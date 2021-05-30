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В XXI веке время словно побежало быстрее, и всё труднее осуществлять задуманное — жить успевать сложнее стало! Это не только мои наблюдения, но и многих людей из моего окружения. Несмотря на технический прогресс, делать получается меньше, при этом энергии как будто тратится больше, чем несколько лет назад, почему-то… А ведь появилось множество мобильных средств коммуникации: сотовые телефоны, интернет и с ним вместе много программ для общения — WhatsApp, Viber, Skype, социальные сети. Часто задаюсь вопросом: как люди успевали работать, растить детей, ходить по гостям, делать домашние дела, ездить по курортам и много чего ещё совершать в пору, когда были только стационарные телефоны и никаких там пейджеров да мобильников?..

Может многовато этого самого ВРЕМЕНИ мы стали тратить как раз в социальных сетях, бездумно листая ленту? Чрезмерно много работать и мало отдыхать? Однако век скоростей диктует свои правила и приходится соответствовать, чтобы выжить. Возможно, уже стало жизненно важным постараться изучить, на что же уходит драгоценное ВРЕМЯ, которое никак не вернуть, и сделать переоценку ценностей?

Смотрела я как-то фильм о Японии. Там рассказывалось о серьёзной проблеме с так называемым синдромом менеджера. Люди работают сверх сил, берут кредиты, слетают с катушек от усталости, в результате большой процент самоубийств. Наверное, поэтому у них в некоторых офисах практикуется использование релаксационных комнат, чтобы сотрудники могли немного отдохнуть. А ещё в той передаче показывали кадры отдалённого леса, где повесилось уже немало людей… В Кыргызстане, к сожалению, из-за невысокого уровня жизни многие граждане вынуждены работать в нескольких местах, а отсюда переутомление, упадок сил, потеря сна и аппетита, больница, приём успокоительных лекарств, а потом и тяжёлая артиллерия идёт в ход — серьёзные психотропные препараты. Если же человек свалился, то некоторым работодателям и дела нет, найдут здоровых сотрудников… Такую печальную картину наблюдаю уже много лет.

А ВРЕМЯ между тем уходит куда-то в неизвестное никому НАВСЕГДА… Это замечают и взрослые, и дети. Может, причина такого ВРЕМЕННОГО забега совершенно иная, и это не понятные и привычные обстоятельства, а объяснение кроется в необъяснимом, сверхъестественном?.. Но, в любом случае, несомненно настала пора, когда ценить ВРЕМЯ нужно особенным образом и расходовать вдумчиво. Иначе на большой скорости и вся жизнь может пролететь незаметно, а вместе с ней и что-то важное, но оставшееся пропущенным, невостребованным.

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.



