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(Продолжение. Начало в номерах от 23 и 30 апреля 2021 года).

В прошлой части я упомянула два фильма — «Пацаны» и «Причина жить». Обе картины объединяет не только обращение к теме «трудных» подростков и их сложных взаимоотношений с родителями. Но также и то, что и там, и там взрослые не смогли помочь детям.

Открытый финал

В «Пацанах» Вову Киреева и его сестру не защитили от влияния нерадивого отца на их жизни, в итоге девушка пошла на суицид, а мальчик, украв пистолет-ракетницу, мчится убивать папашу. Прямо как Зейн в «Капернауме», бежавший с ножом мстить за гибель сестры. В «Причине жить» отвратительная своей занудной «правильностью» и порядочностью фарисейка Да Хе отказалась защитить Чжи Мин от побоев родственников. Вместо этого она постоянно ругает её за якобы дочернюю неблагодарность и очернение семьи (журналистка долго отказывалась верить в то, что её юную подругу жестоко избивают) и требует перестать избегать родню. В итоге Чжи Мин погибла, пав жертвой религиозной заповеди о почитании родителей (или неправильного её толкования?).

В этой же ленте полиция в своё время не помогла школьнику Киму Тхэ Хо. Когда мальчик напал на свою мать, детективы по просьбе родителей прекратили дело, вместо того, чтобы попытаться выяснить мотивы его поступка и забрать Тхэ Хо из семьи. В итоге подросток убил двух человек и попал в исправительное учреждение для несовершеннолетних. Так же, как и Зейн.

И всё же для троих ребят, в отличие от Чжи Мин, надежда есть. Хочется верить, что Ким Тхэ Хо благодаря специальным методам перевоспитания сможет оставить негативное прошлое позади. Хочется верить, что Зейну, у которого теперь есть адвокат, государство сможет помочь. Хочется верить, что воспитатель спортивно-трудового лагеря Павел Антонов и другие воспитанники догонят Вовку. Динара Асанова оставила финал «Пацанов» открытым для того, чтобы общество смогло само его выстроить, изменившись и став таким, которое сможет вовремя поймать беспомощного человека в его трагедии и спасти, в котором у ребят будет надежда.

Как я писала в прошлой части, понимание причин того, почему дети, люди становятся злодеями, не означает отрицания наказания. Возмездие и временная изоляция от общества необходимы для исправления преступника и предотвращения новых преступлений. Но понимание это должно побуждать нас помогать несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на ранней стадии: когда они ещё не оказались на улице, не связались с компанией с дурным влиянием, не пошли по кривой дорожке, не вступили в конфликт с законом или — самое ужасное — не стали калеками или погибли.

Хочется верить и в то, что смерть Чжи Мин не напрасна, что она отрезвит её родных, даст им понять, что их «воспитание» было не благом, а адом; что оно не «делало человеком» их ребёнка, а убило его. Впрочем, такое вряд ли возможно. И мы видим, как, споря с Да Хе, брат Чжи Мин оправдывается и утверждает, что всему виной упрямство той: сама, мол, всегда всех из себя выводила.

Врата для тьмы

Вернёмся к теме детских самоубийств. Я не знаю, какой процент суицидов несовершеннолетних происходит из-за родителей: из-за того, что либо довели до него, либо не дали ребёнку достаточно поддержки, чтобы он знал, что в защите и безопасности и любую беду они помогут ему пережить.

Но я в курсе, что нельзя вину за все без исключения случаи сваливать на матерей и отцов (так же, как и за детское бродяжничество: иногда дело в психическом расстройстве). К примеру, мне известна история о том, как ребёнок постоянно хотел покончить с собой из-за травли в школе, но его останавливали мысли о горе мамочки, с которой у него сложились близкие отношения.

Иногда всё сложно. Бывает, ребёнок, чаще всего подросток, попадает под негативное влияние постороннего человека. Хотя, наверное, можно говорить о том, что старшие не уследили, но всё-таки тут и вправду всё очень запутанно, нужно разбираться.

Во все времена взрослые беспокоились из-за влияния музыки, кинематографа, мультипликации, субкультур и прочего незнакомого на подрастающие поколения. То мамаши, объединяясь в какие-то комитеты и комиссии, прослушивают рок-композиции, выискивая в них призывы к насилию и бунту. То под раздачу попадают аниме, интернет и религиозные сборища. Я вижу, что даже в благополучных, любящих, интеллигентных семьях прекрасные дети чрезмерно увлекаются компьютерными играми или аниме. В какой момент надо начинать беспокоиться?

Игры играм рознь. Мы когда-то об этом писали («Так ли безобиден Люцифер?» в номере от 8 февраля 2019 г., адрес на сайте https://slovo.kg/?p=102433). Что касается аниме, то давайте разберёмся, что это такое.

