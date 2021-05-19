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В Послании Президента Садыра Жапарова народу Кыргызстана отмечена необходимость «обеспечить развитие «экономики знаний — креативной экономики» — одного из наиболее перспективных направлений».

Как известно, в ноябре 2020 года ООН приняла резолюцию, объявив 2021-й «Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития». Инициативу предложила Индонезия, её поддержали ещё 80 стран, включая Австралию, Канаду, Китай, Турцию, Таиланд и Филиппины.

К креативной экономике относят изобразительное искусство, ремёсла, дизайн, архитектуру, моду, фотографию, кино, музыку, исполнительское искусство, программное обеспечение, компьютерные игры, ТВ, радио, новые медиа, рекламу, издательское дело.

Почему же эти страны поднимают флаг креативной экономики? Дело в том, что развитые страны заняли хорошие места на мировом рынке. Они производят самолёты, поезда, автомобили, бытовую технику и т. д. Таким странам, как Таиланд, Филиппины, остаётся креативная экономика. И нам тоже следует присоединиться к такому движению. Однако у нас есть горнодобывающая промышленность, швеи хорошо работают, необходимо заниматься энергетикой, сельским хозяйством. Это правильно, но, развивая эти отрасли, мы не можем обеспечить рабочими местами целый слой общества, который называют творческими людьми. Именно эти люди составляют интеллектуальный потенциал страны. Не находя работы в своём отечестве, они покидают страну, и постепенно уменьшается количество талантливых, творческих людей. Это приводит к отставанию развития науки и техники, и мы окончательно превращаемся в сырьевой придаток развитых стран.

Большие перспективы есть в таком направлении креативной экономики, как развитие информационно-коммуникативной техники, в том числе по программному обеспечению этой техники.

Из стран СНГ серьёзные сдвиги в этом направлении имеет Республика Беларусь. В рейтинге Международного союза электросвязи Measuring Information Society Report, дающем оценку развития ИКТ, Беларусь занимает 32-е место (по данным 2017 года).

На долю ИКТ приходится 10,5% ВВП в секторе услуг и 5,1% общего ВВП Беларуси.

Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту IT-услуг на душу населения. С 2005-го по 2016 год экспорт IT-услуг и продуктов вырос в 30 раз, а доля IT-экспорта в общем объёме экспорта товаров и услуг выросла с 0,16% до 3,25%.

В 2017 году экспорт ПВТ впервые в её истории превысил $1 млрд.: объём экспорта составил $1,025 млрд. и вырос на 25% при импорте услуг $5 млн. Общий объём производства Парка высоких технологий составил более $1,08 млрд., рост по сравнению с 2016 годом — 20%.

В Беларуси в Парке высоких технологий работают 35 000 программистов, и им созданы достаточно хорошие условия.

Будучи премьер-министром, М. Абылгазиев съездил в Беларусь и под впечатлением успеха этой страны в развитии программного обеспечения озвучил задачу — довести количество наших программистов до 30 тысяч человек.

Однако эта задача очень сложная, и есть большие сомнения в реальном её решении. Много препятствий на этом пути. И самое большое — это программы наших учебных заведений. В них много общеобразовательных дисциплин. Создаётся впечатление, что главная цель руководства вуза не подготовка специалистов, а трудоустройство преподавателей.

Может, я ошибаюсь, факты говорят сами за себя. Программисты КРСУ обязаны за 4 года освоить 79 дисциплин. Это очень много. Пока будешь изучать общий курс физики, молекулярную физику, а также такой совсем новый предмет как «Синергетика», у тебя энергия кончается. За 2 года студенты выдыхаются, и до 4-го курса из 64 человек доползут 16. За 2 года, т. е. за третий и четвёртый курсы студенты не смогут стать хорошими специалистами. Чтобы изучить Си ++, JAVA, JAVA script, необходимо заниматься этими программами минимум 3 года.

Как мне рассказали, и в КГТУ положение не лучше. Преподают много лишних предметов, на предметы по специальности сил не остаётся. Таким образом, подготовка 30 тысяч программистов задача для нас очень сложная и фактически невыполнимая. Такими темпами мы можем подготовить от силы 30 программистов в КРСУ и КГТУ, и мечта

М. Абылгазиева реализуется в жизнь в течение ближайшей тысячи лет.

