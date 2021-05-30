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Социальные сети стали ощутимой частью жизни многих людей по всему миру. Хорошо это или не очень — для каждого тамошнее время препровождение складывается по-разному, ведь интернет может быть как очень полезным, информативным инструментом, так и настоящей помойкой, состоящей из спама, сплетен, ругани…



А зависит это прежде всего от того, что пользователь делает там, используя свой аккаунт или аккаунты, у некоторых есть странички в разных соцсетях. Если человек собрал у себя в списке друзей нескучных собеседников, то лента обновлений будет привлекательная, чаще всего. Можно вступить в десяток забавных групп, тогда ещё веселее! А вот френд-лист лучше пополнять аккуратно и активно пользоваться настройками конфиденциальности. По опыту знаю, что соглашаться на запросы людей без фото или с изображениями животных, машин, растений и

т. д., да ещё и без нормальной, хотя бы краткой информации о себе, иногда чревато… Можно запросто нарваться на неприличные послания в личную переписку, хамские комментарии под постами, фиктивных женихов и невест или предложения сетевых контор, торгующих невесть чем. А, бывает, и денег просить начинают совершенно чужие люди. Так что спокойнее, когда отказываешь хозяевам сомнительных аккаунтов…

В моём случае социальные сети чаще помогают, чем вредят. Поскольку у меня получилось принять и пригласить много интересных людей в дружеский список — это и журналисты, и коллеги фотографы, политики, деятели искусства, врачи — многие! А публикации они делают соответствующие. Все главные новости сразу в ленте появляются, так что порой захожу на сайты информационных агентств только чтобы проверить достоверность информации. Также мои виртуальные знакомцы (хотя и в реальности со многими дружна) делают массу познавательных постов — о литературе, музыке, животных, психологии и т. д. Это кладезь тем для написания новых материалов! Кстати, немало людей находят друг друга в Сети и даже семьи создают! Ну а если в стране случается беда, наши граждане демонстрируют невероятное единство — создают группы помощи, делятся новостями, используя свои аккаунты! Борются, как могут, с несправедливостью, и, случается, срабатывает — иногда получается повлиять на бездействующих чиновников, наказать виновных. Если кому-то нужна помощь, то добровольцы-волонтёры тут как тут, и они настоящие молодцы! Во время первой ковидной атаки ездили по городам и населённым пунктам с кислородными концентраторами, буквально выхватывая людей из лап смерти… Доставляли заболевших вовремя в больницы, находили возможность купить лекарства тем, кто не мог себе этого позволить. Добровольцы бросали клич в интернете, формировали народные дружины для защиты города, когда в Бишкеке было неспокойно после очередной смены власти. Случилась недавно трагедия на кыргызско-таджикской границе, и снова волонтёры не остались в стороне — собирали продукты, деньги, вещи лекарства и доставляли в пострадавшую область.

Но не всё так радужно в интернет-пространстве, конечно. Для кого-то лайки, комментарии к их публикациям важны, но не настолько, чтобы переживать из-за этого, однако существует и другая категория людей. Они попадают в нездоровую зависимость от внимания или невнимания к своим постам. Ну а если ещё и негативные отзывы получают о своих фотографиях, мыслях, репостах, от этого у них сначала портится настроение, а потом и самооценка начинает падать. Я серьёзно. Проведено много исследований на эту тему. Особенно такая проблема ярко выражена у подростков. И так возраст не из лёгких, а тут ещё хочется красоткам инстаграмным соответствовать да бизнесменам на крутых машинах… Я читала, что однажды по социальным сетям запустили идиотский флешмоб — что-то типа самого опасного селфи… Так вот, дети на это повелись и стали фотографироваться на крышах высоток, совершали рискованные трюки. Насколько помню, в результате не обошлось без травм и даже гибели подростков…



Если верить психологам, работающим с жертвами зависимости от Сети, то, например, у разработчиков социальных интернет-платформ существуют свои хитрости, чтобы «привязать» пользователей. Оповещения красного цвета на страничке обозначают, что к аккаунту проявили внимание — лайки поставили, написали или по-другому выразили реакцию. Это вызывает приятные эмоции у множества людей, что неплохо, разумеется. Но плохо, когда оповещения красного цвета отсутствуют, а человек расстраивается из-за этого…

Специалисты, анализирующие безопасность интернет-общения, рекомендуют не делиться на своих страничках фотографиями детей, сообщениями о местоположении детских садов, куда они ходят, не сообщать об отъезде, так как злоумышленники таким образом могут понять, что вас нет дома. С осторожностью публиковать фото счастливых моментов жизни — помните, далеко не все за вас рады, к сожалению…



В интернете активно действуют различные опасные, в том числе террористические организации. Рассылают идеологические послания, а пока модераторы разберутся и удалят, кого-то успевают подсадить на свои идеи… Ещё одну неприятную тенденцию последние годы замечаю в Сети. Появляется всё больше людей, которые ставят под сомнение итоги Великой

Отечественной войны… И это тоже война… Но радует, что активные пользователи, которым не отшибло память, дают им решительный отпор!!!

Есть ещё одно гаденькое свойство у некоторых «жителей Сети» — обсуждать и осуждать внешность других. Прикрываясь страничками, где нет их фотографий, личной информации, такие комментаторы до поры до времени льют ушаты словесной грязи на других, удовлетворяя свою закомплексованность или вовсе страдая психическими заболеваниями… В таких случаях нужно найти полезную функцию — заблокировать. Тогда ни вы их, ни они вас больше не смогут найти в поисковике. Есть ещё вариант — пожаловаться администраторам. Лично мне первый путь как-то ближе стал после активной многолетней виртуальной жизни…

Дорогие незамужние дамы, не вздумайте переписываться с якобы солдатами американской армии — случается, что мошенники используют снимки погибших воинов… Мечтатели получить наследство от неизвестных, но богатых родственников, не верьте «письмам счастья», в которых на ломаном русском или другом доступном вам языке сообщается о несметных сокровищах — это ещё один вид интернет-мошенничества!

Однако если человек вдумчиво пользуется социальными сетями, не проводит там дни напролёт, аккуратно добавляет людей для общения, не игнорирует настройки конфиденциальности и про функции «удалить» или «заблокировать» в случае необходимости помнит, то, вероятнее всего, жизнь такого пользователя станет намного интереснее — появится больше собеседников и единомышленников!

Прогулку по виртуальному миру совершила

Нина ГОРШКОВА.

Иллюстрации из интернета.