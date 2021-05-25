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Садыр Жапаров посетил Республиканскую детскую инженерно-техническую академию «Алтын түйүн», расположенную в Бишкеке.



Во дворе учреждения воспитанники академии продемонстрировали навыки управления дронами, восточных единоборств, презентовали мини-трактор, собранный учащимися. Воспитанники клуба «Созвездие» предложили Садыру Жапарову войти в планетарий и посмотреть на «иллюстративное небо».

Президент ознакомился с классами робототехники, информатики, изобразительного искусства, 3D-моделирования, астрономии. Учащиеся показали различные модели собранных ими роботов, роботизированную технику, проекты моделирования и программирования, рассказали о своих творческих достижениях и планах на будущее.

Садыр Жапаров в беседе с преподавателями и воспитанниками академии отметил потенциал учреждения для широкого внедрения педагогических инноваций и накопления новых технологий дополнительного образования.

«Очевидно, что здесь сохранены лучшие традиции технического образования. Несмотря на непростой период, мне приятно отметить, что здание академии сохранилось, а проектные, изобретательские, конструкторские и исследовательские работы продолжаются», — сказал Садыр Жапаров и отметил вклад преподавателей и руководства академии.

Садыр Жапаров выразил полную поддержку дальнейшему развитию технических знаний студентов с целью экономической модернизации страны.

«Сегодняшний день выдвигает другие требования. Мировое сообщество присоединилось к промышленной революции «Поколения 4.0″. В связи с этим мы сталкиваемся с новыми серьёзными вызовами, которые требуют иных подходов к образованию молодёжи», — подчеркнул Президент, отметив два стратегических сектора в развитии отечественной экономики, — горнодобывающая промышленность и энергетика, где требуются глубокие знания в области естественных и технических наук. Следовательно, как сказал Президент, надо реформировать образовательную сферу, создав систему, отвечающую потребностям экономики и требованиям новой эпохи.

Садыр Жапаров поздравил всех присутствующих с предстоящим 60-летием академии «Алтын түйүн», подчеркнув, что бюджет образовательного учреждения решено увеличить вдвое.

Глава государства также поручил проработать вопрос открытия филиалов детской инженерно-технической академии «Алтын түйүн» в областных центрах страны. Учитывая пожелания воспитанников и преподавателей академии, Президент сообщил, что для спортивных занятий и досуга учащихся на территории учреждения начнут строительство футбольной и волейбольной площадок.

Педагоги академии попросили главу государства и далее уделять особое внимание развитию инженерно-технического образования в стране, для того чтобы Кыргызстан прославлялся не только как аграрная, но и технологичная страна. Они поделились своими мыслями по данному вопросу, высказали некоторые пожелания о дальнейшей модернизации деятельности академии.

Президент Садыр Жапаров поручил Министерству образования и науки незамедлительно принять в работу все озвученные на встрече вопросы.

Наша справка: Республиканская детская инженерно-техническая академия «Алтын түйүн» основана в 1961 году. Сегодня это единственное в Кыргызстане специализированное внешкольное учреждение, занимающееся развитием STEM-образования и научно-технического творчества молодёжи с применением информационных технологий. Здесь обучается в онлайн- и оффлайн-режимах более 1 800 детей и подростков в 40 детских объединениях по таким направлениям, как робототехника и алгоритмизация, основы технического моделирования, информатика и программирование, инженерия, 3D-моделирование, компьютерный дизайн, решение изобретательских задач и патентоведение, рисование, шахматы и др.

Фото Султана Досалиева.



