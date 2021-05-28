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(Продолжение. Начало в номерах от 23, 30 апреля, 13 мая 2021 года).

Если дети, молодёжь попадают в какие-то худые (или кажущиеся кому-то такими) сообщества, может быть, на то есть причины? И, как знать, а вдруг они — в семье? Что если их туда толкают отчаяние, обида и озлобленность? Что если они бунтуют против взрослых потому, что разочарованы их двуличностью, подлостью и цинизмом (не конкретных людей, а взрослого мира в целом — с политикой, коррупцией, социальной несправедливостью и т. п.)?

Или потому, что не соответствуют правилам, меркам, требованиям и заповедям старшего поколения, и дело не в том, что не хотят, а просто-напросто не могут? Как у Цоя, помните: «В нас ещё до рождения наделали дыр. Где тот портной, что сможет их залатать? Что с того, что мы немного того?» Разумеется, он эти строки написал под влиянием поэзии панк-рока…

Важно не табуировать эти вопросы, прикрываясь словами о необходимости почитания родителей, а значит, недопустимости рассуждений о воспитании. Институт родительства априори незыблем, я на него не посягаю, потому что это и невозможно. Но речь о том, что трудное детство одного отдельно взятого ребёнка впоследствии оборачивается большими проблемами для всего социума (верно и обратное: политические, социально-экономические, проблемы безопасности в стране оборачиваются адом в детстве).

«Мама, мы все сошли с ума»

Я прочла, что знаменитому американскому педиатру Бенджамину Споку (кстати, сам он жертва материнского тоталитаризма), автору книги «Ребёнок и уход за ним» (1946 г.), ставили в вину то, что увлечённые его советами о любви и уважении родители вырастили хиппи. «Дети цветов», повзрослевшие к концу 1960-х, придерживались идей равенства и братства, ненасилия и свободы, словом, совершенно левых взглядов. У движения, оказавшего огромное влияние на весь мир, есть и обратная сторона — например, злоупотребление наркотиками, особенно кислотой. К хиппи ошибочно причисляли секту Мэнсона «Семья», совершившую резонансные убийства, в том числе актрисы Шэрон Тейт.

Кроме того, как было американцам того времени не волноваться, если вдохновлённая Марксом и Мао активная молодёжь по всему миру устраивала бунты, проводя акции с антивоенными лозунгами или требуя отмены оплаты за обучение, захватывая университеты, воздвигая баррикады, поджигая автомобили? Во Франции, к примеру, «Красный май» в конечном счёте привёл к отставке президента де Голля.

Но сейчас, спустя годы, мы знаем, что, во-первых, Спок от некоторых своих ранних ошибочных взглядов (вроде укладывания малышей на сон на живот) сам отказался позже. Во-вторых, есть примеры поколений, не воспитанных в соответствии с рекомендациями этого гуманиста.

Сид Вишез из британской панк-группы Sex pistols вырос без отца, а мать его употребляла наркотики сама и его (ребёнка!) подсадила. Да и остальные «одногруппники» Вишеза — выходцы из низших социальных слоёв. Так, Стив Джонс говорил, что Sex pistols спасла его от криминального поприща; в отрочестве у него было больше 14 судимостей из-за краж и футбольных беспорядков, а про предварительное заключение он сказал, что это лучше, чем находиться дома.

В пику хиппи они пели о себе: «Мы цветы в мусорной куче». Да и название их коллектива тоже пародирует культуру длинноволосых и босоногих романтиков, ведь те придерживались принципа «мир и любовь». «Мы яд человечества. Мы будущее, ваше будущее!», — вопили со сцены хулиганы с всклокоченными волосами и в драной одежде.

Впрочем, музыка панков (не образ жизни) — и вправду ещё «цветочки» (хоть и со свалки) по сравнению с тем, как некоторые металлисты принялись заигрывать с сатанинской тематикой. Оззи Осборн так объяснял истоки музыкального мировоззрения британской рок-группы Black Sabbath: «В чартах конца 1960-х годов только и слышалось: «Если вы соберётесь в Сан-Франциско, не забудьте, что у вас должны быть цветы в волосах…» Мы же в Астоне, если и видели цветы, так только в венках на гробах» (Сан-Франциско тогда был центром движения хиппи, а приведённая цитата — из популярной песни).

