девиз: “Сплочённый народ — развитая страна!

В нашей стране представлено более 30 конфессий. Государство должно быть в партнёрстве с религией, чтобы в будущем обеспечить мирное и процветающее развитие нашего общества. Для будущего важно развивать культуру толерантности, чтобы каждый гражданин уважал вероисповедание и веру других людей. Обеспечение единства и согласия народа — одна из важнейших направлений государственной политики.

Прежде всего хочу подчеркнуть особую роль женщины. Современные системы образования и ухода за детьми позволяют женщине быть независимой. Однако никто не может заменить важнейшую функцию женщин — передачу новому поколению мировоззрения, языка, ценностей и норм кыргызского общества. Нам нужны модернизация и усиление роли женщин в обществе как института, формирующего ценности. Требуются проекты по поддержке женщин. Надо восстановить культ «Умай Эне» и заложить фундамент для сильного поколения. Поэтому поручаю срочно реализовать национальные программы и проекты в области ухода, поддержки и защиты матери и ребёнка. Необходимо поддерживать и развивать институты поэзии, импровизации, манасчи, а также национального искусства и кыргызского кино, через которые мир узнаёт Кыргызстан. Следует реформировать Общественную телерадиовещательную корпорацию. Для этого нужно создать глобальный медиапроект, который станет продвигать Кыргызстан с привлечением современных информационных технологий.

В рамках сохранения национальных ценностей особое место уделено сохранению кыргызского языка. Программа развития государственного языка станет обязательным элементом государственной политики. Кыргызский язык должен быть инструментом интеграции и коммуникации для всех представителей народа Кыргызстана.

Социальный сектор — это основной и приоритетный сектор государства, на который приходится более 50 процентов общих расходов государственного бюджета. При этом, несмотря на увеличение финансирования, к сожалению, за последние несколько лет не наблюдается каких-либо существенных улучшений. Поэтому нужно изменить подход и модель формирования социальной политики государства.

Нам нужно пересмотреть бюджетное законодательство. Пандемия выявила наши системные проблемы практически во всех сферах, особенно в социальной. Во всём мире пандемия стала катализатором быстрых изменений, особенно в системе здравоохранения. Кыргызстан не остался в стороне от этого процесса, но мы осознали, насколько технически отстаём от других стран. Для профилактики заболеваний необходимо укреплять и модернизировать центры семейной медицины. Следует создать условия для развития рынка современных диагностических центров и лабораторных услуг во всех регионах независимо от формы собственности. Поручаю внедрить механизмы ценорегулирования на лекарственные средства. Подчёркиваю, что крайне важно решить вопрос сохранения кадрового потенциала медицинских работников. Мы сделали небольшой шаг в этом направлении, начав с увеличения заработной платы.

Мы должны реформировать систему образования. Поручаю создать систему образования, отвечающую потребностям экономики и требованиям нового времени. Выпускники школ должны обладать современными знаниями и навыками в соответствии с требованиями времени. Необходимо развивать рынок дошкольных образовательных услуг с использованием инновационных методов и методологий. Наряду с традиционными детскими садами надо внедрить центры развития детей. Нужно искать свою национальную модель, создавая профильные кыргызские лицеи, и полностью пересмотреть содержание и методы обучения.

Реформа требует изменения системы государственного финансирования образования. Необходимо перейти на финансирование в зависимости от достижений каждого ребёнка, внедрить ваучерную систему.

Ещё один важный вопрос социальной политики — обеспечение граждан страны доступным жильём. Уже разработан проект новой государственной жилищной программы, цели которой: снижение цен на недвижимость, повышение её доступности, увеличение объёмов строительства доступного жилья во всех регионах страны. Согласно текущему анализу, из государственного жилищного фонда мы выделим 30 миллиардов сомов на финансирование строительства 800 тысяч квадратных метров жилья в ближайшие шесть лет.

Дорогие кыргызстанцы!

Вы прекрасно знаете, что существуют десятки факторов, которые создают риски и угрозы для общества. Но я остановлюсь только на работе государственной правоохранительной системы. Деятельность правоохранительных органов и судебной системы сегодня стала основным источником рисков, угрожающих правам и безопасности человека. Судебная власть и правоохранительные органы нарушают основные ценности кыргызского общества — справедливость и свободу. Я вижу две основные причины происходящего. Первая — это глубоко укоренившаяся презумпция виновности, которая определяет позицию и отношение следователей, прокуроров и судей. Не расследовав инцидент до конца, они сразу видят в человеке преступника и начинают доказывать его вину. Ещё до вынесения приговора, пресс-службы пишут, что людям предъявлены обвинения в самых тяжких преступлениях! Следствие должно стать беспристрастным, а суд — справедливым!

Вторая причина недоверия населения к правоохранительной и судебной системам — коррупция, позволяющая покупать любое заключение следователя, любой приговор суда. Уже много лет говорят о реформировании правоохранительных органов и судебной системы, но до сих пор не проведена эффективная работа по изменению этой ситуации. Без верховенства закона, без гарантий безопасности наших граждан невозможно социально-экономическое развитие страны.

