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Участники Международной туристической выставки-ярмарки, прошедшей под лозунгом «Я кочевник» в Чолпон-Ате, выражали большую надежду, что спад в экономике, вызванный волной COVID-19, удастся остановить благодаря развитию местной туриндустрии.



В частности, Президент Садыр Жапаров, выступивший на церемонии открытия ITF-2021 в культурном центре «Рух Ордо», отметил, что «пандемия 2020 года негативно повлияла на развитие туристической индустрии нашей страны. Резко сократилось количество иностранных туристов. Сегодня количество туристов, посещающих Кыргызстан, снова начинает увеличиваться благодаря усилиям государственных структур и туристического бизнеса».

По его словам, это позволит в целом «обеспечить устойчивую занятость местного населения, снизить уровень бедности и расширить экономические возможности».

Лидер государства добавил, что «для активного развития туризма как реального сектора экономики необходимо регулярное проведение мероприятий, направленных на продвижение туристических продуктов Кыргызстана на международном туристическом рынке».

К успеху общими усилиями

Как раз одним из таких представительных форумов и стал ITF-2021 под эгидой движения

I am Nomad, воплощающий в себе голос прошлого, реальность настоящего и послание будущему… С каждым годом всё больше партнёров узнают об этой специализированной деловой и диалоговой площадке и стремятся включить нашу международную выставку-ярмарку в свой график для посещения и презентации имеющихся продукции и услуг.

Ключевыми организаторами ITF являются Кабинет министров КР, госструктуры, курирующие отрасль туризма, частные ассоциации и, конечно, международные доноры, в числе которых “Хельветас”, GIZ, ПЭРЭТО, АКТЕД, ТИКА и другие.

Всего в работе интернационального саммита, проводимого в нашей стране с 2016 года, приняли участие шефы и специалисты около 110 турагентств, иностранные инвесторы и дипломаты, видные эксперты, гиды и

туроператоры, представители различных домов отдыха и гостиниц (причём не только Иссык-Кульской области, но и других регионов Кыргызстана), менеджеры авиакомпаний, автоперевозчиков, а также представители СМИ.

Есть надежда исправить положение

Как подчеркнула известный специалист в области культурного развития Айнура Темирбекова, в прошлом году из-за пандемии коронавируса турсектор Кыргызстана потерял 30-50% дохода от зарубежных поступлений, в результате многим организациям пришлось сменить профиль и даже закрыться.

— Когда началось ослабление режима изоляции, правительства многих стран все свои усилия стали прикладывать для развития внутреннего туризма. В Кыргызстане также необходимо поднять уровень заинтересованности местных жителей внутренним туризмом и больше раскрыть потенциал достопримечательностей с особым акцентом на экологический и этнический туризм, — указала А. Темирбекова.

А вот что заявил нашей редакции представитель туристического и гостиничного бизнеса Бекчоро Аламанов, активный участник ITF-2021:

— Действительно, пандемия сильно сказалась на секторе предпринимательства, приток иностранцев резко снизился, о чём свидетельствуют результаты прошлогоднего сезона в нашем пансионате в Бостери… Поэтому все мы надеемся на эффективность результатов нынешней выставки-ярмарки, которая призвана шире представить рекреационные возможности Иссык-Куля и усилить наплыв местных отдыхающих, что в итоге должно благотворно сказаться на экономике Кыргызстана в целом.

После изоляции -к безопасной коммуникации

Действительно, границы большинства стран пока ещё закрыты, поэтому нашим соотечественникам стоило бы активней заняться внутренним туризмом, посетить прежде неизведанные ими регионы. У нас ведь столько замечательных мест!

О привлекательных турах и вполне доступных по ценам путешествиях по Кыргызстану красочно рассказывалось и показывалось в ходе презентационных программ в специальных юртах, которые были установлены полпредствами Чуйской, Джалал-Абадской, Таласской, Нарынской областей и города Бишкека. Нам удалось посетить все точки и даже продегустировать всё самое вкусное в этих богато украшенных жилищах номадов. Да-да, национальная кулинария — это тоже неотъемлемая часть этнической туриндустрии!

Помимо этого, участников и гостей ITF-2021 ждала богатая культурно-развлекательная программа: концерт мастеров искусств, театрализованное шоу, древние забавы зверобоев с ловчими птицами и гончими псами тайганами, стрельба из лука, разнообразные мастер-классы именитых ремесленников и многое, многое другое!

Лучшие из лучших

Также в рамках ITF-2021 организаторы отметили различными званиями и наградами более двух десятков активистов и организаций, вносящих свой вклад в общее дело несмотря на буйство вируса и иные сложности… Среди них основательница легендарной чайханы «Каттама у апашки» в Кеминском районе по дороге на Иссык-Куль; хранитель крепости «Аксак Темира» в Джалал-Абадской области; автор и руководитель проекта «Реинтродукция марала в Западный Тянь-Шань»; президент Федерации салбуурун КР; основательница музея Уркуи Салиевой; инициатор международного фестиваля традиционной культуры и ремёсел «Оймо»; команда юрточного городка Nomad’s Dream на Сон-Коле; команда международного детского лагеря Jetigen; председатель Союза пешеходного туризма КР; туристический центр «Дестинация Южный Берег»; создатель уникального 3D-сайта Кыргызстана и другие достойные победители.

Канат ИБРАЕВ.

Фото автора.

Эрлан САТЫБЕКОВ.