Правда, программистов готовят и в

АУЦА, наши студенты учатся и в Российской Федерации. Большую инициативу в этом направлении проявляет КАРПОУ.

Совершенно очевидно, что здесь требуются кардинальные меры и их надо принять Министерству образования и соответствующим подразделениям аппарата Кабмина. Надо сократить количество преподаваемых дисциплин на данном факультете. Будущих программистов необходимо освобождать от лишних дисциплин. Другими словами, следует почистить авгиеву конюшню. Нужно исключить из учебной программы такие дисциплины, как «Молекулярная физика», «Синергетика» и т. д.

Откуда они нашли такой предмет, как «Синергетика», ума не приложу. Учёные, которые его продвигают, считают, к моему удивлению, что такая наука, как философия — это часть науки синергетики.

Сократив количество таких лишних предметов, надо увеличить количество часов на преподавание самого программирования, на изучение новых языков программирования. Необходимо, чтобы они знали в первую очередь такие программы как Си ++, JAVA, JAVA script.

Конечно, декану трудно будет сократить тех преподавателей, которые добросовестно работают, хорошо преподают свои предметы. У них есть семья, дети. Сокращение — это трагедия для некоторых из них. Их нужно жалеть. Но ещё больше следует жалеть студентов, которые были вынуждены тратить свою жизнь на эти ненужные предметы, освоение которых отнимает время, нужное для изучения очень полезных знаний в программировании. Эти же студенты в дальнейшем не могут стать сильными программистами, поскольку их недоучили, затратив их время и контрактные деньги на изучение лишних предметов. Они потом занимаются самостоятельно ещё в течение пяти лет, чтобы стать специалистами среднего уровня.

При этом виноваты в первую очередь и в большей мере люди, ответственные за организацию учёбы, которые составили учебную программу. Я сначала думал, что в большей степени виноваты студенты, из-за их ленности в познаниях. Но факты показывают другое. На этом факультете не смог учиться даже победитель республиканской олимпиады по информатике. Что думать по этому поводу, я не знаю.

Что наша жизнь? Игра! Так писал в своё время А. Пушкин, и двое братьев Модест Ильич и Пётр Ильич Чайковские создали оперу «Пиковая дама», где звучат эти строки. Действительно, мы играем много, особенно в эпоху развития компьютерных игр. Создание условий для этих игр — задача власти и специалистов, в том числе инженеров и экономистов.

Мы могли бы довольно прилично заработать на производстве и реализации игрушек. Нас могут убедить некоторые факты, которые приведу здесь.

Все знают кубик Рубика. Когда эта игрушка появилась на прилавках магазинов, за ней образовалась большая очередь. Так, в Москве около здания МГУ в магазине «Балатон» длина очереди превышала несколько километров. Утром занимаешь очередь и в обед купишь эту игрушку, поскольку очередь двигалась быстро. Поступления от экспорта одного только кубика оказались больше поступлений от экспорта всех других товаров Венгрии. Ведь Венгрия в то время экспортировала автобусы «Икарус», текстильные изделия, консервированные овощи и т. д. Автобусы-гармошки жёлтого цвета хорошо помнит старшее поколение.

Ещё один факт достоин нашего внимания. В конце прошлого века, точнее в 1980 году, КНР экспортировала игрушки на сумму более $600 млн. Они понимали, что игра есть хорошее направление для наращивания экспорта и спрос на игрушки всё время будет расти. Родители обязательно станут покупать их для своих детей. Эту простую истину и мы знаем, но мы пассивны, а наши соседи молодцы. Они это знание поставили на экономические рельсы. Почти в любой стране мира сейчас продаются китайские игрушки. Я был в Германии, затем в США и купил их для своих детей. И там, и там дешёвые и дорогие игрушки, как выяснилось, китайского производства.

Понятно, что производство игрушек мы могли бы наладить, но наше тщеславие не позволяет заниматься этим делом. Наши богатые люди устремлены прямо в сторону космоса. Их манят большие цифры, им нужны сразу большие деньги.