Кстати, Осборна в 15 лет исключили из школы ввиду тяжёлого материального положения в семье, если это о чём-то говорит. После этого он пытался подрабатывать чем придётся (успел и могильщиком побыть), промышлял кражами, отсидел в тюрьме… а потом началась музыка.

Так что, знаете, не так страшен Спок, как его малюют. Нищета и отчаяние — гораздо более худшие советчики в воспитании «племени младого и незнакомого».

Что касается Чарльза Мэнсона, сомневаюсь, что его мать читала Спока. Биография этого «проповедника» из Хейт-Эшбери (район в Сан-Франциско) — весьма наглядное и убедительное объяснение того, откуда берутся злодеи. Мать — секс-работница, родившая непонятно от кого, любившая подвыпить и постоянно сплавлявшая сына к родне, в приёмную семью или школы интернатного типа, где его насиловали (а затем и он сам). Мальчик воровал, попадал в исправительные учреждения для несовершеннолетних, взрослел, сидел в тюрьмах, угонял машины, стал сутенёром, дважды женился… а потом организовал свою секту, которая убила около десяти человек.

Хорошо бежит тот, кого хорошо «стартовали»

Как-то мне переслали ролик о разных стартовых возможностях людей. Я не знаю, кем, когда и как снято это видео. В нём один взрослый и множество ребят разных возрастов находятся на большой лужайке. Мужчина предлагает им побежать, чтобы получить $100, но предупреждает, что прежде сделает несколько заявлений. И каждый, к кому они относятся, может дважды шагнуть вперёд.

Затем он начинает говорить: «Сделайте два шага вперёд, если ваши родители до сих пор в браке». Далее: «…если ваш отец был рядом, когда вы росли». Затем: «…если вы получили частное образование», «…если занимались с репетиторами в детстве», «…если никогда не беспокоились, что ваш мобильный телефон отключат», «…если вам никогда не приходилось помогать матери или отцу со счетами», «…если не оплачивали сами свою учёбу», «…если никогда не беспокоились о том, где достать еды».

После каждого его высказывания какие-то дети продвигались вперёд. И вот некоторые оказались намного ближе к говорившему, чем те, кто ни разу не тронулся с места. И тогда ведущий сказал, что у тех, кто в первых рядах, намного больше шансов быстрее добежать до него и получить награду. «Скорее всего, именно вы выиграете эту гонку под названием жизнь только из-за того, что у вас была фора, — объясняет модератор смысл этого необычного забега. — Такова жизнь, дамы и господа. Вы не сделали ничего, чтобы оказаться на этом месте». Затем он командует: «Марш!», привилегированные ребята пускаются бежать, а те, кто ни разу не шагнул, не двигаются — видимо, не видят смысла пытаться.

Такова жизнь, дамы и господа, что те, кто воспитывался в полной семье, получил частное образование, окончил престижный вуз и никогда не задумывался о том, где взять еды, проводят собеседования при трудоустройстве для тех, кто вырос без отца, не имеет высшего образования и часто голодал. Такова жизнь, дамы и господа, что люди из первой категории рассматривают уголовные дела в отношении тех, кто из второй. Они пишут о них статьи. Они принимают законы. Пугают их адом. Призывают выйти из зоны комфорта, чтобы добиться успеха в жизни. И они делают ещё многое, пребывая в полной уверенности о том, что каждый сам виноват в том, в какой позиции находится, смог ли он получить от жизни свои условные $100 или нет.

Многочисленные коучи, тренеры по личностному росту, пропагандисты позитивизма, насаждающие избитое мнение, что если судьба подкинула лимон, а ты не сделал из него лимонад, значит, ты лентяй и болван, умалчивают, что, на самом деле, для подобного действия необходим ещё и сахар. Иначе говоря, для достижения успеха в любом случае тебе нужны не только желание, умение, труд и талант, но ещё и везение — этакой изначальный стартовый капитал (необязательно деньгами, а в виде любых благоприятных обстоятельств).

Тоска в луже по океану

Вы слышали о Нике Вуйчиче? Это известный мотивационный оратор, меценат и писатель из Австралии. Он родился без рук и ног (но есть одна частичная стопа с двумя пальцами), научился жить с этими физическими особенностями — передвигаться, плавать, кататься на скейте, сёрфинговой доске, работать на компьютере и писать. Вуйчич написал книгу «Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни» (и другие) и делится своим опытом со всеми людьми через выступления, призывая их стремиться к успеху.

