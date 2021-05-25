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Девятый международный Иссык-Кульский марафон ШОС имени С. Джуманазарова ждали долго, поскольку в минувшем году пандемия не позволила его провести. Организаторы смогли достойно подготовиться к его старту, и вот в прошедшую субботу на ипподроме в Чолпон-Ате около 2,5 тысячи профессионалов и любителей бега из более чем 30 стран планеты вышли на дистанции, которые входили в программу забегов вдоль знаменитого озера. Общий призовой фонд соревнований составил 1 миллион 44 тысячи сомов. Кроме того, многочисленные спортивные награды приготовили для атлетов спонсоры соревнований. У нашего марафона были на этот раз и некоторые особенности, его организаторы и устроители разработали целый алгоритм действий по профилактике коронавирусной инфекции при проведении марафона ШОС. Впервые атлетов проверяло Национальное антидопинговое агентство КР. Иностранные участники забегов допускались к стартам только при наличии отрицательных ПЦР-тестов и после изоляции в гостиницах на сутки. Другой важной особенностью состязаний стало участие в церемонии его открытия Президента Садыра Жапарова.



Напутствуя участников иссык-кульских беговых стартов, он отметил, что в конце прошлого года Иссык-Кульский международный марафон ШОС признали лицензионным, а атлеты, выполнившие нормативы, получили возможность завоевать лицензию на Олимпиаду в Токио и право участия в чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх. «Кроме того, спортивные мероприятия укрепляют сотрудничество между государствами — членами ШОС, что способствует развитию туризма и международных дружеских спортивных связей, а также выявляют сильнейших марафонцев в регионе. Первого декабря 2019 года в китайском Куньмине подписан меморандум о взаимопонимании между Куньминским и Иссык-Кульским марафонами ШОС», — подчеркнул глава государства. Далее он отметил, что в 2021 году Иссык-Кульский марафон ШОС включён в календарь гонок Lebel Road Races, публикуемый World Athletics, включающий 191 марафон в 49 странах планеты. Он начинается с женского марафона в Осаке и заканчивается через 11 месяцев стартами в Мадриде, Бельцано и Сан-Паулу.

«Не случайно говорят, что спорт — это здоровье, а оно является достоянием народа, а здоровье нации — это развитая страна. Спорт укрепляет человека физически. Таким образом, обеспечивая интерес большинства населения к спорту, мы защищаем здоровье народа, а наша молодёжь и подрастающее поколение будут здоровыми и духовно развитыми. Поэтому развитие спорта — это не только средство достижения высоких результатов, но и здоровье людей. Государство продолжает создавать условия для занятий физкультурой и спортом. Комплексное развитие физической культуры и спорта — один из приоритетов государственной политики», — заявил С. Жапаров.

Он также пожелал всем участникам марафона на кыргызском море и любителям лёгкой атлетики семейного счастья, успехов, спортивных достижений и быть активными членами общества. «Пусть в марафоне победит сильнейший. Самая большая победа — это ваше участие. Желаю вам всем удачи!» — сказал Президент. Затем он пожал руки первой шеренге стартующих атлетов.

В этом году результаты Иссык-Кульского марафона на дистанциях классического забега (42 километра 195 метров), полумарофона (21 километр 97 метров), 10 километров и забега на 3 километра и скандинавской ходьбе на это же расстояние фиксировались с помощью системы электронного измерения времени uRTIME. Её главная составляющая — миниатюрная электронная метка, или чип, носитель информации с индивидуальным идентификационным кодом участника. В чипе нет источника питания, он пассивен или разряжен, а чтобы работал, ему нужно передать энергию «по воздуху». Чип становится передатчиком энергии только попадая в магнитное поле высокочастотных антенн. Он представляет из себя наклейку, где располагаются антенна и микросхема, и может использоваться в различных погодных условиях, даже в снег, дождь, жару и холод. Магнитное поле системы имеет свою зону действия приёмо-передающих антенн, встроенных в коврики на месте старта, а также в чек-пойнты на трассе и финише.

Чип посылает сигнал с уникальным кодом, который поступает в связанный с каждой антенной декодер, а тот фиксирует персональное время участника. Декодер преобразует и передаёт информацию в компьютер для дальнейшей обработки. В процессе обработки данных проверяется наличие отметок каждого чипа последовательно на старте, всех контрольных точках и финише. В случае подтверждения правильного прохождения всей дистанции результат участника отражается в официальном итоговом протоколе. Поэтому атлеты должны обязательно пройти старт, финиш и контрольные точки, пробегая через резиновый коврик или близко к вертикально установленной антенне. В момент прохождения спортсменом старта, финиша и всех контрольных точек номер на груди надо держать открытым, а чип не сгибать и не отклеивать до старта и не меняться стартовыми номерами после их получения в пункте выдачи. Вот такие правила были на марафоне в Чолпон-Ате.



