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Рудник продолжит работу

| мая 21, 2021
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Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов встретился с коллективом рудника «Кумтор» и представил временного внешнего управляющего закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука.

Улукбек Марипов ответил на вопросы работников рудника о сохранении социальных выплат, заработной платы и будущем предприятия. «Рудник не останавливается и продолжит свою работу в штатном режиме. Сотрудники будут получать положенные им выплаты, ни о каких сокращениях речи не идёт. Наша основная цель — улучшить жизнь простых граждан. Только прозрачной и чистой работой мы сможем достичь этого», — заключил глава Кабинета министров.
Тенгиз Болтурук назначен на должность внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и финансов.

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