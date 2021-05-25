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Складывающаяся ситуация в мире и регионе, современное положение Кыргызстана требуют сегодня чётко определить ветеранскую позицию в важнейших вопросах по защите общечеловеческих ценностей, дать отпор тем, кто искажает историческую правду о Великой Отечественной войне, не оставлять без внимания то, что вызывает тревогу и настороженность, смело проявлять инициативу, откликаться на актуальные предложения руководства страны и вносить свои по жизненно важным вопросам старшего поколения. Эти задачи по силам представителям военного и послевоенного поколения кыргызстанцев, трудолюбивого, бескорыстного, свободолюбивого, тем, кто беззаветно любит своё Отечество.



Опорой ветеранского движения, основой его актива, непосредственными организаторами работы по патриотическому воспитанию молодёжи многие десятилетия были ветераны Великой Отечественной войны, которых с каждым годом становится меньше. Пожилые люди сегодня сталкиваются с целым рядом серьёзных социально-бытовых, финансовых и психологических проблем, которые они не всегда могут решить самостоятельно. Сегодня главные задачи — защита ветеранов и забота о молодёжи. Нужно дойти до каждого, кто нуждается в поддержке. За добросовестное и верное служение Кыргызстану ветераны сегодня вправе рассчитывать на достойные внимание и заботу. Вот лейтмотив IX отчётно-выборной конференции Бишкекского городского совета ветеранов войны, Вооружённых сил, тружеников тыла и правоохранительных органов.

Председатель совета Мелис Бейшеев акцентировал, что созданное более 30 лет назад общественное объединение ветеранов и сегодня свидетельствует о незыблемости заложенных в него принципов социальной направленности. Основные задачи деятельности совета состоят в социальной защите ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. «Мы всячески поддерживаем мероприятия органов государственной власти, направленные на улучшение обеспечения стабильности в стране, повышение авторитета Кыргызстана на международной арене, приобщаем ветеранов к посильной общественной деятельности по укреплению единства ветеранского движения, активно участвуем в гражданском, патриотическом воспитании кыргызстанцев всех поколений и увековечивании памяти защитников Отечества, поддержании в надлежащем состоянии памятников, монументов, обелисков боевой и трудовой славы, мест воинских захоронений. Работа ветеранов с молодёжью способствует утверждению мира и согласия в республике», — подчеркнул лидер ветеранов столицы, отметив, что время неумолимо и ряды ветеранов заметно редеют. За пять лет в Бишкеке стало меньше на 483 ветерана войны и 1 025 тружеников тыла. Делегаты конференции минутой молчания почтили память своих ушедших собратьев.



За последние пять лет проведена работа по защите прав ветеранов, улучшению их жилищно-бытовых условий, патриотическому и интернациональному воспитанию молодёжи, сохранности и содержанию в надлежащем виде памятников. Совет и его президиум, согласно уставу организации, координировали деятельность районных и первичных ветеранских организаций столицы. Основная цель заключалась в выполнении Закона «О предоставлении льгот ветеранам войны, вдовам в решении их социально-бытовых нужд», а также Указа Президента «О подготовке и проведении 75-летия Победы в Великой

Отечественной войне». Ветераны города объединены в 4 районные и 6 отраслевых организаций. Сегодня в городе проживает 41 участник Великой Отечественной войны, более 1 200 тружеников тыла, 11 узников концлагерей и 11 блокадников Ленинграда. Работа совета, как правило, базируется на основе перспективных и годовых планов, а также значимых мероприятий к знаменательным датам. На пленумах городского совета рассматривались проблемы гарантии защиты пожилых людей, создания им нормальных условий жизни, а также вопросы военно-патриотического и нравственно-интернационального воспитания подрастающего поколения, подготовки и проведения 75-летия Победы, сохранности содержания памятников воинской славы и героям труда, а также медобслуживания ветеранов войны и приравненных к ним лиц.

В Бишкеке расположены основные высшие учебные заведения профобразования и множество общеобразовательных школ, поэтому в планах городского совета ветеранов ежегодно выносились отчёты отраслевых и районных ветеранских организаций. За прошедшие годы хорошо потрудились председатели Первомайского совета — М. Ибраев, Свердловского — А. Мукенов, главы комиссии городского совета — Чернецкая, Ореховская, Менсеитова, Новикова, участники войны — Михайлов, Гасанов, узник концлагерей Акменко, активисты объединения Каримов, Джапарова, Коктемирова, Шанханов, Подушкин, Тимофеева, Бейшеналиева, Койлубаев, Асадова, Старшенова, Елисеев, Аскарбеков, Шихрина, Омурбекова, Дуйшебаев, Орлова, Циферова, Хадиева, Кушенбаева. Им вручены нагрудные знаки «Почётный ветеран» за долголетнюю и плодотворную работу в деле патриотического воспитания любви и преданности Родине, существенный вклад

в поддержку ветеранов и активное участие в жизни совета.

При совете ветеранов работает специальная комиссия по интернациональному и патриотическому воспитанию молодёжи, её возглавляет Елена Павловна Ореховская. В школах и лицеях города прошли встречи учащихся с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. Совместно с управлением образования мэрии в здании Государственного исторического музея в 2016 году прошла конференция «Работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в учебных заведениях» с участием ветеранов и представителей общественно-патриотических организаций, завучей и военруков общеобразовательных школ и лицеев по воспитательной работе, библиотекарей.



