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9 Мая отмечают практически во всех уголках планеты. Это символ героического прошлого, праздник мира, добрососедства, взаимопонимания и взаимодействия.



Однако в последние десятилетия предпринимаются активные попытки переписать историю, разрушить стремление бывших союзных государств к единению и проведению скоординированной политики, а также подорвать идеологические основы и умалить вклад советских республик в борьбу с фашизмом. Поэтому сегодня крайне важно сохранить историческую правду и память о Победе советского народа в Великой

Отечественной войне, нацеленные на противодействие попыткам изменить факты, на осознание недопустимости разжигания вражды в обществе, региональных конфликтов, терроризма и других негативных проявлений. Об этом и многом другом говорили эксперты на онлайн-конференции «Фальсификация истории Великой Отечественной войны на постсоветском пространстве в разрезе геополитики: позиции, источники, масштабы распространения».

Открывая заседание, политолог Игорь Шестаков отметил, что ежегодно в преддверии Дня Победы в интернете распространяется различная информация об исторических событиях в Великой Отечественной войне. С одной стороны, это позволяет молодому поколению не забывать про подвиги предков, которые отстояли свою Родину. С другой же, появляются вбросы, которые нацелены на изменение исторических событий. Все эти информационные выпады имеют сценарную основу и соответствующее финансирование от внешних заказчиков, которые стремятся всеми способами перечеркнуть роль советских солдат в разгроме фашизма. К сожалению, всё меньше часов уделяется в школах для изучения истории Великой Отечественной войны, что позволяет фальсифицировать события. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия по дискредитации значимости Победы, у кыргызстанцев её невозможно отобрать. «Для нас память о войне имеет большое общественное значение. Несмотря на существующие ограничения из-за пандемии, в Бишкеке и других городах страны небольшие группы активистов в этом году провели шествие Бессмертного полка. Это свидетельствует о том, что в нашей стране ВОВ — прежде всего история семьи. И 9 Мая невозможно перечеркнуть политической конъюнктурой или информационными войнами. В кыргызстанцах живёт светлая память о близких, которые воевали против фашизма и отдали свои жизни. История Победы — история семьи. Они неразрывно связаны», — отметил Игорь Шестаков.

В свою очередь советник посольства Кыргызстана в России Мирлан Тургунбеков отметил, что в последнее время идут активные информационные атаки на историю, вплоть до её беспринципного и циничного переписывания. Однако всем стоит помнить о не имеющем срока давности решении Нюрнбергского трибунала по факту зверств — преступлений против человечества, которые совершил гитлеровский режим. «Все страны должны рассматривать этот документ как основу в изучении истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Безусловно, необходимо также продолжать раскрывать архивные и ранее засекреченные данные, поскольку прозрачность в этих вопросах позволит естественным образом сохранить историческую правду», — подчеркнул дипломат.

В свою очередь директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС из Беларуси Дмитрий Беляков заявил, что Великая Победа священна. Она всех объединяет независимо от национальности — кыргызов, белорусов, армян, русских и т. д. «Мы потомки победителей, потому что ВОВ стала квинтэссенцией советского духа, поднявшегося на ужасную войну против фашизма за будущее всего мира. Сейчас же Запад пытается отплатить нам за то, что разрушили его планы уничтожения СССР. Фашизм являлся своего рода проектом, созданным прежде всего Великобританией и США», — заявил эксперт.

Он рассказал, что в Беларуси сейчас очень остро стоит вопрос с фальсификацией истории. Есть люди, которые, например, пытаются реабилитировать белорусских коллаборантов, по сути, пособников фашистов, которые сражались против своего же народа. Сейчас их красно-белая символика используется деструктивной оппозицией, которая пытается накачать народ идеями, что якобы Белоруссия находилась под гнётом СССР и население от этого страдало, поэтому во время войны сражались против Советской власти. Ещё одно направление — уравнять Сталина и Гитлера. Причём работа ведётся достаточно системно.