Открытый финал

Этот термин в понимании многих ассоциируется с японской мультипликацией, потому что именно японцы так называют анимационные творения. Вот только, как и в любой другой стране, в Японии есть разные мультфильмы: разные студии, авторы, сюжеты, идеи, стили и жанры. Полнометражные высокохудожественные картины приносили их авторам Хайяо Миядзаки, Исао Такахате, Сатоши Кону, Макото Шинкаю награды на различных престижных мировых кинофестивалях. И я тоже очень люблю мудрые и пронзительные фильмы, в которых пропагандируются пацифизм, экология, человечность, добро и другие важные темы, — «Могила светлячков», «Ходячий замок Хаула», «Служба доставки Кики», «Навсикая из долины ветров», «Принцесса Мононоке» и другие.

Но есть также и огромное количество работ японских студий, не отличающихся ни глубоким смыслом, ни художественной ценностью. Иногда они полны депрессии и тематики смерти, насилия, крови. И порой формируют и потакают сексуальным извращениям или заигрывают с сатанизмом. Разумеется, это не будет настолько прямолинейно, что ребёнок посмотрит какое-то аниме и тут же пойдёт и повесится. Последствия могут проявиться не прямо и не сразу. Мне самой понадобилось много времени (изучения японской современности) и жизненных наблюдений, чтобы поверить, что взаимосвязь всё же существует.

В 2011 году я поехала в Страну восходящего солнца малоинформированным человеком, знавшим о той лишь по книгам Всеволода Овчинникова и Владимира Цветова. Но с тех пор успела понять, что Япония всё ещё та, какой увидели её советские публицисты, и в то же время уже совершенно другая. Вместо самураев — отаку (фанаты аниме и манги). Гейш в красивых кимоно (которые, похоже, только в квартале Гион в Киото и остались) теперь теснят школьницы в коротких юбках и гольфах или костюмах горничных, в специальных кафе развлекая взрослых дяденек-фетишистов. «Госу», то бишь готика (которой увлечена молодёжь и которая оказала влияние не только на комиксы, мультипликацию, кинематограф и моду, но и на японскую рок-музыку, породив стиль «вижуал-кей»), тесно связана с сатанизмом. А на огромных музыкальных площадках проходят фееричные шоу с сатанинской символикой и атрибутикой певца Гакта и девчачьей кавайи-метал-группы Babymetal.

Я просто коротко напомню, чем опасен сатанизм. Летом 2005 года в бишкек-

ском микрорайоне «Восток-5» с крыши дома №30 сбросились четыре девушки (сначала две, позже ещё две). Некоторые признаки указывали на взаимосвязь суицидов с сатанизмом (читайте здесь: https://www.kp.kg/daily/23563.4/254782); даже на популярных тогда форумах якобы друзья покойных подтверждали, что те состояли в сатанинских группах, которые постоянно на этой крыше и тусили. Правда, следствие так и не объявило обществу никаких выводов. Кстати говоря, в газете «Вечерний Бишкек» (https://vecherka.kg/2006/05/26/diavol/1.html) лидером местных сатанистов назвали одного молодого тогда и известного в наших кругах журналиста. Но ничего не доказано, человек этот с началом розыска уехал из страны (хотя периодически наведывается). Суть не в этом. И даже не в том, что сатанисты в стране действительно есть: несколько лет назад они пытались встать на учёт в Госкомиссии по делам религий, но не смогли представить необходимые для регистрации данные 200 членов. А в том, что мы не должны сбрасывать со счетов версию о взаимосвязи суицидов с деструктивным вероучением.

Держаться золотой середины

Понимаете? Нельзя впадать в крайности. С одной стороны, неверно говорить, что вся рок-музыка деструктивна или все аниме опасны. Есть ведь и христианский рок. И даже рок-оперы, например, «Юнона и Авось» Рыбникова или «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера. И существуют прекрасные светлые японские мультфильмы. Но, с другой стороны, — опасно не учитывать, что влияние некоторых произведений на людей разрушительно.

Чревато запрещать ребёнку, подростку вообще всё, что, по мнению взрослого, принесёт ему вред. Но позволять ему то, что действительно вредно, как минимум безответственно. Правозащитник, директор общественного фонда «Лига защитников прав ребёнка» Назгуль Турдубекова отмечает, что это тоже форма насилия (кстати, в одной из следующих частей представлю вам интервью с ней).

Вспоминая себя тинейджером, могу утверждать, что кинематограф, мировые культура и искусство, и даже социальная реклама (призванная к обратному) романтизируют всё то, что юному человеку может навредить: сигареты, наркотики, алкоголь, секс, бродяжничество и антисоциальное поведение. Этого не избежать. Но что мотивировало меня не терять контроля над своей жизнью? Предупреждения медиков о последствиях — в СМИ, специальной литературе. Хотя, может, с кем-то это и не сработает… Много лет спустя, позврослев, работая в проектах по ВИЧ, я своими глазами увидела, где и как улетучивается вся эта подростковая романтика.