В ноябре 2017 года прошла конференция «Нравственность и воспитание культуры» на базе средней школы №2. Ученики подготовили концерт и выставку прикладного творчества. В 2019-м состоялось очередное мероприятие на тему: «Труд — основа жизни». Для усиления патриотического воспитания за каждой школой-гимназией закреплены участники ВОВ и труженики тыла. Они посещали школы и вместе с учителями проводили беседы с учащимися, выступали на уроках мужества и следили за обновлением экспонатов в школьных музеях. В районах столицы созданы и действуют лекторские группы из числа наиболее образованных и опытных пенсионеров. Они проводят в школах классные часы, круглые столы, уроки мужества на темы межнационального единства, толерантности, государственной символики и атрибутики, гражданского долга и единства наций. В школах также были проведены конкурсы рисунков и плакатов «Моя родина — Кыргызстан», а также конкурс-смотр военно-патриотических песен и спортивных игр «Эр джигит». В Ленинском совете ветеранов (глава В. Косатых) создана Комната славы, там проводятся лекции и экскурсии для учащихся средних школ. Прочитано более 1 100 лекций и бесед с охватом более 1 500 человек. Для проведения экскурсий привлекаются участники ВОВ, воины-афганцы и сотрудники райвоенкомата. Для молодёжи комиссией подготовлен целый ряд докладов на темы: «Начало Великой Отечественной войны», «Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Кыргызстан в ВОВ», «Тыл — фронту», «Взятие Берлина» и «Обыкновенный фашизм». В медицинском училище столицы ветераны рассказали о роли медработников в годы войны. Бишкекский горсовет ветеранов также провёл совместно с учащимися Национального военного лицея имени Героя

Советского Союза Д. Асанова патриотическую акцию по возвращению имён погибших в ВОВ кыргызстанцев и узников концлагерей.

Особо отмечена деятельность общества «Блокадники Ленинграда в КР» под началом Анны Кутановой, которое много делает для защиты прав ветеранов, улучшает их жилищно-бытовые условия. Все блокадники в Бишкеке приравнены по льготам к участников войны. В январе 2020 года они провели митинги-реквиемы, посвящённые 77-летию прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине снятия блокады города на Неве с участием президента КР, посла России, руководителей мэрии и Октябрьского райакимиата, представителей советов ветеранов города и района, школьников и курсантов военного лицея имени Героя Советского Союза Д. Асанова.



В мае 2020 года вместе с домом дружбы Ленинградской области общество блокадников КР провело совместную онлайн-конференцию на тему: «Архивы рассказывают», где принимали участие руководители госархивов РФ и стран СНГ, военно-патриотических музеев, национальных культурно-общественных объединений Ленинградской области. За ней последовал онлайн-форум, проведённый с региональным объединением журналистов Москвы. Его организаторы посвятили судьбам детей войны, эвакуированным в республики Средней Азии и восточные регионы СССР. Союз журналистов Москвы наградил общество блокадников КР благодарственным письмом. В сентябре 2020 года в ознаменование 75-летия Победы Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с Советом ветеранов Бишкека, управлением образования мэрии и обществом блокадников Ленинграда КР провели онлайн-конференцию в рамках проекта «Миссия памяти — ленинградское спасибо». Общество также оказало помощь Первомайскому райсовету ветеранов по сбору материалов и фотографий для создания Книги памяти, посвящённой 75-летию Победы в ВОВ.

Отмечена и работа Совета ветеранов Кыргызской железной дороги (руководитель Николай Жаденко). Этот совет — подлинный мост между администрацией и ветеранами в улучшении их социальных нужд, ко Дню пожилых людей совет оказал помощь 1 442 пенсионерам. Каждый День Победы проводятся митинги-реквиемы с возложением цветов к обелиску погибшим воинам-железнодорожникам. В столичном совете действует комиссия по увековечению памяти погибших под началом К. Менсеитовой, усилиями которой проверено 39 памятников воинской славы в Бишкеке и пригородах. Все воинские памятники столицы закреплены за школами и лицеями, учащиеся ухаживают за могилами и обелисками воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной, в афганских событиях, а также за мемориалами чернобыльцев и блокадников Ленинграда.

Члены городского совета провели на телевидении интересный круглый стол о роли и значимости исторических памятников в воспитании подрастающего поколения в духе нравственности и интернационализма. Ветераны Бишкека участвуют в церемонии принятия воинской присяги в Национальной гвардии КР и воинских частях столичного гарнизона, в мероприятиях, посвящённых Дню государственного флага Кыргызстана. Ежегодно на Братском кладбище в Кызыл-Аскере проходят митинги-реквиемы с участием послов России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, ветеранов Первомайского района, учащихся школ и лицеев столицы. Там высажено 250 саженцев берёзы. В честь 75-летия Великой Победы в столице открыт парк имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. В нём установлен памятник герою при участии Президента Кыргызстана и посла РФ. Совет регулярно проводит городские смотры школьных музеев и уголков славы. Им инициирован и специальный выпуск почтовых марок в честь героев-кыргызстанцев. Докладчик отметил и недостатки в работе Совета. Не был, к примеру, реализован проект по открытию специальной аптеки для ветеранов со скидкой на лекарства и пока ещё не выполнен проект повышения социальных льгот детям войны, которым нынче уже за восемьдесят лет.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.