Имеется один большой плюс, связанный с производством собственных игрушек. Мы можем через них приобщить к собственной культуре своих детей. Сейчас для ребятни весь мир ограничивается американскими игрушками. Это «Капитан Америка», кукла Барби, трансформеры и т. д. Поэтому мы должны бороться за свои игрушки, тем самым ведя борьбу за свою культуру.

Вспоминается песня «С чего начинается Родина». При нынешних изменениях Родина уже ни с чего не начинается. Наши дети не поют песни на русском или кыргызском языках. Они поют песни на английском языке, и теряется связь между поколениями, связь молодого поколения с культурой, историей, традициями своего народа.

Особое место в креативной экономике занимает киноиндустрия. Приведём несколько фактов.

Затраты на производство кинофильма «Титаник» составили $200 млн., что равно бюджету нашей страны того периода.

Трилогия «Властелин колец» принесла экономике Новой Зеландии более $580 млн. Вклад киноиндустрии в экономику Новой Зеландии составляет более 6% ВВП.

У нас большой потенциал для развития киноиндустрии. Прежде всего это наши режиссёры. Наша природа тоже большой ресурс для киноиндустрии, о чём мы ещё не догадываемся. Однако этот потенциал мы пока не можем использовать так, как нам бы хотелось. Самое главное здесь — организация проката, т. е. сбыт продукции. Ёмкость внутреннего рынка небольшая, и даже создавая шедевры лучше голливудских, не можем собрать столько средств, сколько составляет кассовый сбор среднего голливудского фильма.

Голливуд ориентирован на англоязычное население. Носителей английского языка в мире 380 миллионов человек, 510 миллионов считают английский вторым языком, на нём говорит более 1,75 миллиарда человек.

Если не можем производить космические ракеты, то хотя бы надо стараться производить игрушки, в том числе модели космических ракет, самолётов, танков, трансформеров и т. д. Мы, конечно, не можем конкурировать с производителями куклы Барби, однако можно производить кукол, похожих на наших красавиц. Наши художники могли бы заниматься этими и аналогичными делами, что стало бы выходом из тяжёлого положения, в которое они попали. Раньше художники брали заказ из разных организаций на изготовление плакатов, рекламы и т. д. Сейчас эту работу выполняют цветные принтеры, и сотни художников остались без работы.

И ещё один вопрос, который я обязан затронуть. Недавно Джоан Роулинг, автор известной книги о Гарри Потере, стала миллиардером. Напрашивается вопрос, почему же Айтматов не стал миллиардером, ну хотя бы миллионером? Дело в том, что в то время Советский Союз не был членом группы стран, в которых авторское право строго соблюдалось. Те страны, которые перевели на свой язык произведения Айтматова, не платили ему лично и нашему государству авторский гонорар и соответствующий налог. А вот сегодня возможно ли превращение писателя нашей страны в миллионера? Я точно скажу, что это невозможно. Книги о Гарри Поттере продали в количестве более 500 миллионов экземпляров. Причина простая. Английский язык является мировым языком, к тому же англоязычные СМИ работают значительно лучше, чем СМИ на кыргызском языке.

В настоящее время не только у нас, но и в соседних странах книги писателей издаются в малых количествах. 300 или 500 экземпляров — это оптимальный уровень. Только некоторые книги изданы тиражом более

1 000 экземпляров. Одна из них — книга Ысмайыла Кадырова о рекордах и интересных событиях в Кыргызстане и другая — книга Шайлообека Дїйшеева «Агындылар», а третья — «Хан Тейиш» Асанбека Стамова.

Лучшие фильмы России собирают

2 млрд. рублей, а лучшие фильмы Голливуда — $2 млрд. У них рынок больше, и они стараются постоянно расширять его за счёт сокращения доли других участников мирового рынка. Наиболее ярким примером таких действий является организация конкурса «Евровидение», где необходимо спеть песню на английском языке. В Евровидении нам ловить нечего. Не только нам, но всем странам СНГ.

И поэтому надо создать альтернативу Евровидению. Нам нужны свои конкурсы, в которых мы могли бы выявить лучшие произведения наших талантов. В одно время, когда Алматы был Алма-Атой и столицей соседнего Казахстана, ежегодно проводили конкурсы «Азия даусы». Однако после смены столицы Казахстана этот конкурс перестал проводиться.