Дмитрий Беляков заявил, что серьёзная фальсификация некоторых моментов происходит и на уровне образования — скрываются факты фашистских зверств, количество концлагерей, которые существовали в Белоруссии. «А их было много, и самые страшные — детские концлагеря, где из ребятишек, которых приводили на заклание фашистам местные предатели, выкачивали кровь для немецких солдат. Все эти факты выдаются небольшим мягким мазком, несмотря на то, что Белоруссия — страна партизан, которая в рамках СССР внесла огромный вклад в победу над мировым фашизмом», — подчеркнул он.

А вот учитель истории и обществознания из Кемерова Антон Лебедев считает, что дискуссия относительно ВОВ возникла в обществе в начале 1990-х годов в связи с распадом СССР и коммунистической идеологии, а также в силу рассекречивания архивов и знакомства с иностранной историографией, а в начале нулевых академические споры и «расширение кругозора» читателей сменились откровенными попытками официальных структур некоторых постсоветских государств реабилитировать пособников нацистской Германии, а в публицистике и информационном пространстве уравнять советский коммунизм и германский нацизм. «Подобная дискуссия продолжается. Причём речь идёт не об узких академических кругах. Современный формат выносит обсуждение данной проблемы в СМИ, охватывающих широкую аудиторию, в том числе молодёжь. В лагере «обличителей» и борцов с «мифами советской пропаганды» выделяются общие черты. Общим местом является всеобъемлющая критика действий советского руководства и лично Сталина. Далее можно выделить желание «обелить», вывести из-под критики действия стран Запада. Третья общая позиция — уравнивание коммунизма и нацизма, лично Сталина и нацистского руководства в вынашивании и подготовке захватнических планов. Но то, что события Великой Отечественной войны стали на сегодняшний момент объединяющей идеей современного общества, наглядней всего выражается в акции «Бессмертный полк» потомков фронтовиков», — отметил историк.

По мнению эксперта по вопросам безопасности Таалайбека Джумадылова, в вопросах противодействия искажению истории Великой Отечественной войны необходимы наступательные действия и целенаправленная государственная политика, а также совместная межгосударственная в рамках ЕЭАС и ШОС. «Фальсификация является широкомасштабным проектом дискредитации истории, которая финансируется нашими геополитическими противниками — США и их сателлитами — в контексте сдерживания России. Это делается, чтобы разрушить дружбу и единство наших народов изнутри. И в определённом смысле им это удаётся. У нас есть отдельные люди, героизирующие туркестанский легион, басмачество. После событий на границе наблюдается кампания по дискредитации ОДКБ, Евразийской интеграции», — отметил специалист.

А вот кандидат исторических наук, доцент КНУ Нарынбек Алымкулов считает, что фальсификаторы пользуются тем, что некоторые аспекты истории Великой Отечественной войны недостаточно изучены, описаны или переданы в искажённой форме. «Одну из ключевых ролей в борьбе с изменением истории должны играть исследователи. Перед ними стоит множество актуальных задач и лежит большая ответственность: необходимо приложить усилия, чтобы раскрыть малоизученные вопросы. Учёные бывшего СССР должны объединиться и заново написать правдивую, истинную историю о войне, заполнив все существующие пробелы, чтобы не дать шанса тем, кто хочет её исказить. Например, один из болезненных, но малоизученных вопросов — реальное число погибших, в том числе по республикам. Например, в Кыргызстане одиннадцать авторов дают разные данные», — заявил историк.

Эксперт из Еревана Цовинар Костанян обратила внимание, что сегодня во многих странах наблюдаются акты вандализма по отношению к памятникам войны. Также пытаются переписать историю и книги. Это делается на уровне всевозможных общественных организаций, которые финансируются Западом и преследуют цель фальсифицировать итоги ВОВ и Второй мировой войны, чтобы принизить значение Великой Победы советского народа. В республиках, где не шли активные военные действия, пропагандисты нередко пытаются внедрить идеи, что Великая Отечественная являлась войной России, Белоруссии и Украины. «Понятно, что так могут говорить только люди, не знакомые с историей, либо же те, кто преднамеренно искажает факты. Что касается Армении, то у нас с большим трепетом относятся к Великой Отечественной войне и Дню Победы. Мы также сохраняем памятники. На государственном уровне не наблюдается и попыток фальсификации истории. Дело в том, что к началу войны население республики составляло 1,5 млн. человек, и 20% из них ушли на фронт. Поэтому практически нет ни одной семьи, чей родственник не воевал бы в 1941-1945 годах. И этой памятью настолько пропитано сознание народа, что попытки фальсификаций просто недееспособны. Есть общественные организации, обильно финансируемые западными структурами, которые периодически пытаются вести искажённую пропаганду, но их никто не воспринимает всерьёз», — рассказала Цовинар Костанян.

