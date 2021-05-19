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Президент Садыр Жапаров встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы

и Центральной Азии Анной Бьерде.

Состоялся обмен мнениями по приоритетам развития Кыргызстана и стратегическим направлениям сотрудничества со Всемирным банком.

Глава государства подчеркнул значимую поддержку Всемирного банка в реализации проектов в приоритетных отраслях отечественной экономики. С удовлетворением отметил плодотворное сотрудничество в реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры страны. Президент подчеркнул, что для Кыргызстана очень важна поддержка партнёров по развитию в реализации стратегических целей и предстоящих реформ. Рассказал о задачах, стоящих перед Кабинетом министров по обеспечению экономического роста, для чего надо реализовать ряд крупных проектов, среди которых — повышение притока инвестиций, увеличение объёмов экспорта, недопущение изоляции страны и роста цен на продовольственные продукты. По словам Президента, запланировано проведение экономических реформ, включая развитие фискальной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики.

«Основные приоритетные отрасли экономики в среднесрочном периоде — это энергетика, сельское хозяйство, недропользование и туризм. Также следует обеспечить развитие «экономики знаний — креативной экономики» — одного из перспективных направлений», — сказал глава государства, подчеркнув, что решено уделить особое внимание развитию системы здравоохранения, образования, созданию благоприятных условий для обеспечения качества жизни и равенства возможностей всех групп населения страны.

Садыр Жапаров поблагодарил Всемирный банк за оказываемую помощь и выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству в сфере энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизации, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, туризма, а также восстановления Баткенской области.

В свою очередь Анна Бьерде сообщила о готовности банка оказать поддержку в преодолении экономических последствий от пандемии коронавирусной инфекции.

Она также поддержала план массовой вакцинации граждан Кыргызстана, добавив, что в ближайшие месяцы Всемирный банк выделит $20 миллионов на покупку одобренных ВОЗ вакцин против коронавируса. Анна Бьерде положительно отозвалась о реформах в энергетике и выра-

зила готовность углубить взаимодействие в данном направлении для выявления возможностей улучшения финансового состояния сектора, расширения производства на основе возобновляемых источников энергии, разработки и реализации программ реформирования сектора и усиления управления. Заявила она и о заинтересованности и готовности продолжить взаимовыгодное сотрудничество по реализации всех совместных проектов в различных отраслях.