Перед началом забегов мы познакомились с некоторыми участниками соревнований. Расул Айдаров, например, инженер-строитель из Бишкека приехал на марафон с товарищами из компании «Имарат-строй». У них целая группа любителей бега, и они стараются принимать участие легкоатлетических стартах. На марафон прибыли только трое его коллег, поскольку остальные заняты работой. Все бегуны-строители выступили на дистанции 10 километров. Здесь также стартовал и учитель-пенсионер из Кара-Кульджи Суюнбай Кадырбаев. Бежал он впервые, а серьёзно бегом занялся уже выйдя на отдых. Своим примером он хочет вовлечь в занятия лёгкой атлетикой местных ребят, чтобы они были сильными, здоровыми, красивыми и популярными. На старте 10-километровой дистанции мы встретили также свою коллегу, спортивную журналистку из Бишкека Гулизу Авазову. Она уже несколько лет увлекается участием в марафонских стартах и хочет побить личный рекорд — пробежать выбранную дистанцию менее чем за 58 минут. Забегая вперёд, скажем, что на этот раз время она показала чуть хуже. Познакомились мы и с ветераном марафонских забегов из Кыргызстана, бывшим экономистом Равилем Ногаевым. Ему сейчас 81 год, и аксакал вышел на старт Иссык-Кульского марафона уже в восьмой раз. Правда сейчас бежит только 3 километра. Начал увлечение бегом на дальние дистанции, когда ему минул только 61 год. На его счету участие и в других международных стартах, например, Кишинёвском международном марафоне. Скажем сразу, ветеран достойно завершил в Чолпон-Ате выбранную им дистанцию.



Первыми на Иссык-Куле стартовали участники классического марафона, бежавшие все 42 километра 195 метров. Здесь у мужчин борьба развернулась между многоопытными кыргызстанскими легкоатлетами Ильем Тяпкиным, Жоодобеком Кочконбаевым и примкнувшим к лидерам гостем из Таджикистана Шокиржоном Мамейкуловым. Точно в таком порядке они и финишировали. Тяпкин в самом начале ушёл в отрыв и своё лидерство до конца многокилометровой дистанции никому не уступил. Его время — 2 часа 27 минут и 44 секунды. Вторым был Кочконбаев с результатом 2 часа 29 минут и 50 секунд. У таджикского марафонца время такое — 2 часа 56 минут и 58 секунд. Под стать своему супругу сильнейшей у женщин была Мария Коробицкая (жена Тяпкина), показавшая результат 2 часа 39 минут и 40 секунд. Второй на финише стала именитая наша бегунья Дарья Маслова, которая долгое время лидировала на дистанции среди женщин, но потом Коробицкая догнала её на 37-м километре марафона, затем оторвалась от сильной соперницы и в итоге выиграла Иссык-Кульский марафон среди женщин. Бронзу завоевала опытная спортсменка Гульшатай Сатарова, но она больше известна как мастер бега на средние дистанции (800 и 1 500 метров). За первое место победителям вручили сертификаты на 140 тысяч сомов. Серебряные призёры получат по 100 тысяч сомов, а обладатели бронзовых наград — по 70 тысяч сомов.

В полумарафоне сильнейшими у мужчин стали кыргызстанцы Нурсултан Кенешбаев (первое место) и Бердигул Айтбай улуу (второе место), а бронзу добыл на побережье Иссык-Куля таджикский стайер Хасанжон Акбаралиев. В женском забеге на эту дистанцию первенствовала гостья из Украины Екатерина Прокофьева. Второй была бегунья из Узбекистана Сабина Талачева, а третьим призёром стала наша именитая триатлонистка Юлия Фернас. Все победители получили по 50 тысяч сомов, обладатели серебра — по 30 тысяч, а бронзовые призёры — по 20 тысяч сомов призовой суммы. Победителем Иссык-Кульского марафона на дистанции 10 километров у мужчин стал кыргызстанец Мусулман Жолооманов, а среди женщин лучший результат показала наша бегунья Келин кызы Айткуска. Кроме этого, награды получили также победители среди возрастных групп, ЛОВЗ и в соревнованиях по скандинавской ходьбе.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото из интернета.