По словам эксперта, попытки переписать факты нацелены на то, чтобы не позволить странам евразийского пространства строить общее будущее. Пытаясь выбить из-под наших ног почву общей истории, наши недоброжелатели хотят добиться того, чтобы в дальнейшем мы не смогли объединиться и вместе развиваться.

В своём выступлении писатель Салима Шарипова подчеркнула, что Великая Отечественная война — священное и самое благородное явление, которое связывает миллионы людей разных национальностей не только на постсоветском пространстве. «Тогда погибло около 27 млн. граждан. Советский Союз вынужден принести такую жертву, и этого никогда никто не сможет оспорить, как и те межнациональные единства, братства и содружества, которые были в СССР, и за которые мы должны держаться сейчас.

Почему фальсифицируют историю? Потому что наши недруги посягают на самое святое, нацеливая свои усилия на малообразованное и непросвещённое молодое поколение. К сожалению, мы должны признать, что за тридцать лет независимости мало уделяли внимания идеологии и образованию подрастающего поколения, поэтому они и стали мишенью наших врагов, которые преподносят искажённые факты как историческую правду», — заявила она.

А вот по мнению политического обозревателя Аркадия Гладилова, история всегда являлась служанкой власть имущих. В разные годы она по-разному интерпретируется, и это касается также истории Великой Отечественной войны. «В этом нет ничего удивительного, поскольку всегда внимание акцентируется на тех или иных событиях в угоду существующему моменту. Поэтому я очень сомневаюсь, что когда-то напишут полную, честную и беспристрастную история. Да, на Западе идёт передёргивание тех или иных фактов и событий, но было бы удивительно, если бы они подчёркивали роль СССР в победе над фашизмом. Естественно, они хотят высветить роль своих армий в той войне. Нам же важно, чтобы до нашего народа доводились истина и правда», — отметил аналитик.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории КемГМУ Вадим Шиллер рассказал в своём выступлении, что фальсификация истории в современном мире является не только результатом деятельности отдельных «добросовестно заблуждающихся» непрофессионалов, в том числе российского происхождения, издавших серию псевдоисторических трудов, при написании которых абсолютно игнорировались принципы источниковедения и методологии исторической науки, что привело к фатальному числу фактических и фактологических ошибок, но и инструментом решения политических и геополитических задач, успешному решению которых способствует бурное развитие глобальной сети интернет в совокупности с функционирующими на её основе сетевыми ресурсами и площадками. «Потенциальные и реальные геополитические противники России фальсифицируют преимущественно историю Второй мировой войны, закрепляя в нормативно-правовых актах, национальных учебниках истории, художественной литературе, а также документальном и игровом кино установки, отождествляющие СССР и нацистскую Германию и возлагающие равную ответственность за развязывание мировой войны на Сталина и Гитлера, выводя таким образом Советский Союз из статуса страны-победителя и освободителя ряда европейских стран в категорию государства-преступника. Эти установки автоматически переносятся на современную Российскую Федерацию как правопреемницу СССР, фактически развязывая руки русофобской пропаганде и легитимируя в массовом сознании европейских народов жёсткие политические санкции антироссийской направленности. Одновременно с попытками ввести СССР в корпус стран-агрессоров предпринимаются попытки реабилитации нацизма через значительное принижение масштабов геноцида населения оккупированных территорий, оценки концлагерей как исправительно-трудовых учреждений, а не мест тотального уничтожения людей, а также попыток представить нацистскую Германию не как агрессора, а как слепую жертву хитрых манипуляций кремлёвской политической элиты, пытавшейся сделать из Третьего рейха «ледокол мировой революции».