Это вдохновляющий пример. Люди любят делиться таким. А также распространять душещипательные видеоролики про лиц с инвалидностью с подписями или закадровым текстом о том, что здоровым грех жаловаться. «Спасибо, Боже, что я не такой! — думают они после просмотра, пережив кратковременный катарсис. — У меня есть руки, ноги, я здоров, могу работать и стать счастливым!» Что должны думать люди с ограниченными возможностями здоровья после просмотра таких видео? «Не спасибо тебе, Боже, потому что я такой»?

Один банк в Кыргызстане несколько лет назад снял ролики с известными журналистами (Эркин Рыскулбеков и Алия Суранова), предложив им на день почувствовать себя слепцами. Участники эксперимента после него плакали и говорили о том, что стали сильнее ценить то, что у них есть. Кыргызстанский незрячий триатлет Жалалдин Абдувалиев на публичном мероприятии IDEA CA (Международная образовательная ассоциация дебатов в Центральной Азии) высказал своё возмущение такой рекламой и стереотипом о людях с проблемами зрения как о беспомощных существах без настоящего и будущего.

Знаете, по большому счёту, дело ведь не только и не столько в руках, ногах и глазах, а в родителях, которые воспитают тебя Ником Вуйчичем.

В десять лет Ник хотел утопиться. Физически у него это не вышло, но суть не в этом. Гораздо большее значение имела мысль о горе его мамы и папы: «Ведь всё, что я видел от родителей, — это огромную любовь ко мне».

А представим, что он родился не в Австралии и не в любящей христианской семье с неким достатком. А в Кыргызстане, в провинции, у бедных сельчан… Какой скейт? Какие плавание и сёрфинг? Какой компьютер?! Ему был бы прямой путь — в специализированный дом-интернат. Где он до сих пор носил бы памперсы, потому что санитаркам не хотелось бы постоянно сажать его на горшок. Простите, что грубо, но это правда.

И я не осуждаю кыргызстанцев, которые отдают своих детей с инвалидностью в эти учреждения. Потому что в нашей стране заботиться о них очень тяжело во всех смыслах: моральном, физическом и материальном. Потому что отцы из таких семей обычно сбегают, а матери каждый год на руках носят своих неходячих взрослеющих чад вверх и вниз по лестнице для подтверждения инвалидности (я писала об этом в статье «Дети за бортом внимания» в номере от 21 мая 2014 года; https://slovo.kg/?p=34859).

Знаете, они все молодцы — и родители Ника Вуйчича, и кыргызстанские. Например, Тамара Жумабекова, председатель АРДИ — Ассоциации родителей детей-инвалидов. Или Зумрият Резаханова. О разделённых сиамских близнецах Зите и Гите знают в Кыргызстане все, а вот о том, что пережили их родители и они сами до известности — мало кто. Я прочла в статье на «Клоопе» (https://kloop.kg/blog/2018/11/22/gita-bez-zity/). Оказалось, что они поначалу их — новорождённых девочек — из роддома не забрали. Старшим детям сказали, что те умерли, но взрослые родственники и односельчане обо всём узнали. Когда через год Резаханова забеременела снова, брат мужа спросил её, «не хватит ли рожать уродов». По словам Зумрият, в округе и сейчас многие «укрывают в домах детей-инвалидов» — с ДЦП, например. «Бывает, что даже соседи не знают, что в этой семье растёт больной ребёнок», — говорит она.

…И сами ребята тоже молодцы. Все. Никто не виноват, что родился в такой стране.

Наверное, вы видели французскую комедию «1+1», основанную на реальных собятиях? Её главный герой Филипп говорит, что, хотя ему и не повезло стать человеком с инвалидностью, но повезло быть богатым инвалидом. Как знать, не имея много денег, он мог бы оказаться героем совсем другого кино — «Море внутри»? Алехандро Аменабар свою картину тоже снял по реальной истории — испанца Рамона Сампедро. Он, как и Филипп, тоже родился и вырос здоровым, но из-за несчастного случая оказался полностью парализован. Почти 30 лет Сампедро безуспешно боролся за право собственной эвтаназии.

