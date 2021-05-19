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«Участие Всемирного банка как стратегического партнёра в решении новых задач и проводимых реформах поможет восстановить экономику и поддержать социальную сферу в Кыргызстане» — заявил председатель Кабинета министров Улукбек Марипов на встрече с вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

«Хочу выразить благодарность за готовность выделить средства на закупку вакцины против COVID-19. Кроме того, в результате последних событий на кыргызско-таджикской государственной границе разрушены сотни жилых домов, социальные и инфраструктурные объекты. Учитывая необходимость скорейшего восстановления инфраструктуры, предлагаю рассмотреть реализацию проекта восстановления Баткенской области в рамках проекта экономического развития регионов, предусмотренного Рамочной программой партнёрства Всемирного банка до 2023 года», — сказал Улукбек Марипов.

Со своей стороны Анна Бьерде высказалась о готовности ВБ поддержать Кыргызстан по основным направлениям стратегического развития страны и оказать содействие Кабинету министров во всех принимаемых мерах. Собеседники обсудили реализацию текущих совместных инвестиционных проектов по таким направлениям, как телекоммуникация, энергетика, цифровизация, образование, здравоохранение и развитие регионов.

Наша справка: Всемирный банк оказывает помощь государственным органам Кыргызстана в проведении реформ по улучшению инвестиционного климата, укреплению таких важных секторов, как транспорт, сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, образование, государственное управление и социальная защита населения. Со дня вступления нашей республики в группу Всемирного банка подписаны 111 соглашений на $2,1 млрд., из них в настоящее время реализуется 23 проекта на $565,1 млн.