К факторам, способствующим успешной фальсификации истории, можно отнести и разрыв связей между поколениями, и продолжающееся бурное развитие виртуального пространства, выступающего не только в качестве средств коммуникации, но и площадкой хранения и распространения разнородной информации. В силу отсутствия в виртуальном пространстве института рецензирования и редактирования, а также максимальной степени доверия со стороны молодёжного сегмента общества любые исторические фейки позитивно воспринимаются и хорошо усваиваются пользователями виртуальных сетевых ресурсов. Также к этим факторам относится отсутствие интереса молодёжи к отечественным фильмам про Великую Отечественную войну, как советским, так и современным российским. По данным мониторинговых замеров, 93% опрошенных предпочитают зарубежное кино отечественному», — заявил Вадим Шиллер.

В свою очередь доктор политических наук, профессор СИУ-РАНХиГС, старший научный сотрудник Центра изучения России Восточно-Китайского педагогического университета Сергей Бирюков, отметил, что система, построенная с помощью нацистских политтехнологий, очень прочна изнутри, поскольку опиралась не только на систематическое насилие, но и на специфический консенсус «верхов и низов», благодаря чему укоренилась в Европе, где виделась как едва ли не единственный противовес экспансии «левых» сил и СССР. «Европейские элиты без особого сопротивления сдали Гитлеру Европу и поощряли его к движению на восток, предоставив нацистскому вождю и его партии упомянутый шанс превратить назревавшую европейскую гражданскую в войну империалистическую. Военно-политическая и идеологическая модель нацизма могла быть разрушена только военным путём извне, усилиями страны, которая не вписывалась в сложившуюся систему и способна не просто на мобилизацию всех своих ресурсов, но и на колоссальное самопожертвование. Эту роль в той ситуации мог сыграть только Советский Союз, поскольку англосаксонские державы первоначально не планировали выступить в роли «сдерживающего барьера» по отношению к нацизму, приобретшему европейское измерение и опиравшемуся на консолидированные европейские ресурсы», — сказал эксперт.

По его словам, Великая Отечественная война стала ключевым шагом на пути преодоления колоссальных расколов и разломов, и моментом консолидации советского и российского обществ. В свою очередь победа подтвердила право связанных идеей советских народов на историческую субъектность, на достойное место в рамках приемлемого для себя мирового порядка. «Был ли в результате Победы окончательно побеждён сам нацизм? Очевидно, что в качестве идеологии и политической практики он едва ли может возродиться в его полноценном виде. Однако владеем ли мы сегодня современными социальными, культурно-образовательными и информационно-пропагандистскими технологиями, позволяющими эффективно противостоять ревизии наследия Великой Отечественной войны и пропаганде «замещающих» его идеологий, ведущих постсоветские общества и государства к ситуации раскола, кризиса и глубокой социальной деградации? Способны ли продвигать наследие Великой Победы как символ объединения народов постсоветского пространства ради общего будущего и развития, как противовес деструктивным политическим технологиям и практикам, которые всё чаще применяются в политической повседневности? Решение этих задач должны взять на себя представители современных гуманитарных наук», — добавил он.

По мнению президента международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Юрия Погибы, ВОВ — величайшая трагедия, унёсшая жизни миллионов людей разных национальностей. Однако в последнее время в истории появилось новое направление, которое пересматривает события до, во время и после. Наиболее популярные авторы в этом направлении -Солоник, Суворов — он же Резун, Юрий Швец, Кузнецов, который отвергает ленинградскую блокаду и всю логику войны. «Но тот же Суворов-Резун — перебежчик, Швец — бывший нелегал и перебежчик и тд. Те. 60% тех, кто идёт в авангарде фальсификации истории, имеет то или иное отношение к спецслужбам западных стран, или это предатели, или же непонятные люди, которые работают в этих западных проектах», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что работа по сохранению исторической правды о войне должна организовываться с упором на молодёжь, иначе все усилия неэффективны. «У ребят размыты представления о геополитических врагах, об идеологии и идеологических диверсиях в отношении нашей истории, поэтому мы должны пересмотреть и уточнить ряд ключевых моментов и донести их до общественности , прежде всего до молодежи. Отвечать фальсификаторам нужно не агрессией, а чёткой железной аргументацией, основанной на фактах и цифрах. Большое внимание нужно уделить школьным и университетским программам», — уверен Юрий Погиба.

