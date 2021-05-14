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Если вы плачете, когда слушаете песни военных лет и смотрите фильмы о страшных событиях Великой Отечественной, то в ваших сердцах много доброго, настоящего!..

К сожалению, масштабного празднования 76-й годовщины Победы в Кыргызстане не будет. Я, как и многие кыргызстанцы, расстроена этим сообщением. Снова злосчастный ковид… Однако можно же устраивать выборы, другие мероприятия, работают кафе, рестораны, торговые центры — об этом я размышляла в негодовании. Но потом подумала ещё и пришла к мысли, что ветеранов-то наших осталось совсем мало и находятся они в возрастной группе риска заражения вирусом. Может, пока не стоит рисковать их здоровьем и жизнями? Но к однозначному пониманию отмены праздника, которое бы меня успокоило, в своём сердце я не пришла… Интересно, а что думают сами ветераны?

Искренне надеюсь, что на следующий год наша страна всё же отпразднует этот Великий День… В меняющемся мире — и явно не в лучшую сторону, ветераны, как в бурном море жизни, остаются для нас маяками ЧЕСТИ, вечным примером для подражания! Они учат нас, как быть ЛЮДЬМИ и даже перед лицом смерти любить и защищать Родину вопреки!!! У детей перед глазами всегда должен быть пример настоящего МУЖЕСТВА, иначе фашистским приспешникам, которые вздумали поднимать головы, легче будет переманивать подрастающее поколение на свою поганую сторону…

Мы нуждаемся в ветеранах даже больше, чем они в нас. Давайте будем ПОМНИТЬ не только 9 Мая, как много они сделали для всего мира! Сейчас очень развиты социальные сети. Они могут служить как во благо, так и во вред. Дорогие наши читатели, призываю вас почаще рассказывать о ветеранах и Великой Отечественной войне, делиться публикациями по теме как можно чаще! Это совсем не сложно, но результат, верю, будет. Ведь это то поле, на котором много молодёжи, и чем они «питаются» на просторах Сети, то и скажется на их личностном становлении.

Поздравляю сердечно с приближающимся Великим праздником 9 Мая! МИРА нам всем! А военнослужащим, если и придётся воевать, то пусть это происходит только на учениях!

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.



