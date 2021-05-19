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В Кыргызстане есть хороший праздник — День матери. Как много готовы отдать за материнскую улыбку те из нас, кто потерял своих любимых… А при жизни почитаем ли мы матерей должным образом? Каждый при желании всегда может найти ответ в своём сердце.



Наступило, как мне кажется, время крайне коварное. Становится модным не слушать своих родителей. Это видно по своенравности многих современных детей, молодёжи. В транспорте ещё уступают места старшим, но всё реже. Грубят чаще, невзирая на возраст. Я, как активный пользователь социальных сетей, замечаю, что и грамотность сильно «съехала». Это видно по публикациям молодых людей. Неужели настолько лень, что нельзя исправить ошибки в автоматическом редакторе? Конечно, сильное влияние на подрастающее поколение отказывает легкодоступность гаджетов и любых материалов из интернета — не всегда полезных! Но есть и другие причины, печальные плоды которых страна уже пожинает…

После развала Советского Союза множество людей оказались за рыночными прилавками. Потом к ним присоединились и их дети… У немалого количества мам и пап остаётся всё меньше времени на воспитание отпрысков, а те и «воспитываются» себе, как получается, на «базарной философии». А есть ещё дети мигрантов, оставленные на попечение родственникам, у них ведь нет нормальной коммуникации с родителями… И в атмосфере утраты базовых ценностей очень важно отмечать День матери на масштабном государственном уровне!

Вспоминаю библейскую заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою…» и, конечно, многие слышали или знают об этом. Там есть интересное продолжение: «…чтобы продлились дни твои на земле…». Верующий человек или неверующий, но житейский опыт подсказывает, что к тем, кто не почитает родителей, зачастую в жизнь действительно приходят беды, а не радости…

Мама, мамочка, как хочется тебя слушаться сейчас, как во многом ты была права!.. Была… Если живы родители, то вы невероятно богатый человек! Когда можете склонить голову на материнские колени — это настоящее СЧАСТЬЕ! А День матери — хороший повод для нас, кыргызстанцы, вспомнить ушедших и почтить живых!

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.