В свою очередь эксперт по гуманитарным вопросам, экс-замминистра образования Умутхан Тыналиева напомнила, что Советский Союз стал победителем во Второй мировой войне, и по факту сегодня весь мир в неоплатном долгу перед ним и Россией, которая объективно является правопреемницей Великой Победы. «Переписывание и фальсификация истории — серьёзная проблема, которая может стать причиной обострения межнациональных отношений между народами на постсоветском пространстве. В период информационных войн она развязывает руки недобропорядочным политтехнологам, которые искажают факты для манипулирования общественным сознанием. Раскачивание межгосударственных и межнациональных отношений в республиках Центральной Азии в ракурсе освещения истории отечественной войны путём распространения псевдонаучных исследований и комментариев исторических событий стало носить системный характер. В странах Запада и США системно практикуется публикация якобы исторических исследований, посвящённых истории второй мировой войны. Затем также через соцсети идёт массированный процесс публичного комментирования, причём зачастую на фоне эмоциональной нагрузки. При этом легко определить цели таких действий, и в первую очередь это внесение раскола между Россией и государствами ЦА», — подчеркнула эксперт.

По её словам, в сложившихся реалиях необходимо своевременно реагировать на такие вызовы, и это касается как официальных структур, так и позиции публичных личностей научной и общественной элиты. Значение народной дипломатии сейчас приобретает особую актуальность, нужно активизировать сотрудничество в гуманитарной сфере, под особым вниманием государственных органов должно находится развитие контактов по линии молодёжных организаций. Важным направлением является увеличение учебных часов на изучение истории ВОВ в школьной программе, потому что институциональная память и преемственность поколений — основа идеологии и общенациональных ценностей, и здесь просто нужна политическая воля руководителей на реальный запрос общества.

В свою очередь руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев из Алматы отметил, что можно заметить, как многие политические и даже повседневные бытовые споры всё чаще переключаются на историю, так.как. историческое и национальное сознание во многом сопряжены. Но если в одной стране удаётся выработать компромиссный взгляд на прошедшие события, то между государствами это уже сложнее. История — не точная и не стабильная наука, она пишется людьми. «Сегодня создаются различные концепции, подстраивая под них тот или иной фактический материал, которыё в эпоху информационных войн используется в различных тактических целях история скатывается в публицистику. Во многих материалах приводится мало цифр, видна недостаточная работа с архивами и другими источниками — такие «попсовые материалы», но они пользуются популярностью. Такой автор, как Виктор Суворов, — типичный пример «попсового» подхода. Эти материалы могут опровергнуть устоявшиеся точки зрения», — отметил эксперт.

Он добавил, что мировоззрение многих современных людей формируют соцсети, поэтому сегодня, в том числе перед экспертами, стоит актуальная задача стремиться к тому, чтобы историческая наука консолидировала наше общество, т. е. восприятие должно быть цельным и позитивным, оно должно объединять, а не разделять народы.

Продолжая тему, кандидат политических наук, доцент СИУ-РАНХиГС из Новосибирска Александр Барсуков подчеркнул, что попытки фальсифицировать историю и исказить правду о коллективном вкладе в Великую Победу актуализировали необходимость борьбы с фейками. «Политическое использование прошлого и искажения исторических событий о Второй мировой войне со стороны ряда стран обращают нас сегодня не только к обсуждению темы памяти поколений, но и проблеме противодействия реабилитации нацизма в медиа пространстве. Несомненно, дискуссия обратила нас и к вопросам молодёжного измерения гуманитарного сотрудничества, поскольку прошлое и настоящее в медийном пространстве подчас становятся полем производства смыслов», — уверен политолог.

В заключение участники отметили, что Великая Отечественная война 1941-1945 годов — одно из главных событий прошлого для постсоветских государств, и мы не должны забывать историю, чтобы трагические события не повторились вновь.

Подготовила

Ирина КОВШОВА.