Возможно, неплохой выход — поступать так, как это сделал американский рок-музыкант Ди Снайдер (Twisted sister), написавший книгу «Курс выживания для подростков»: он не морализировал, а просто рассказывал о том, какие неприятности поджидают за манящими вывесками, развешанными там и тут дьяволом. Но для того, чтобы такой разговор со своим чадом возымел эффект, нужно чтобы вообще между родителями и детьми существовали любовь, контакт и доверие, чтобы беседы на любые темы были традицией. Чтобы старшее поколение не страдало паранойей, привычкой вообще сочинять и преувеличивать опасности. Иначе пиши пропало. Отпрыск не поверит либо всё пропустит мимо ушей («опять нотации, достало»), либо сделает всё наоборот. Назло или потому, что предки для него не авторитет (как в фильме «Служебный роман», помните? «Значит хорошие, надо брать»). Ну и, разумеется, чего можно ждать, если родитель сам подаёт дурной пример, чем-нибудь злоупотребляя?

Огромное значение имеет и среда. Часто дети совершают какие-то вещи под давлением сверстников. Значит, надо научить их не поддаваться чужому влиянию, не бояться идти против толпы и оставаться одному. Помочь им найти других друзей, например, записав на курсы, в кружки и секции (осторожно со спортом!), только не особо усердствуя с этим.

Не толкайте детей в объятья «кита»

Очень важный момент: не следует пытаться узнать, не делает ли ваше чадо чего-то опасного, копаясь в его вещах, читая его дневники, переписки, подслушивая телефонные разговоры, следя за ним, расспрашивая его друзей или ему самому устраивая унизительный допрос. Ребёнок, сколько бы ему ни было лет, личность, ощущает себя ею и имеет право на личное пространство, как в буквальном смысле (в виде комнаты или её части), так и в психологическом.

Есть поучительный фильм на эту тему — «Мужчины, женщины и дети» (2014 г., США, реж. Джейсон Райтман). Несколько семей с детьми и разными подходами к их воспитанию. Две крайности: можно всё и нельзя ничего. Кнут и пряник. Вот один

отец, узнав, что его сын сидит на сайтах для взрослых, не говорит с ним об этом, а у пацана начинаются сексуальные проблемы. Вот одна мать потакает бесстыдству своей дочери, а в результате девушку не берут участницей в телешоу, боясь, что упоминание порнографии повредит репутации телеканала. Вот другой отец сносит с компьютера сына видеоигру и блокирует в банке его аккаунт (игра-то платная). А у парня его виртуальные партнёры по игре были немногими друзьями после того, как его начали травить в школе. Там он находил отдушину, тяжело переживая развод родителей. В слезах он пишет своей девушке на сайте, но его грубо отбривает её мать: она параноидально контролирует всю жизнь своей дочери, включая и виртуальную. Одинокий подросток глотает кучу таблеток, чтобы свести счёты с жизнью…

Этот фильм напомнил мне нашумевшую историю с группами смерти в интернете и с российской игрой «Синий кит». У нас паника родителей и учителей вылилась в издевательства и унижения детей: у них проверяли содержимое и отбирали смартфоны, запрещали подходить к компьютерам…

Я в те дни разговорилась с одним интересным человеком на эту самую обсуждаемую тогда тему. И она высказала неожиданную и правильную мысль. Взрослые сами виноваты, что дети подпадают под влияние модераторов игры, потому что не научили их иметь внутренний стержень и не поддаваться внушению кого попало. Потому что, по большому счёту, сами не умеют этого: «Ведь то же самое: попадаются на уловки политиков».

И правда. Если проследить всю историю человечества, то она вся — игра «Синий кит». Манипуляторы манипулируют, а люди подпадают под их влияние. Гитлеры, муссолини, хаббарды и муны, финансовые пирамиды… Люди пьют БАДы, периодически верят в скорый конец света, в теории заговора и прочую ерунду…

Вера — великий дар. Но внушаемость, подверженность манипуляциям, отсутствие критического мышления и склонности к анализу, трусливая покорность — это страшно.

Вы думаете, создатели игры манипулируют только детьми? Отнюдь. Они сманипулировали всеми взрослыми в трёх странах: России, Кыргызстане и Казахстане. Всюду старшие впали в истерику и при этом хотят, чтобы их отпрыски не поддавались чужому влиянию. Как?.. Нет, они не хотят, они знают, что это невозможно, поэтому единственное, что приходит им в голову, отобрать телефон, вырубить интернет и требовать закрытия интернет-клубов. Папы-мамы и учителя ведут себя точно так же, как государство по отношению к ним. Ведь оно делает вид, что беспокоится за безопасность граждан и под видом борьбы с терроризмом пытается регулировать «всемирную паутину», прослушивать нас и читать наши почту, мессенджеры и соцсети, следить через видеокамеры, придумывать строгие законы и собирать биометрические данные.

Что делать? Научиться думать, сомневаться, искать, копать глубже, смотреть на всякую ситуацию с разных сторон, идти против толпы, никогда не стоять на стороне большинства (да и вообще, как оказалось, ни на чьей стороне), задавать вопросы и громко высказывать недовольство и стоять за себя. Учить этому своих детей.

Покорный, молчаливый, вежливый, малодушный, неуверенный человек — тихий убийца себя и окружающих.

(Продолжение следует).

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Иллюстративные фото автора.