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Президент Садыр Жапаров принял участие в открытии очередной Иссык-Кульской международной туристической выставки-ярмарки ITF-2021 под названием «Я кочевник».

В своём приветственном слове глава государства напомнил, что Иссык-Кульская международная туристическая ярмарка проводится на международном уровне с 2016 года. Он с удовлетворением отметил, что количество участников и заинтересованных в этом мероприятии с каждым годом растёт — в настоящее время большинство туристических компаний в соседних странах узнают больше об этой платформе и презентуют свои продукты на этом мероприятии.

«Уверен, что туристическая ярмарка станет хорошей площадкой для тесного сотрудничества туристического бизнеса Кыргызстана, Казахстана, России и других стран. Одним из приоритетов развития страны должна стать туристическая отрасль. Нашей индустрии внутреннего туризма надо создать условия, отвечающие международным стандартам обслуживания, и улучшить имидж Кыргызстана на мировой арене. В то же время мы должны быть осторожны с природой нашей страны и помнить о подлинности наших исторических и культурных ценностей.

Основная цель государства — создание благоприятных условий для предприятий и организаций туристической отрасли. Цель — создать современную законодательную базу, которая обеспечит развитие деятельности в этой сфере, чтобы сделать нашу страну, богатую природными красотами, привлекательной для туристов», — подчеркнул Садыр Жапаров, отметив, что для устойчивого развития туризма, согласно требованиям сегодняшнего дня, государству надо уделять особое внимание решению социально-культурных, экологических и экономических вопросов, это должно стать ключевым фактором политики в сфере туризма.

«Например, прежде всего сохранение культурных ценностей, самобытности нации — это стержень сближения народов мира. Во-вторых, необходимо обеспечить устойчивую занятость местного населения, снизить уровень бедности и расширить экономические возможности. Развитие туризма во многом зависит от политической стабильности и государственной поддержки в стране. Пандемия 2020 года негативно повлияла на развитие туристической индустрии нашей республики. Резко упало количество иностранных туристов. Сегодня количество туристов, посещающих Кыргызстан, снова начинает увеличиваться благодаря усилиям государственных структур и туристического бизнеса.

Основные причины приезда иностранных туристов -это экологическая привлекательность Кыргызстана, красивая природа горного ландшафта, разнообразие природно-климатических условий, исторические связи с Великим Шёлковым путём, кочевые традиции, культурное богатство и гостеприимство кыргызского народа», — подчеркнул Садыр Жапаров, добавив, что для активного развития туризма как реального сектора экономики нужно регулярное проведение мероприятий, направленных на продвижение туристических продуктов Кыргызстана на международном туристическом рынке.

«Эта ярмарка представляет несколько видов туризма в Кыргызской Республике: экологический, оздоровительный, культурно-познавательный, аграрный, летний (жайлоо), экстремально-приключенческий туризм. Подчеркну, что государство и впредь продолжит прилагать максимум усилий для развития туризма», — заключил Президент Садыр Жапаров.

Отметим, что основной темой международной туристической выставки ITF-2021, стартовавшей в культурном центре «Рух-Ордо» в Чолпон-Ате, является продвижение и развитие Кыргызстана как страны экологического и этнотуризма.

Программа выставки состояла из трёх частей, которые шли на трёх площадках в разное время; выставка-ярмарка Issyk-Kul, туристический форум «Кыргызстан — страна туризма», награждение лучших участников туристического рынка Кыргызстана и партнёров.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.