Разумеется, дело не в деньгах и не в параличе. Человек, внешне абсолютно здоровый, может быть глубоко несчастным, потому что ему когда-то обрезали крылья, разбили сердце, убили душу. И никто не вправе его осуждать, поучать: «Тебе ли жаловаться? Ты молод, здоров, а посмотри на этого инвалида без ног и рук! Тебе чего не хватает для счастья?»

И нельзя осуждать Рамона Сампедро за его желание смерти. Потому что каждый обладает правом иметь большие ожидания от жизни и не смиряться с тем, что они не оправдались. Если кто-то хочет довольствоваться тем, что у него есть, — его выбор, если кто-то не желает — тоже. Вообще, мне кажется, что всю эту философию про «довольствоваться тем, что есть», придумали те, у кого всё есть, для тех, у кого ничего нет.

Ответственное родительство

…Так для чего я упомянула этот видеоролик о разных стартовых возможностях? Думаю: неплохо бы показывать его молодым кыргызстанцам прежде, чем они создадут семьи. Чтобы они задумались: какие стартовые возможности они смогут обеспечить своим будущим детям? Жильё, питание, игрушки, книги, одежда? Няня и детский сад? Хорошая школа и кружки? Музыкальные инструменты и компьютер? Престижный вуз? Супруг или супруга по душе, а не через похищение? На какое существование они их обрекают? С младых лет толкать тачку или торговать на рынке? А если ребёнок родится с инвалидностью? Я пишу не о том, что нужно отказываться рожать, а о том, чтобы прежде самим встать на ноги. О том, что не надо детей потом сплавлять в интернаты или запирать дома. Мы в ответе за тех, кого мы родили, если переиначить цитату из «Маленького принца».

В Кыргызстане есть три причины для деторождения: 1. «Так вышло». 2. «Так принято». 3. «Чтобы заботились в старости». Причины «чтобы воспитать счастливых детей» нет. Подразумевается, что они уж как-нибудь сами собой будут счастливы, потому что это всё — еда, частная школа, вуз — преходяще и неважно, главное — здоровье. Этакий кыргызский дзен-буддизм. Возможно, сыновья и дочери действительно разделят такие убеждения. Но только в том случае, если родители смогли подарить им любовь и правильное воспитание. Бывает и наоборот: никакая роскошь не смогла подкупить детей, потому что не было главного — любви и правильного воспитания.

Кстати, я сейчас поймала себя на том, что постоянно повторяю «любовь», «любовь», а её ведь все понимают по-разному. Многие (или все) отцы и матери убеждены, что любят и проявляют любовь. А вопрос в том — что и как. Это удушающая гиперопёка? Или откуп заботой о материальных нуждах? Или вредное балование?..

Японский музыкант и актёр Камуи Гакт (Осиро Гакуто), которого я упоминала в прошлой части, родился и рос в семье с очень строгими нравами. Он написал в своей книге, что не собирается становиться отцом: «Всё дело в травме, которую я получил в детстве. Это было очень тяжело для меня… Я не хочу, чтобы мой ребёнок пережил то же, что и я». Да уж, наверное, иногда любовь к детям выражается в том, чтобы отказаться творить их и тем самым обрекать на несчастную жизнь.

Кыргызстан не переживает демографический кризис. Здесь пропагандировать и стимулировать деторождение не требуется. Наоборот, многие проблемы в стране — из-за высокой рождаемости: безработица, низкие зарплаты и плохие условия труда; нехватка земли и жилья, дороговизна недвижимости (аренды и покупки); внутренняя и внешняя миграция; детская безнадзорность и семейное насилие; детский труд; бедность; недостаточный охват медицинскими услугами и распространённость болезней, в том числе связанных с недоеданием; материнская и детская смертности; психические расстройства и суициды; переполненные школы и низкий уровень знаний; преступность, секс-работа, алкоголизм, наркомания, торговля людьми и рабство; революции и межэтнические конфликты.