А сейчас в Казахстане проводится конкурс «Гакку даусы», что в переводе означает «Голос лебедя». Мне лично кажется, что название не совсем удачное. Лебедь красив, сомнений нет. Но голос лебедя сильно уступает голосу соловья и жаворонка.

У нас тоже были попытки собрать хороших исполнителей, прославиться на весь мир, соперничать с фестивалем песни Сан-Ремо, где стали известными такие певцы как Доменико Модуньо, Адриано Челентано, Мина, Джанни Моранди и другие. Но таких условий, как в Сан-Ремо, у нас нет. Это необходимо понять. Европейцы в течение многих веков знают друг друга, есть европейские формы строения музыки. К тому же языки похожие.

А мы хотели собрать весь мир, как в басне Крылова, где художник хотел угодить всем и нарисовал разные, не совместимые друг с другом вещи в одной картине. Нам надо сначала чётко определить цель. Нашей целью не могут быть лавры лучшего конкурса в мире. Для этого нам не хватает сил для приглашения самых лучших композиторов и певцов. У нас нет достаточных финансовых средств, и поэтому необходимо отказаться от такой невыполнимой миссии. Невыполнимая миссия хороша только для Тома Круза, но не для нас. Нам требуется другая цель — постепенное расширение рынка нашей креативной продукции — произведений наших писателей, поэтов, кинорежиссёров, композиторов, певцов, программного обеспечения, компьютерных игр, игрушек, сувениров и т. д.

С учётом всех плюсов и минусов мы должны сначала рассматривать возможность организации фестивалей и конкурсов с участием Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Республики Казахстан. Кыргызский, казахский и узбекский языки близки друг другу, и организация фестиваля сопряжена с меньшими трудностями.

Уже имеются условия для этого. Кыргызскую песню Бахтияра Токторова из группы «Биз» прекрасно исполняют и казахские, и узбекские исполнители. Песни казахского композитора Роза Алкожа с восхищением слушают у нас в исполнении Мирбека Атабекова, Алтынай Нарбаевой и Токтобїбї Черикчиевой, а узбекская певица Шахзода имеет много поклонников в нашей стране. На страницах информагенств появилась даже информация о молодом парне, который женился на девушке, похожей на Шахзоду.

Мы могли бы этот фестиваль организовать на берегу Иссык-Куля, а также в Бишкеке и Оше. При этом надо избежать конкуренции, способной привести к нежелательным тенденциям. Организация конкурса «Айтыш» между казахскими и кыргызскими акынами показала возможность негативных последствий непродуманных действий как организаторов, так и участников конкурса. С этой целью необходимо учредить много призов, в жюри выбрать только профессионалов, причём не только в области музыки, но и политики и дипломатии.

В целом у креативной экономики большое будущее, и нам следует создать условия для её развития.

Время от времени, когда разрабатывают новые программу или стратегию социально-экономического развития страны, обязательно рассматривают вопрос о приоритетах, ведущих отраслях. В числе таких рассматривают обязательно сельское хозяйство. Ведь в сельской местности проживает большинство населения, а значит, большинство электората. Если мы так не напишем, то они не будут голосовать за нас на выборах. Такова логика политиков, что существенно отличается от логики экономистов. В программе перечисляют сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, электроэнергетику, а креативные отрасли остаются в тени. Между тем именно креативные отрасли — фактически локомотив всей мировой экономики. Именно за счёт развития креативных отраслей увеличивается совокупный спрос в экономике развитых стран, а также в мировой экономике. Без этого увеличения спроса давно бы разра-

зился экономический кризис.

Именно в креативных отраслях экономики появляются новые миллиардеры, так сказать, звёзды мирового бизнеса, там чувствуется дух капитализма (согласно термину Макса Вебера). Их имена известны всем. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Илон Маск и другие стали миллиардерами благодаря своим креативным идеям.

Развивая креативные отрасли, мы создаём условия, чтобы наиболее талантливые, интеллектуально развитые, образованные наши соотечественники не уезжали в другие страны, т. е. не произошла «утечка мозгов». Мозги нам самим нужны.

Давайте помогать нашим талантам, сильным людям, чтобы они стали ещё сильнее. Только тогда они наберут силу, равную мощности локомотива, и смогут вытащить нас из трудной экономической ситуации.

Токтогул ЖУМАДИЛОВ.