Во-первых, реформу правоохранительной системы надо направить в первую очередь на восстановление верховенства закона и общественного доверия к государственным институтам.

Во-вторых, надо кардинально изменить и улучшить кадровую политику, обучение сотрудников правоохранительных органов.

Необходимо установить личную уголовную и материальную ответственность сотрудников милиции, следователей, прокуроров, судов за необоснованные обвинения.

Несмотря на сложность, началась инвентаризация всех законов. Эта работа будет результативной, и я поручаю государственным органам выполнить её качественно. В последние годы преступления против уязвимых групп, такие как покушение на женщин, детей и имущество, вызвали большой общественный резонанс. Считаю, что ответственность за подобные преступления нужно ужесточить. Поэтому я поручил подготовить соответствующие поправки в закон. В то же время мы должны продолжать работу по гуманизации законов, касающихся мелких преступлений. Надо обеспечить правильную классификацию таких преступлений следствием и судом.

Не менее важный момент — то, какую позицию Кыргызстан займёт в международных отношениях. Кыргызы всегда славились своим гостеприимством и дружелюбием. Наша страна открыта для сотрудничества со всеми международными организациями и зарубежными странами. Мы относимся к сотрудничеству, следуя собственным интересам и с уважением к интересам других стран.

Все мы знаем, что вопрос установления границ с соседними странами не решается на протяжении десятилетий. Мы поставили цель достичь договорённости по приграничным вопросам с соседними странами в этом году. Кроме того, мы хотим предложить нашим соседям ряд межгосударственных проектов, транспортных коридоров и воздушного сообщения, развитие экономических и культурных связей на границе, в том числе меры по сложным вопросам, таким как водопользование.

Мы продолжим сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, который является ведущим и конкретным внешнеполитическим проектом. Мы намерены развивать сотрудничество в двустороннем формате, в рамках встреч глав государств Центральной Азии, а также в формате 5 + 1. Наряду с традиционной внешней политикой мы намерены запустить специальную программу, направленную на использование внешних ресурсов развития.

Мы хотим расширить возможности кыргызстанцев в получении образования в ведущих университетах мира и обучении зарубежных специалистов в образовательных учреждениях Кыргызстана.

Мы разработаем национальную программу «Кыргыз ааламы» и этому проекту отведём особую роль. Этот проект направлен на сохранение и укрепление культурной интеграции кыргызов, проживающих в стране и за рубежом, а также на развитие культурно-экономических связей с историческими местами. Как отмечалось выше, мы возродим устойчивые механизмы проведения Кыргызского форума и Всемирного курултая.

В то же время мы примем необходимые меры для укрепления обороноспособности страны, предотвращения экстремизма и борьбы с ним, терроризмом и международной преступностью.

Нам нужны серьёзные изменения в Вооружённых силах. Это можно назвать реформой Вооружённых сил, и она включает в себя два основных направления. Нам надо организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащённых для ведения боевых действий в горных условиях.

С другой стороны, мы перейдём к созданию народных дружин. Эта система обеспечивает высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений.

Если мы не изменим систему управления, то план действий, который мы определили, не воплотится в реальность. В новой Конституции заложена основа для таких изменений. Вскоре мы ликвидируем дублирующие должности аппаратов Президента и правительства.

У нас также появится блок управления по четырём направлениям исполнительной власти:

1. Кабинет министров организует бесперебойное и эффективное функционирование всех государственных служб, обеспечивающих условия для нормальной жизни людей.

2. Совет безопасности координирует структуры, ответственные за обеспечение безопасности и действия в кризисных ситуациях.

3. Система управления развитием страны создаётся на базе Национального совета по устойчивому развитию и его секретариата. Эта структура работает под непосредственным руководством Президента страны, занимается стратегическими вопросами, крупными инвестиционными проектами, группами по подготовке и реализации реформ, а также курирует национальные программы.

4. Решено сформировать отдельный блок по развитию национальной культуры, науки и образования, переидентификации кыргызского общества (национальное возрождение) и взаимодействию с кыргызскими диаспорами за рубежом.

В этом направлении предстоит работать госсекретарю. В его функции входят вопросы идеологии, образования, сотрудничества с гражданским обществом, межнационального и межрелигиозного согласия.

Предложения и рекомендации, которые я сегодня сформулировал, содержатся в президентской стратегии развития страны на среднесрочный период. Проект этой стратегии готов. Я поручил это Кабинету министров и он внесёт на рассмотрение Жогорку Кенеша программу реализации стратегии.

Я намерен ежегодно отчитываться перед Народным курултаем о выполнении плана действий Президента. Убеждён, что мы сможем обеспечить достойную жизнь нашему народу, его безопасность и права. Вместе с вами мы стремимся не только стабилизировать политическую жизнь страны, но и улучшить экономику и общество.

Процесс движения к светлому будущему начался! У меня есть силы и воля выполнить все обещания, данные народу Кыргызстана! И с вашей поддержкой я сделаю это! Мы вместе начнём работать для достижения поставленных целей, процветания и благополучия нашего народа и государства.

Да будет поддержка Всевышнего, Кыргызстан! Чтобы Кыргызстан быстрее встал на путь развития. И присоединился к развитым странам!

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.