Я уже писала о том, что излишний оптимизм — наша национальная черта. Государство слишком оптимистично готовилось к пандемии и получило прошлогодний «чёрный июль», три партии слишком оптимистично готовились к парламентским выборам и переборщили с манипуляциями. Мы слишком оптимистично верили, что Таджикистан не нападёт на Кыргызстан. Заёмщики оптимистично берут кредиты, будто банк дарит им деньги за красивые глаза. Молодожёны слишком оптимистично вступают в брак. А потом либо оба уезжают в миграцию и оставляют ребёнка родне, либо разводятся, и мать в одиночку тянет детей. Но самый главный вопрос: готовы ли они морально к воспитанию человека?.. Даже шмотки себе люди покупают с большей ответственностью.

В Латвии в Детской клинической больнице работает реаниматолог, учёный и философ Петерис Клява. Он известен не только в стране, но и за её пределами. «В Латвии, да и во всём мире, 60-70% родителей дебильны. По наблюдениям нашего охранника, именно столько их привозят своих детей к нам на переднем сиденье автомобиля, не пристёгивая. Каждый день я вижу страдания и смерть детей, вызванные невежеством, тупостью и невнимательностью взрослых. Я говорю именно о системном невежестве», — сетует спаситель маленьких жизней.

«Когда в Курземе или Латгалии я вижу замёрзших и голодных детей, которых подвергли насилию, то не понимаю, почему их родителям разрешают размножаться, называя это правом человека. И в результате их лишают родительских прав, — продолжает врач. — Надо влиять на беспредел безмозглости взрослых по отношению к детям».

И далее из интервью с ним: «Я мечтаю, чтобы многие дети сегодня, рождающиеся нечаянно, появлялись бы на свет у родителей, способных за них ответить. В Германии проводили опрос молодых людей о приоритетах: 70% на первое место поставили образование, работу, доходы, жильё, уровень культуры. Дети на последнем. Т. е. когда ты хоть немножко начал соображать в этой жизни, когда ты можешь что-то ребёнку дать, тогда и следует его заводить. Хоть какой-то цивилизованный подход! А когда люди размножаются, как треска, то это уже безответственность».

Знаете, у Петериса Клявы каждое высказывание на вес золота. Трудно отказаться от цитирования. Вот ещё: «Лучшее, что может человек дать своему ребёнку, — уменьшать невежество своего ума, чтобы не навязывать его своему дитя. Как говорил Фейербах, в замке думают иначе, чем в избушке. Когда я вижу, что за собаками ухаживают лучше, чем за детьми, мне хочется плакать. Их чешут, одевают, целуют, кормят. А сколько ребят такого не видели никогда?»

Или: «Если ты воспринимаешь ребёнка как божественное духовное существо, божье чудо, то его потенциал безграничен, и он развивается в такой энергетике. Но если всё по-другому… происходит обрезание любого мудрого будущего этого дитя».

Сексуальное насилие

Покорный, вежливый человек очень удобен и приятен для всех окружающих, но послушание порой разрушает самого и его жизнь. Особенно это заметно в азиатских обществах, потому что в странах Азии распространены культы старших и мужчин, строгие возрастные и половые иерархия и субординация. Младший подчиняется старшему, женщина — мужчине.

Я далека от того, чтобы отрицать необходимость уважать старших, уступать место или помогать пожилым. Надо помнить о том, что обязанность здорового и сильного — заботиться о беспомощном: о ребёнке, старике, женщине, лице с ограниченными возможностями здоровья. Кому больше дано, с того больше и спрос. Это есть принцип сосуществования и выживания человечества. Но бремя это не должно ложиться только на мужские плечи. Женщина точно так же должна заботиться о детях и стариках, об уставшем, заболевшем или раненом мужчине. А последнему важно не забывать, что дама слабее его физически и ещё может быть беременна, даже если её прекрасное положение не определяется визуально. Это вопрос не прав, а мудрости, человечности, справедливости и порядочности. Что касается равноправия, то оно заключается не в том, что если у некоего человека, к примеру, одно яблоко, а у другого — два, то вы должны дать им одинаковое количество яблок — допустим, по три. А в том, чтобы в конечном итоге у обоих оказалось их поровну. То есть первому логично вручить три, а второму — два.

Но вернёмся к отношениям полов. В патриархате девочек, девушек воспитывают скромными и покорными по отношению к старшим и мужчинам. В итоге они, сталкиваясь с ухаживаниями, домогательствами и насилием, не могут сказать «нет». Я писала об этом в статье «Патриоты» — это мы» (смотрите в номере от 24 января 2020 г., адрес на сайте — https://slovo.kg/?p=113191). Мужчине, конечно, удобна безотказная женщина, а для неё это — трагедия. Верно и обратное: он не научен тому, что может услышать «нет» и это нормально. Отсюда изнасилования, кражи невест, принуждения к браку и убийства на почве страсти.

Возможно, вы слышали о том, что феминистки выступают против домогательств. Однако большой вопрос, что они под этим подразумевают, что можно и что нельзя считать таковыми. Иногда поведение, действия, тон и слова мужчины на самом деле безобидны. Просто предложить секс взрослому человеку, пребывающему в здравом уме и трезвой памяти — не есть преступление. Потому что в ответ можно отказать (ну, если этому научили родители). Другое дело, если это сопряжено с угрозой безопасности или является навязчивым преследованием.

Но мне кажется, что порой девушки реагируют слишком остро и болезненно даже в безопасных ситуациях, и причина тому — патриархальное и пуританское воспитание. В таком случае у них есть подсознательная боязнь секса, неприличного поведения, родительского наказания и общественного мнения. И у них есть страх перед мужчинами, потому что они ассоциируются со всем тем, что перечислено прежде. Если человек не умеет говорить «нет», ему проще избегать ситуаций, где это потребуется.

…Нужно не только объяснять маленьким, что они не со всеми и не всегда должны быть вежливыми, послушными, тихими и стеснительными. Очень важно с младенчества и мальчикам, и девочкам рассказывать о том, чего они не должны позволять делать с собой, со своим телом другим людям, включая даже родственников. Научить их распознавать насилие над собой и противостоять ему.

Родители, взрослые не говорят с подрастающим поколением на тему сексуального насилия: они не знают, как это сделать правильно. Считается, что знание о сексе вредит детям, приведёт их к ранней половой жизни и «всем тяжким». Хотя, на самом деле, от незнания бывают изнасилования, ранняя и незапланированная беременность, инфекции и психотравмы.

Недавно во Франции приняли закон о том, что секс с малолетними детьми считается изнасилованием, даже если он не сопряжён с запугиванием или побоями. Пока этот нормативно-правовой акт был ещё проектом и находился на обсуждении, СМИ посвящали этой теме материалы. Так, на сайте Би-би-си 26 марта опубликована статья «»Мой бойфренд делал со мной то же, что отец». Почему только сейчас во Франции начали бороться с изнасилованиями в семье» (https://www.bbc.com/russian/features-56525231).

В ней рассказ о важности принятия законопроекта шёл на фоне истории одной семьи, в которой мать лишь спустя годы узнала, что её муж и отчим её дочерей совершал сексуальное насилие над ними. В детстве девочки осознавали, что происходит что-то, но не знали, что это. И только повзрослев и вступив в половую жизнь со своими возлюбленными, поняли, что секс и всё что с ним связано — это то, что с ними раньше делал отчим.

«И я тогда поняла, что мой парень делает со мной то же самое, что делал со мной отец. У меня просто глаза открылись, я не могла поверить в это», — говорит Сара. Её мать добавляет: «Я и сама не знала, что дети на самом деле не понимают, что подвергаются насилию, — до тех пор, пока они не вступают во взрослые отношения».

Понимаете? Так как малолетние лица не знают (или не до конца), что такое секс, они не могут дать на него осознанного согласия или отказаться. Поэтому преступникам даже не приходится избивать, принуждать или запугивать свою жертву.

Также во Франции поднялась волна бурного обсуждения проблемы изнасилований в семье. Французский институт Ipsos провёл опрос Face ? inceste, по результатам которого выяснилось, что каждый десятый француз подвергался домогательствам со стороны своих родственников. После выхода книги «Большая семья» Камиллы Кушнер, в которой она поведала, как отчим насиловал её брата, в интернете начался флэшмоб признаний под хэштегом #Metooinceste. Думаю, нет нужды говорить, что в Кыргызстане это явление тоже распространено. Страшно, что мы теряем счёт новостям о девочках, родивших от своих близких.

В завершение этой части советую посмотреть для наглядности фильмы «Псих выходит» (1968 г., США, реж. Ричард Раш), «Игра Джералда» (2017 г., США, Майк Флэнеган). Ну, можете и «Море внутри», но это не о детстве.

Продолжение следует.

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Иллюстративные фото автора.